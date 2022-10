Voici les joueurs les plus fidèles de chaque club de Super League

Un internaute a eu la bonne idée de recenser les footballeurs ayant le plus d'ancienneté dans chaque équipe du championnat. Et il y a des surprises.

De nouveaux mots apparaissent chaque année dans le dictionnaire. Il y en a un qui pourrait bientôt disparaître: «clubiste». Ce terme désigne un joueur qui s'identifie au club dans lequel il évolue, au point d'en partager la philosophie et d'en défendre les couleurs pendant de nombreuses années. Or il existe de moins en moins de clubistes. Il faut donc prendre soin de ceux qui restent, comme le Luganais Jonathan Sabbatini ou le Bâlois Taulant Xhaka.

Ces deux joueurs figurent dans la liste des plus anciens joueurs de chaque club de Super League. Elle a été établie par Livio Dörig, un amoureux du ballon rond actif sur Twitter. Nous avons réactualisé les statistiques de tous les fidèles footballeurs recensés et contextualisé leur longévité.

Jonathan Sabbatini

FC Lugano



Au club depuis 10 ans, 1 mois et 29 jours

361 matchs, 44 buts et 40 passes décisives

Image: KEYSTONE

Il est le joueur de Super League le plus fidèle à son club. Plus de dix ans d'amour, pour le meilleur (une Coupe de Suisse en 2022) et pour le pire (des années de galère en Challenge League). Jonathan Sabbatini est arrivé à Lugano en 2012. Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka et Alexander Frei jouaient encore pour le FC Bâle. Une autre époque.

Taulant Xhaka

FC Bâle



Au club depuis 9 ans, 3 mois et 25 jours

339 matchs, 8 buts et 27 passes décisives

Image: KEYSTONE

Il est temps de rétablir une vérité: si le rugueux milieu rhénan a écopé de 97 cartons jaunes avec son club formateur, il n'a reçu que 2 cartons rouges directs, ce qui n'est pas beaucoup compte tenue du nombre de ses apparitions dans le championnat de Suisse, presque toutes sous un seul maillot (il a aussi porté la tunique de GC à 43 reprises).

Yanick Brecher

FC Zurich



Au club depuis 7 ans, 6 mois et 24 jours

233 matchs, 369 buts encaissés et 59 clean sheet

Image: KEYSTONE

En 2015, le président du FCZ avait estimé que son gardien était «le plus grand talent suisse dans les buts du championnat après les départs de Bürki et de Sommer». «Une phrase que Brecher portera sur ses épaules comme un gilet de plomb», écrira plus tard le Tages-Anzeiger. Le natif de Zürich parviendra toutefois à s'imposer durablement dans les buts du champion de Suisse en titre. Sept ans plus tard, il est toujours fidèle au poste le plus exposé de son sport.

Kevin Fickentscher

FC Sion



Au club depuis 7 ans, 3 mois et 25 jours

163 matchs, 231 buts encaissés et 41 clean sheet

Image: KEYSTONE

Au contraire de Brecher, Kevin Fickentscher a perdu sa place dans les buts valaisans. Ecarté du onze par Christian Constantin, déçu de ses performances, le gardien de 34 ans reste toutefois le plus ancien de l'effectif du FC Sion, qu'il a rejoint en juin 2015. Et puisque vous vous posez certainement la question, voici la réponse: 19. C'est le nombre d'entraîneurs que Kevin Fickentscher a connu à Tourbillon.

Boris Cespedes

Servette FC​

Au club depuis 6 ans, 3 mois et 25 jours

161 matchs, 11 buts et 8 passes décisives

Image: KEYSTONE

Lui aussi est remplaçant dans son club, mais au contraire de Fickentscher, Boris Cespedes a droit à quelques bouts de match (82 minutes en 6 parties cette saison). Son contrat se termine à la fin de la saison et il n'est pas certain que l'expérimenté bolivien poursuive son aventure au bout du lac.

Pascal Schürpf

FC Lucerne



Au club depuis 5 ans, 7 mois et 25 jours

176 matchs, 47 buts et 37 passes décisives

Image: KEYSTONE

Le milieu gauche est un élément précieux du FC Lucerne, pour sa polyvalence (il est capable d'occuper à peu près tous les postes offensifs) et sa redoutable efficacité: ses statistiques individuelles au FC Lucerne révèlent que lorsqu'il est sur le terrain, il est impliqué sur la moitié (48% exactement) des buts de son équipe. Fort.

Petar Pusic

Grasshopper



Au club depuis 5 ans, 7 mois et 25 jours

159 matchs, 19 buts et 25 passes décisives

Image: KEYSTONE

La trajectoire de Pusic nous apprend moins de choses sur lui que sur son équipe: s'il est le plus ancien du vestiaire à seulement 23 ans, c'est parce qu'il n'a connu que GC, certes, mais c'est aussi et surtout parce que les Sauterelles ont changé beaucoup de visage ces dernières saisons.

David von Ballmoos

Young Boys



Au club depuis 5 ans, 3 mois et 25 jours

209 matchs, 220 buts encaissés et 76 clean sheet

Image: KEYSTONE

Il est celui qui, des trois gardiens présents dans ce classement, possède les meilleures stats, mais c'est un peu normal: il est arrivé chez les Young Boys au début de la saison 2017-2018, c'est à dire au commencement de la domination sans partage des Bernois en Super League (quatre titres consécutifs). Beaucoup des acteurs de cette hégémonie sont partis, pas lui: le portier de 27 ans est cette saison encore le numéro 1 au Wankdorf.

Alessandro Kräuchi

FC Saint-Gall



Au club depuis 4 ans, 6 mois et 25 jours

40 matchs, 1 buts et 2 passes décisives

Image: KEYSTONE

Comme Pusic, il est jeune (24 ans) et n'a porté qu'un seul maillot chez les professionnels. Et comme le joueur de GC, il témoigne des multiples changements qui ont été opérés au sein de son club ces dernières années.

Granit Lekaj

FC Winterthour​

Au club depuis 4 ans, 3 mois et 24 jours

160 matchs, 5 buts et 7 passes décisives

Image: KEYSTONE

Granit Lekaj aurait pu rester toute sa vie un joueur de Challenge League. Avec 337 matchs de 2e division, il n'était d'ailleurs pas très loin de battre le record détenu par Mustafa Sejmenovic (375). Mais ça, c'était avant que Winterthour ne soit promu et que l'indéboulonnable défenseur central (32 ans) ne découvre enfin la Super League. Mérité.