pluie modérée
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

Le HC Bienne est trop frileux pour miser sur Luis Janett

Luis Janett doit quitter à la fin de cette saison le Seeland, où il serait pourtant utile.
Luis Janett doit quitter à la fin de cette saison le Seeland, où il serait pourtant utile.image: watson
Commentaire

Le HC Bienne doit tenter ce coup de poker avec son gardien

Les Seelandais ne veulent pas faire confiance à leur jeune portier Luis Janett, qui devra partir à la fin de la saison. Ils auraient pourtant intérêt à miser sur lui, et tenter de reproduire le tour de magie d'un certain Arno Del Curto en 2007.
08.01.2026, 18:5208.01.2026, 18:52
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le poste de gardien est central. Une erreur de casting peut être fatale. Et pourtant, il arrive que ceux qui gagnent tout soient précisément ceux qui osent tout risquer.

Au printemps 2007, Arno Del Curto perd son gardien tout frais champion, Jonas Hiller, parti tenter sa chance en NHL. Sur le marché suisse, aucune solution évidente. Les grands noms sont ailleurs: Marco Bührer à Berne, Gianluca Mona à Genève, Ronnie Rüeger à Kloten, Lars Weibel à Zoug. Hors de question, pour l’entraîneur du HC Davos, de sacrifier une licence étrangère pour un gardien, contrairement aux ZSC Lions avec Ari Sulander ou à Fribourg avec Sébastien Caron.

Der Davoser Torhueter Jonas Hiller stemmt den Siegerpokal, nach dem siebten Playoff Eishockey Meisterschaftsspiel der Nationalliga A zwischen dem HC Davos und dem SC Bern, am Montag, 9. April 2007 in ...
En 2007, Davos a dû remplacer Jonas Hiller, parti en NHL. Image: PHOTOPRESS

Le HCD a dominé la ligue avec les titres de 2002, 2005 et 2007. Et il entend bien continuer. Mais comment rester au sommet sans gardien de classe mondiale?

C’est exactement le dilemme qui hante aujourd’hui les responsables sportifs à Berne et à Bienne. Leur objectif est clair: ramener leurs équipes dans le haut du classement. Mais la question du gardien les a menés dans la même impasse que celle connue autrefois par Arno Del Curto. A Berne, seul Christof von Burg (25 ans) est sous contrat pour la saison prochaine. Sur le marché national, aucun numéro 1 crédible. Et personne ne sait vraiment si von Burg a le niveau de l’élite, faute de lui avoir donné sa chance cette saison.

Des Biennois plus frileux que Del Curto

A Bienne, la situation est encore plus complexe. Par peur du risque, le club a sécurisé deux vétérans pour l’an prochain: le Finlandais Harri Säteri (35 ans) et Viktor Östlund (31 ans), gardien de Swiss League au passeport suédois.

Arno Del Curto, lui, n’était pas un homme de compromis. S’accrocher au passé ou à des noms familiers ne l’intéressait pas. Il cherchait une solution pour l’avenir. Il a donc misé à 100% sur le risque, en allant chercher deux gardiens de 20 ans dans l’organisation des ZSC Lions, bloqués derrière Ari Sulander: Leonardo Genoni et Reto Berra.

ARCHIVBILD ZUR VERPFLICHTUNG VON ARNO DEL CURTO ALS NEUER TRAINER DER ZSC LIONS, AM MONTAG, 14. JANUAR 2019 - Davos Cheftrainer Arno Del Curto, beim zweiten Playoff-Halbfinalspiel der National League ...
En 2007 à Davos, Arno Del Curto a opté pour une solution particulière et risquée au poste de gardien de but.Image: KEYSTONE

A l’époque, la décision avait fait grincer des dents. Les analyses soulignaient leur inexpérience, leur manque de références au plus haut niveau. Berra était décrit comme un gardien calme, solide, mentalement fort, capable de limiter les dégâts sans forcément être le sauveur qui fait gagner son équipe de manière improbable. Genoni, plus petit, plus instinctif, était vu comme un gardien capable du pire… comme du meilleur, celui qui peut gagner un match à lui seul. La conclusion était claire: aucun des deux ne pouvait remplacer Jonas Hiller.

Deux ans plus tard, au printemps 2009, Genoni et Berra emmènent ensemble Davos au titre, se partageant même les matchs de la finale contre Kloten. Aujourd’hui, ils sont considérés comme des monuments du hockey suisse, tous deux multi-médaillés d’argent aux Mondiaux avec la Nati. Lors du dernier Championnat du monde, Leonardo Genoni a même été sacré meilleur gardien et MVP.

HC Davos Torhueter Leonardo Genoni, links, und Torhueter Reto Berra, rechts, jubeln nach dem Gewinn des Meistertitels im siebten der Best of Seven Serie Eishockey Playoff-Final-Spiel der National Leag ...
Leonardo Genoni et Reto Berra célèbrent le titre de champion de Davos en 2009, auquel ils ont tous deux largement contribué.Image: PHOTOPRESS

Un tel pari est-il encore possible aujourd’hui? Oui. Et il pourrait être, pour Berne comme pour Bienne, ce fameux coup de libération capable de régler le problème du poste clé.

Berne pourrait aussi tenter le coup

Christof von Burg (Berne) et Luis Janett (Bienne) ont tous deux 25 ans. Comme Genoni et Berra à l’époque, ils arrivent de la deuxième division. Von Burg est lié aux Ours jusqu’en 2027, Janett est encore sous contrat à Bienne jusqu’à la fin de la saison.

Berne aurait donc la possibilité de relancer «l’expérience Arno», en associant von Burg et Janett, avec le vétéran fiable Sandro Zurkirchen (35 ans) comme filet de sécurité. Une option qui permettrait aussi d’utiliser six licences étrangères pour des joueurs de champ.

Luis Janett brille à Bienne, mais il devra quitter le club à la fin de la saison.
Luis Janett brille à Bienne, mais il devra quitter le club à la fin de la saison. Image: imago

Janett a d’ailleurs déjà prouvé à Bienne qu’il avait le niveau. Mardi, il a écoeuré Davos, leader du championnat, lors de la séance de tirs au but (victoire 4-3), et a été élu homme du match. Son quatrième succès lors de ses cinq dernières apparitions.

Mais non. Bienne préfère miser, la saison prochaine, sur Säteri et Östlund. Deux gardiens au crépuscule de leur carrière.

L'impasse de Janett à Bienne en détail👇

Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle

En interne, certains semblent déjà regretter ce choix. Après la victoire contre Davos, alors que les fans scandent encore le nom de Janett, un journaliste un brin provocateur demande poliment à un haut dirigeant biennois si le club pourrait reconsidérer sa décision de ne pas prolonger le gardien.

La réaction du dirigeant seelandais est si vive que, le soir même, il s’excuse par WhatsApp (c'est un gentleman et Bienne a de l'élégance):

«Tu m’as pris à contre-pied. J’étais simplement très énervé par tout le théâtre en dehors de la glace…»

Le «théâtre» en question? Les discussions avec l’agent de Janett, André Rufener, qui a pris la défense de son client.

A Berne aussi, la question a été posée. Pourquoi ne pas tenter ce fameux pari? Les Ours pourraient engager Janett et miser sur von Burg, déjà sous contrat. Le directeur sportif Martin Plüss reconnaît, avec son calme habituel, avoir réfléchi à cette option, tout en soulignant qu’il existe d’autres variantes. Dans la capitale, on espère toujours récupérer Connor Hughes de Lausanne via un échange.

EHC Winterthur Goalie Christof Von Burg 30 during warm up SKY Swiss League - EHC Winterthur vs Thurgau Winterthur Deutweg Zürich Schweiz Copyright: xSergioxBrunettix
Christof von Burg est déjà sous contrat avec le CP Berne. Aura-t-il sa chance?Image: imago

Posons la question autrement. Le CP Berne et le HC Bienne seraient-ils plus mal classés avec un duo von Burg/Janett? Très probablement pas. Seraient-ils mieux classés? C’est même assez probable.

Ce pari sur deux jeunes gardiens pourrait être le fameux coup libérateur. Mais tout indique que ni Bienne ni Berne n’oseront le tenter. Des non-conformistes comme Arno Del Curto, il n’y en a plus dans ces clubs. En existe-t-il seulement encore quelque part?

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
de Klaus Zaugg
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
de Yoann Graber
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
de Romuald Cachod
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
de Romuald Cachod
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
de Klaus Zaugg
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
de Timo Rizzi
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
de Niklas Helbling
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le saut à ski féminin franchit une nouvelle étape
Après la polémique sur les prix, les sauteuses vont enfin découvrir la Tournée des quatre tremplins féminine, le dernier obstacle à sa création ayant été levé.
Il y a un an, le monde du saut était secoué par une polémique en pleine Tournée des quatre tremplins.
L’article