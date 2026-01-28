On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève

Début janvier, une Romande a électrisé les Vernets à la pause du match de hockey entre Genève-Servette et les ZSC Lions. Elle décrit une expérience «géniale».

C'était le 2 janvier, lors du match de championnat entre Genève-Servette et les ZSC Lions. A la première pause entre les deux équipes, le club a invité une patineuse de la région à se produire sur la glace. L'initiative était belle, mais la mission hautement périlleuse: comment intéresser des milliers de spectateurs venus assister à un match de hockey et qui, à cet instant, avaient les yeux rivés sur leur portable? Cette mission, Fiona Pernas l'a pourtant réussie grâce à son talent, mais aussi son audace.

«Quand on m'a proposé d'animer la pause aux Vernets, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un numéro qui colle à l'audience présente, raconte-t-elle aujourd'hui. Je ne voulais pas présenter un spectacle "classique", qui aurait plombé l'ambiance.» La patineuse de 24 ans s'est donc présentée sur la glace en tenue de hockeyeuse, avec casque, gants, cannes et même un maillot du GSHC sur les épaules.

Chopin vs Ram Jam

Elle a d'abord misé sur l'humour en incarnant une hockeyeuse qui tente de se donner un style sur fond de musique classique. Puis elle a coupé la musique et ôté sa tenue de joueuse. Le Nocturne n°9 de Chopin a été remplacé par l'énergie de «Black Betty» (Ram Jam), le style (à la fois dans les vêtements et l'attitude) est devenu rock'n'roll et une clameur est descendue des tribunes.

La prestation de Fiona Pernas Vidéo: watson

«J'ai ressenti l'énergie du public jusque sur la glace: les gens souriaient et bougeaient dans les tribunes», se souvient la Genevoise, qui s'est mise à motiver la foule en frappant dans ses mains.

Sa prestation à ce moment précis rappelait ces caméras cachées que l'on voit sur les réseaux sociaux: des stars de leur sport se déguisent en néophytes avant de révéler la supercherie. Lorsqu'elle est arrivée sur la glace, Fiona a elle aussi fait mine de débuter le patin à glace avant de dévoiler toute l'étendue de ses qualités. «C'était l'effet escompté, acquiesce la double championne de Suisse (une fois en patinage artistique et une autre fois en danse sur glace). Je voulais que les gens se demandent ce que je faisais là, avant de les surprendre.»

Fiona Pernas est coach de patinage à Thônex. Image: DR

La jeune femme, qui a arrêté sa carrière à 21 ans après plusieurs galères, dont le départ de son partenaire, a dû composer avec plusieurs contraintes lors de son show:

Elle a dû préparer un spectacle sur mesure en fonction du temps de glace limité que le club de Genève-Servette lui a accordé pendant la pause.

Elle a dû se produire juste après le passage de la surfaceuse, si bien que la glace était encore pleine d'eau, altérant les sensations de la patineuse.

Elle a dû prendre en compte les indications des organisateurs du match en modifiant certaines de ses figures afin de ne pas laisser de marques sur la glace.

Elle a dû faire abstraction de la pression du public, n'ayant jamais patiné devant autant de monde (il y avait 7000 spectateurs au match ce jour-là).

Malgré tout, la coach du club des Patineurs Trois-Chênes a parfaitement réussi sa prestation, tout comme sa collègue Alisson Perticheto, apparue sur la glace lors de la seconde pause.

Le mérite en revient aussi au Genève-Servette Hockey Club. La formation de National League a profité de son match de championnat pour mettre à l'honneur des sportives de la région, et encourager ainsi les vocations. «C'était une opportunité incroyable, une idée géniale, remercie Fiona Pernas. J'espère que ça donnera envie au public de s'intéresser à notre sport. Je n'ai eu que des retours positifs jusqu'à présent.»