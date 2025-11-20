en partie ensoleillé
F1: des livrées spéciales pour le GP de Las Vegas

Vidéo: twitter

Des voitures de F1 jamais vues débarquent à Vegas

Plusieurs équipes ont conçu des monoplaces au design particulier pour le Grand Prix organisé ce week-end dans la cité du jeu.
20.11.2025, 09:2620.11.2025, 09:26

Isack Hadjar et son coéquipier Liam Lawson ont une mission, ce week-end à Las Vegas: inscrire le plus de points possible pour permettre à leur équipe Racing Bulls de conforter son avance de dix longueurs sur Aston Martin dans la bagarre pour la 6e place au classement des constructeurs. Pour y parvenir, leur écurie va leur fournir des monoplaces uniques.

Racing Bulls a l'habitude de changer de look pour la course de Vegas et cette année ne fera pas exception: Hadjar et Lawson rouleront dans des bolides aux couleurs «holographiques», c'est-à-dire diffractant la lumière, d'où le côté arc-en-ciel. «Ces changements seront particulièrement visibles sur les pontons, le capot moteur, le dessus du nez ou encore au niveau des ailerons», souligne le media Motorsport.

Présentation en vidéo:

Vidéo: twitter

«Cette saison a vraiment montré à quel point les livrées spéciales sont importantes pour notre équipe et nos fans, a déclaré Peter Bayer, PDG de Racing Bulls. Chaque design est devenu un symbole de créativité et d'expression, du look magenta audacieux de Miami à nos collaborations avec Slawn et Shaboozey à Silverstone et Austin.»

Outre Racing Bulls, des équipes comme Williams, Stake Sauber et Stake Sauber ont aussi fait preuve d'imagination pour ce qui sera le 22e Grand Prix de la saison.

Norris bien placé

Les Stake Sauber seront parsemées du motif d'un drapeau à damier, tandis que Williams aura une dominante noire et qu'Alpine arborera des pontons en rose et des jantes spéciales.

Ces considérations esthétiques ne doivent toutefois pas faire oublier que la bataille fera rage sur le tracé américain. Leader du championnat avec une confortable avance sur son coéquipier australien Oscar Piastri, le Britannique Lando Norris (McLaren) aura en effet l'occasion de se rapprocher de son rêve, le titre de champion du monde de Formule 1.

Alors qu'il ne reste que trois Grands Prix et une course sprint au programme, soit au maximum 83 points à récolter, l'Anglais, qui compte 24 longueurs d'avance sur Piastri, est en position de force pour aller chercher sa première couronne.

(jcz avec afp)

