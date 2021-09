Image: keystone

Comme Julien Sprunger, ces sportifs ont aimé les ambiances hostiles

Le capitaine de Fribourg-Gottéron a beaucoup apprécié retrouver du public mardi soir à Berne pour le début de saison de National League, même si le climat n'était pas favorable à son équipe. Avant lui, d'autres athlètes se sont délectés de l'hostilité à leur égard.

Elles peuvent tétaniser ou, au contraire, motiver les joueurs adverses. Les ambiances dans les stades ou patinoires jouent souvent un rôle dans le déroulement d'un match. Comme beaucoup avant lui, le capitaine de Fribourg-Gottéron Julien Sprunger n'y est pas resté insensible mardi soir à Berne.

«Franchement, se faire siffler par 12 000 fans était presque jouissif. Je ne pensais pas dire ça un jour» Julien Sprunger, dans La Liberté

Le contexte explique cet enthousiasme: ce premier match de la saison de National League coïncide avec le retour du public dans les enceintes, après un dernier exercice joué quasiment en entier à huis clos.

D'autres sportifs n'ont pas eu besoin d'attendre ce contraste post-pandémie pour se délecter de l'hostilité du public adverse et la retourner en avantage.

Des gardiens chambreurs

C'est bien connu, un gardien doit être doté d'une forte personnalité pour être le patron dans seize mètres et résister à la pression. Il est aussi le premier exposé aux fans de l'autre équipe, placés juste derrière sa cage. Il doit affronter les nombreux noms d'oiseaux, voire parfois pire (lancers de projectiles et agressions physiques). Luca Ferro, ancien portier de Neuchâtel Xamax puis entraîneur des gardiens, savait y faire.

Plusieurs fois arrosé de bière, il n'avait pas résisté à l'envie de tester le breuvage offert par les fans de Sion et de Lucerne. Ces deux fois, l'Italien avait étanché sa soif en buvant une gorgée dans l'un des gobelets lancés à ses pieds. Face à Young Boys, c'est avec un paquet de chewing-gum qu'il avait nargué de la même façon ceux qui tentaient de le perturber, non sans les remercier après s'être servi.

Charismatique et extraverti, Luca Ferro laissait très souvent éclater sa joie après des arrêts décisifs. Image: KEYSTONE

Son confrère Lionel Letizi, ancien dernier rempart du PSG notamment, avouait à So Foot en 2012 opter, lui, pour l'indifférence. Mais il reconnaissait qu'un public hostile, «ça fait plus rire qu’autre chose, d’autant que ça amène une certaine forme de motivation.»

Un défi supplémentaire

Oui, les sportifs de haut niveau adorent la compétition. Alors quand de nouveaux adversaires en tribune s'ajoutent à ceux sur le terrain, ils voient un nouveau challenge. L'ancien footballeur international Sydney Govou avait apprécié celui proposé par les fans de Fenerbahçe, en 2004, dans le bouillant stade Şükrü Saracoğlu d'Istanbul. «On a eu la chance de calmer tout le monde assez rapidement. On s’était servi de cette ambiance en se disant: "On va les éteindre!" C’était un challenge pour nous», confiait l'ex-attaquant à Radio Scoop.

La ferveur des fans de Fenerbahçe en vidéo Vidéo: YouTube/Ultras Avanti

Carlos Varela aimait lui aussi l'hostilité dans les stades à son encontre. Avide de sensations, il la provoquait en répondant volontiers à ses détracteurs. «Le foot suisse n'arrive pas à se vendre et souffre d'un manque d'émotions. Je suis idéal pour le combler. Du coup, les gens me cherchent, les caméras me suivent. Tout le monde me critique mais quand je ne serai plus là, on dira: "Tiens, il manque quelque chose"», se justifiait-il dans Le Temps en 2007.

Carlos Varela n'a pas toujours été d'accord avec les décisions de l'arbitre Stephan Studer ce 22 mars 2008 à Berne, où il jouait pour YB. Image: KEYSTONE

Prendre ça comme un compliment

En plus de s'en gargariser, l'ancien joueur de Servette, YB et Xamax interprétait cette animosité comme une marque d'estime, flatteuse pour l'égo.

«Cela ne me dérange pas d'être sifflé sans cesse. Je me dis que l'on ne sifflejamais les plus mauvais joueurs de l'équipe adverse» Carlos Varela, ancien footballeur pro

La gestion mental d'un match en lien avec le public est toujours subtile: savoir profiter de l'environnement, avec ou contre soi, sans être déconcentré, au risque de sortir de la partie. Mardi soir, les hockeyeurs de Fribourg-Gottéron ont trouvé le bon dosage: ils se sont imposés 6-3 dans la capitale face au CP Berne et ont parfaitement lancé leur saison 2021-2022.