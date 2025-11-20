Erling Haaland fait la promotion des nouvelles chaussures Nike. image: nike

Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs

Plusieurs stars du foot ont été aperçues avec des chaussures étranges aux pieds. Elles ont une fonction singulière.

Que les footballeurs portent des tenues voyantes n’a rien d’étonnant. Mais derrière ces chaussures rouges éclatantes et imposantes se cache bien plus que les goûts extravagants des joueurs: il s’agit de la toute dernière innovation de Nike, la chaussure «consciente» baptisée «Mind».

Pendant plus de dix ans, le fabricant américain a développé le modèle «Mind 001», destiné à être porté avant la compétition, et la «Mind 002», pensée davantage pour la récupération. La conception s’est appuyée sur des découvertes en neurosciences, et Nike promet que ces chaussures favorisent «une conscience approfondie et une meilleure perception corporelle». Les semelles, équipées de petites billes en mousse, stimulent les zones sensorielles du cerveau à chaque pas, afin d’aider les sportifs à se sentir «calmes, concentrés et pleinement présents».

La «Mind 001» (à gauche) et la «Mind 002». image: nike

Marcus Rashford et son compatriote Ezri Konsa font partie des ambassadeurs de ces chaussures, tout comme le Norvégien Erling Haaland. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a déclaré: «Ils m’ont dit qu’ils se concentraient mieux pendant les réunions d'équipe».

«J’espère qu’ils y croient vraiment, car c’est sans doute là l’essentiel» Thomas Tuchel

Tuchel lui-même ne maîtrise pas la science derrière ces chaussures et n’a pas le temps de s’y pencher pour l’instant, mais reste ouvert à cette innovation: «Tous les joueurs les portent, je pourrai peut-être les essayer pour les conférences de presse. Je suis toujours prêt à tester de nouvelles choses».

Visiblement, ces chaussures n’ont pas nui aux performances de l’équipe, qualifiée pour la Coupe du monde: l’Angleterre a achevé ses éliminatoires avec deux victoires 2-0 contre la Serbie et l’Albanie, terminant le groupe avec le plein de points et un bilan impressionnant de 22 buts marqués contre zéro encaissé. Nike prévoit déjà de nouveaux produits destinés à soutenir les athlètes «à l’entraînement, en compétition et pendant la récupération».

A partir de janvier 2026, les modèles «Mind 001» et «Mind 002» seront commercialisés au prix d'environ 160 francs. Reste à savoir si On, l’équipementier de Roger Federer, se lancera lui aussi prochainement dans la chaussure «consciente».