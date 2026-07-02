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Mondial: le message de Murat Yakin avant Suisse-Algérie

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin speaks during a press conference of the Swiss national soccer team at the SDJA in San Diego, California, USA, Friday, June 5, 2026, ahead of the 2026 FIFA Wor ...
Murat Yakin et la Nati défient l'Algérie en 16e de finale du Mondial.image: Keystone

Murat Yakin a un message spécial pour les patrons et les profs suisses

Avant le 16e de finale du Mondial contre l'Algérie vendredi (5h, heure suisse), le coach de la Nati a écrit une lettre ouverte au peuple, dans laquelle il s'adresse plus particulièrement aux employeurs et enseignants.
02.07.2026, 14:1302.07.2026, 15:09

L'équipe de Suisse disputera vendredi matin à 5 heures (heure suisse) son seizième de finale de la Coupe du monde. A Vancouver, le coup d'envoi de la rencontre face à l'Algérie sera donné à 20 heures, mais pour les supporters restés au pays, l'horaire est nettement moins favorable.

Ils devront se lever très tôt – et arriver peut-être un peu plus tard au travail. C'est pourquoi le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, s'adresse aux employeurs, aux patrons et aux enseignants suisses dans une lettre ouverte publiée en une du Blick. Le technicien de 51 ans écrit:

«Soyez indulgents si, vendredi matin, quelqu'un arrive un peu plus fatigué, plus ému ou avec quelques minutes de retard sur son lieu de travail ou en classe.»

Après tout, ce serait une belle preuve «que le football nous unit et nous rassemble».

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin, middle, speaks with the players during a Hydration Break during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada at the BC Place stadium in ...
Murat Yakin et ses protégés atteindront-ils les 8e de finale de la Coupe du monde? image: Keystone

Murat Yakin remercie également les supporters pour leur soutien depuis la Suisse, que toute l'équipe ressent malgré la grande distance. Les images parvenues après les matchs de groupe contre le Qatar (1-1), la Bosnie-Herzégovine (4-1) et le Canada (2-1) donnent, selon lui, à ses joueurs et à lui-même, «le sentiment que la Suisse est tout près de nous».

Le coach de la Nati adresse aussi un remerciement particulier à toutes les personnes qui, en raison de leur profession – «dans les hôpitaux, les EMS, au sein de la police, dans les transports publics ou ailleurs» – ne pourront pas suivre la rencontre en direct. L'équipe pensera également à elles avant et pendant ce seizième de finale de la Coupe du monde face à l'Algérie.

Le Bâlois était taquin en conférence de presse👇

Yakin lance une pique à Petkovic avant Suisse-Algérie

«Ensemble, nous voulons vous rendre fiers», promet Murat Yakin en conclusion.

(nih/yog)

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