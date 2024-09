Patrick Emond a succédé à Christian Dubé sur le banc fribourgeois. montage: watson

La nouvelle saison de Fribourg-Gottéron est à double tranchant

Les Fribourgeois ont trouvé le courage de se séparer de l'emblématique Christian Dubé. Or l'entraîneur souhaité, Roger Rönnberg, ne prendra le relais que dans un an. Cela donne lieu à un régime transitoire étrange, qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer.

Klaus Zaugg

Plus de «Sport»

«Le roi est mort, vive le roi»: c'est avec cette formule qu'on proclamait autrefois l'avènement d'un nouveau monarque en France, y compris après la guillotine. La situation n'est certes pas aussi dramatique à Gottéron. Or avec Christian Dubé, c'est un souverain absolu qui a été poussé vers la sortie, après dix ans de règne. Il y a en revanche une différence majeure avec la monarchie française. Si la fin du «roi Dubé» a été actée, le nouveau monarque ne sera couronné que bien plus tard.

Il en résulte une situation étonnante. Après la destitution, Gottéron va d'abord être gouverné par un intermédiaire. Son nom? Patrick Emond. Il assistait Christian Dubé la saison dernière et est donc passé du statut de prince à celui de roi en l'espace d'un été. Le directeur sportif de Gottéron, Gerd Zenhäusern, un Valaisan intelligent, était quant à lui l'homme de bureau de Christian Dubé. Un collaborateur, dont le premier acte après sa nomination, a été de virer celui avec qui il devait initialement travailler, pour nommer un nouvel entraîneur, un coach dont l'intérim durera une saison.

Tout cela peut paraître chaotique, mais colle parfaitement à l'usine à rêves local.

Mais gardons les pieds sur terre. Dans la vraie vie, le public fribourgeois tient plus que tout à se divertir à la BCF-Arena. Peu importe qu'il s'agisse d'une saison de transition en interne, il devra y avoir de l'animation sur la glace. Du hockey rock 'n' roll, afin de célébrer chaque rencontre à guichets fermés. Les cadres vieillissants – Julien Sprunger (38 ans), Raphael Diaz (38 ans) et Ryan Gunderson (39 ans) – auront à cœur quel que soit le contexte de briller sous les hourras du public. Puisqu'ils ne connaîtront bientôt plus de telles émotions, la motivation sera grande. Et ce serait une erreur de sous-estimer le roi, certes intermédiaire, d'un tel gang. Patrick Emond sait – contrairement à Christian Dubé – jouer des play-offs. Il a mené Genève-Servette en finale au printemps 2021 avant de perdre son poste en novembre de la même année.

Il connaît donc aussi le licenciement et cela tombe bien, il ne restera qu'une année à ce poste d'entraîneur.

Pour savoir où le HC Fribourg-Gottéron se situe avant le début de cet exercice 2024/2025, place à une analyse complète de l'équipe et du club, secteur par secteur, avec des notes comprises entre 1 et 10.

Entraîneur: 5/10

Christian Dubé a donné de manière involontaire un aperçu de son mantra en publiant sur ses réseaux sociaux, alors qu'il était entraîneur de Gottéron, une photo accompagnée de la légende suivante: «I'm the Best, Fuck the Rest». Ce qui nous amène à notre sujet. Cet homme n'a jamais manqué de confiance en lui, ni même d'autodérision. Son assurance se voulait contagieuse. Elle allait jusqu'à toucher les fans, les journalistes et les sponsors. C'est pour cela que Christian Dubé a autant marqué les esprits à Gottéron, durant neuf ans en tant que directeur sportif et, plus récemment, pendant un peu plus de quatre saisons en tant que coach.

On peut critiquer le fait que Christian Dubé n'ait jamais réussi à dépasser les demi-finales, même avec l'équipe la plus chère de l'histoire du club. Or il a donné une âme à Gottéron et pour la première fois, tous les matchs ont été disputés à guichets fermés la saison dernière. Une seule personne ne s'est pas laissée aveugler par son charisme: le directeur sportif, l'astucieux Gerd Zenhäusern. Son premier choix fort après sa nomination au poste de directeur sportif – poste mis au concours afin de soulager Christian Dubé – a été de licencier l'entraîneur emblématique, pour le remplacer par Patrick Emond pour une seule saison.

Cette planification n'est pas sans risque.

Emond est certes franco-canadien. Comme Dubé! Pour le reste, il est à l'opposé de son prédécesseur. C'est un geek du hockey. Un homme modeste, qui déteste être au centre de l'attention. Un gentleman qui trouverait l'idée de se mettre en valeur indécente. Chris McSorley l'a promu entraîneur-chef en 2019 et il a mené Servette en finale des play-offs dès sa deuxième année à la tête de l'équipe, avant de laisser sa place à Jan Cadieux quelques mois plus tard.

Patrick Emond, nouvel entraîneur de Gottéron. image: Keystone

Yves Sarault – champion en 2004 avec Berne et en 2007 avec Davos – l'assistera cette saison. Il fera ce que son chef ne peut et déteste faire: se déchaîner sur ses joueurs jusqu'à en faire trembler les murs. Patrick Emond agit donc avec justesse et sagesse. C'est très bien ainsi. Or sa nomination reste une curiosité. Du jamais-vu dans notre hockey.

Il ne sait pas seulement qu'il va devoir partir au printemps prochain. Il connaît aussi le nom de son successeur: le Suédois Roger Rönnberg.

Cela signifie que les joueurs n'ont plus qu'une saison pour pratiquer à leur guise, s'adonner au spectacle et jouer au hockey plutôt que de travailler. C'est à double tranchant. L'été 2025 marquera ensuite la fin d'un printemps plaisir et l'arrivée d'un hiver rigoureux. De la tactique, d'un hockey froid, tout cela sous la houlette du Suédois.

Gardien: 7/10

Même opéré du dos, Reto Berra n'a rien perdu de sa superbe. A bientôt 38 ans, il est et reste l'un des meilleurs portiers de notre ligue. Mais il serait risqué d'en demander trop au double vice-champion du monde et champion de Suisse avec Davos en 2009, de lui faire repousser à nouveau plus de 1'000 pucks en 41 matchs.

Reto Berra, une valeur sûre. image: Keystone

Dites-moi si Bryan Rüegger est en mesure de soulager Reto Berra pendant au moins 20 rencontres, et je vous dirai si Reto Berra sera toujours au meilleur de sa forme au printemps.

Défense: 8/10

Gottéron n'a encaissé que 124 buts en saison régulière la saison dernière. Une performance de taille. La dernière fois que les Fribourgeois avaient concédé aussi peu de réalisations, c'était en 2012/2013. Ils avaient à l'époque terminé à la première place du championnat.

Gunderson et Diaz feront-ils aussi bien que la saison passée? image: Keystone

Tout cela présage de bonnes choses pour Gottéron. Et pourtant, il y a matière à s'inquiéter. Les ministres de la défense portent désormais des barbes grises. Ryan Gunderson a 39 ans. Son partenaire en défense, Raphael Diaz, aura le même âge en janvier prochain et personne au club ne peut réellement les concurrencer, malgré l'arrivée de Yannick Rathgeb en provenance de Bienne.

Plus de 140 buts encaissés cette saison? Ce ne serait guère surprenant.

Attaque: 9,5/10

Avec 175 buts marqués, Gottéron n'était pas seulement la meilleure attaque de la ligue la saison passée. Ce qui a été réalisé est entré dans les annales du club. Il s'agit du plus grand total réalisé depuis l'exercice 1994/1995. Il y avait à l'époque les deux meilleurs attaquants du monde au sein de l'effectif fribourgeois: Slava Bykov et Andreï Khomutov.

Y a-t-il lieu de s'inquiéter cette année? Non.

Marcus Sörensen est attendu. image: keystone

Il se peut que Chris DiDomenico (35 ans), Marcus Sörensen (32 ans) et Julien Sprunger (38 ans) aient pris de l'âge. Mais le personnel offensif est toujours là et il y aura encore plus de liberté sous le gentlemen Patrick Emond.

Or n'oublions pas que si le secteur offensif anime les matchs, ce sont les gardiens et les défenseurs qui font gagner des titres.

Management: 10/10

Le président Hubert Waeber est le premier président de l'histoire du club à avoir réussi à transférer durablement les émotions, des bureaux à la glace. Et c'est un tour de force, dans cette usine à rêves du hockey suisse. La gestion intelligente (combinée à un hockey basé sur les émotions) porte ses fruits. Pour la première fois dans l'histoire de notre ligue, un club a joué à guichets fermés tout au long de la saison.

Gottéron s'appuie sur une base économique stable et solide. Il ne manque en fait que la consécration sportive.

Soir de match à la BCF-Arena. Image: KEYSTONE

Or s'il y a bien un club capable d'être heureux sans être champion, c'est bien Gottéron. Une saison de transition et un nouvel exercice sans titre? Ce n'est pas grave. Après tout, les rêves ne sont pas toujours faits pour être réalisés. Si la solution Emond voulue à court terme, qui plus est non conventionnelle, n'aboutit pas, il y aura au moins un excellent divertissement à la BCF-Arena.