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Foot: Servette sur le point de réaliser le casse du siècle

Junior Kadile (SFC), gauche, celebre son but qvec Thomas Lopes (SFC), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le Grasshopper Club Zurich, GC, ce sa ...
Le Servettien Junior Kadile (à gauche) est annoncé du côté de Lens.Image: KEYSTONE

Servette sur le point de réaliser le casse du siècle

Le club genevois serait en train de finaliser la deuxième vente la plus importante de son histoire. Et ce, avec un joueur qu’il venait tout juste d’acquérir à bas prix. Belle plus-value.
30.08.2026, 07:0230.08.2026, 07:02
Romuald Cachod

Junior Kadile n’était pas de la partie lors du match entre Servette et Lucerne, achevé sur un nul 1-1, samedi. Et pas seulement parce qu’il se remet d’une blessure à l’ischio-jambier contractée en préparation contre Saint-Etienne.

Annoncé «non-convoqué» par le club, l’ailier servettien est plus que jamais sur le départ. Il doit s’engager en Ligue 1 avec le RC Lens, qui a devancé sur le gong Hull City, promu au printemps dernier en Premier League. Le joueur de 23 ans était également courtisé par le RB Salzbourg.

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Servette aurait obtenu un prêt de 1 million d’euros (938 000 francs), assorti d’une option d’achat obligatoire de 6 millions d’euros (5 630 000 francs), soit une opération totale de 7 millions d’euros (6 568 000 francs) étalée dans la durée pour satisfaire le RC Lens, qui avait épuisé son enveloppe budgétaire en cette fin de mercato.

Cette vente, une fois officialisée, constituera la deuxième plus importante de l’histoire du club, derrière celle du grand Sonny Anderson, cédé à Monaco en 1994 pour 8,25 millions d’euros (7 741 000 francs). Elle dépassera largement celles de Martin Petrov à Wolfsburg et de Philippe Senderos à Arsenal, qui occupaient jusqu’ici les deuxième et troisième places, pour des montants respectifs de 4 millions d’euros (3 753 000 francs) et 3,55 millions d’euros (3 284 000 francs).

Le plus intéressant dans l’opération est la plus-value réalisée par le Servette FC en l’espace de quelques semaines. Les Grenat ont levé cet été l’option d’achat du joueur – arrivé en février dernier d’Almere, aux Pays-Bas, dans le cadre d’un prêt – pour seulement 1 million d’euros (938 000 francs).

Si le coup financier est parfaitement mené, la donne est en revanche bien différente sur le plan sportif.

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Au bout du lac, Junior Kadile s’est rapidement imposé comme un élément clé du système de Jocelyn Gourvennec. Le joueur franco-congolais a apporté beaucoup de dynamisme à l’attaque et au jeu servettien.

Les statistiques parlent pour lui: la saison dernière, Kadile a inscrit six buts et délivré dix passes décisives en moins de trois mois au club. Des chiffres qu’il convient toutefois de relativiser quelque peu, dans la mesure où, sur cette période, Servette a surtout affronté des équipes mal classées.

Reste désormais à savoir si les Genevois sauront le remplacer. A l’heure actuelle, il n’y a guère que deux jeunes issus du club, Tiemoko Ouattara (21 ans) et Thomas Lopes (19 ans), en mesure de prendre sa place.

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