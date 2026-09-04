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Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts

epa13209478 Thriston Lawrence of South Africa during the first round of the DP World Tour Omega European Masters Golf Tournament, in Crans-Montana, Switzerland, 03 September 2026. EPA/VALENTIN FLAURAU ...
Thriston Lawrence et ses adversaires bénéficient de conditions de jeu idéales en Valais.Keystone

Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts

Malgré les vagues de chaleur qui ont marqué l’été, le parcours de l’Omega European Masters de Crans-Montana a conservé tout son éclat. Il y a une raison à cela.
04.09.2026, 11:4704.09.2026, 11:47
Julien Caloz
Julien Caloz

L’Omega European Masters de Crans-Montana a débuté jeudi avec deux belles surprises. La première est la magnifique performance de Mischa Candinas. Le jeune Zurichois de 21 ans, qui dispute son premier tournoi professionnel sur le Haut-Plateau, a rendu une carte de 70 coups, soit un coup sous le par. Classé 51e provisoirement, il reste pleinement en course pour décrocher sa place ce week-end.

L’autre surprise tient à la qualité remarquable du parcours. Malgré un été marqué par de fortes chaleurs et des périodes de sécheresse répétées, les greens de Crans-Montana affichent toujours un vert éclatant et des conditions de jeu particulièrement soignées. Un constat qui peut surprendre et qui soulève une question: comment expliquer une telle résistance face aux conditions climatiques extrêmes?

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La réponse nous est apportée par le journaliste de l’agence Keystone-ATS Rolf R. Bichsel. Dans une dépêche diffusée mardi, il relevait qu’aucune trace de gazon brûlé n’était visible dans la célèbre station valaisanne. «Cela est notamment dû à l’investissement dans un nouveau système d’irrigation de précision, pour lequel l’Omega European Masters a reçu un prix de la DP World Tour (durabilité). Grâce à cet investissement, le golf de Crans peut être mieux irrigué avec une consommation d’eau réduite de 44 % par rapport à il y a trois ans.»

Un résultat qui illustre l’importance des technologies mises en place pour préserver la qualité du parcours tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels.

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