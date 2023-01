Vidéo: watson

Vous ne devinerez jamais qui est cette célébrité venue s'entraîner en NHL

Un prestigieux visiteur a enfilé une tenue de gardien et arrêté plusieurs lancers des stars des Chicago Blackhawks lors d'un entraînement.

À tour de rôle, les joueurs des Chicago Blackhawks s'avancent vers le but et canardent le gardien vêtu de noir. Celui-ci n'appartient pas au club, il n'a pas de contrat en NHL et n'a d'ailleurs jamais évolué dans la plus prestigieuse ligue de hockey du monde. Il est sur la glace à titre exceptionnel et pour se faire plaisir. Mais comme c'est un compétiteur, il se prend au jeu et comme il est plutôt doué, il arrête plusieurs lancers très proprement.

Qui est-il? On l'a dit, c'est un compétiteur. Un ancien athlète professionnel de haut niveau qui a arrêté sa carrière en 2019. Il pratiquait un sport collectif et reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste.

(Vous avez trouvé? Toujours pas?)

Interrogé à la fin de ses deux entraînements de la semaine avec Chicago (mardi et mercredi), l'ex-champion a expliqué qu'il avait essayé de faire la même chose que durant sa carrière de...footballeur.

«Tu dois t'attendre à ce que ces hockeyeurs possèdent tous un bon tir, donc tu dois être intelligent et en contrôle face à eux. Au final, tu essaies de faire la même chose qu'au soccer. Tu couvres les espaces libres et tu essaies de prédire ce que va faire le tireur, ce qui est plus difficile. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est une expérience inestimable pour moi de sauter sur la glace et d'essayer ça.»

Couvrir les espaces, anticiper les frappes: vous l'aurez deviné, l'ancien footballeur était un gardien de but. Il a brillé à la fois en club et en sélections (124).

S'il a pu participer aux entraînements, c'est d'abord parce que lui-même évolue dans une ligue semi-professionnelle de hockey avec Chelmsford, au Royaume-Uni, mais aussi parce que le gardien des Blackhawks Petr Mrazek est un de ses meilleurs amis. Pas étonnant: Mrazek possède la même nationalité que lui (Tchèque) et le même prénom que...Petr Cech, car c'est lui qui était devant les filets de Chicago cette semaine.

Le grand gardien portait aussi un casque sur les terrains de football, conséquence d'une fracture du crâne subie en 2006. Image: EPA

Sur le site de la NHL, Mrazek a confié qu'il avait été surpris par les qualités de son pote. «Il a l'air d'un vrai gardien. On ne dirait pas qu'il n'a fait que du football.» L'attaquant des Blackhawks Andreas Athanasiou s'est lui aussi dit «très impressionné» par Cech.

«Il est fluide devant le but. Il joue un peu au hockey, donc on peut voir qu'il est assez à l'aise. J'ai grandi en regardant du football et je jouais un peu, donc je sais qui il est. C'était génial d'avoir la chance d'effectuer des tirs de pénalité contre lui, d'aller sur le terrain de soccer avec lui et de l'emmener sur la glace avec nous.»

Mrazek a indiqué que Cech sera au United Center ce jeudi soir pour le match des Blackhwaks contre l'Avalanche du Colorado mais dans les tribunes cette fois.