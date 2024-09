Le HC Ajoie vivra-t-il sa meilleure saison en National League cette année? Image: KEYSTONE

Ajoie a les moyens de vivre une grande première cette saison

Depuis sa montée en National League en 2021, l'équipe jurassienne a terminé trois fois dernière. Mais cette fatalité pourrait bien devenir de l'histoire ancienne.

Klaus Zaugg

Le HC Ajoie, le club avec le plus petit budget et la plus petite patinoire de National League, ne se sentirait-il pas plus à l'aise en Swiss League? C'est une question légitime.

Mais la réponse est claire: Ajoie est dans la bonne ligue.

Le club a une base économique solide, l'infrastructure avec une arène récemment modernisée est très bonne, le club, en tant qu'«équipe nationale du Jura», dispose d'un très bon réseau dans l'économie et la politique locales et les supporters passionnés ne laissent pas les défaites gâcher leur joie.

Le HC Ajoie a des fans fidèles et passionnés. Image: KEYSTONE

Alors c'est vrai, à la fin de la saison dernière, il manquait 26 points pour atteindre la 12e place (et donc le maintien direct dans l'élite). Mais en réalité, Ajoie a été un adversaire coriace de nombreux soirs. L'équipe s'est inclinée quatorze fois par un seul but d'écart, sans compter les nombreux matchs qu'elle a perdus plus lourdement uniquement parce qu'elle a encaissé des goals dans la cage vide. C'est un bilan qui montre à quel point la formation jurassienne était compétitive.

Et pour cet exercice 2024/25, elle s'est renforcée, notamment grâce à un trio d'attaquants finlandais. Ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence.

Sur le papier, Ajoie est toujours l'équipe la plus faible de la ligue. Cette réalité financière ne changera pas de sitôt.

Mais il n'est pas exclu que, pour la première fois, les Ajoulots ne terminent pas la saison à la dernière place.

Un pronostic que l'on peut faire grâce à la revue d'effectif ci-dessous, où les différents secteurs de l'équipe (et du club) sont analysés et notés (sur une échelle de 1 à 10).👇

Entraîneur: 8/10

Si Christian Wohlwend réalise un travail parfait et que son collectif dépasse toutes les attentes, alors Ajoie sera douzième. C'est le meilleur scénario possible pour les Jurassiens. Si, au contraire, tout ne se déroule que normalement, l'équipe partira en play-out en dernière position.

C'est la réalité du club jurassien. Et c'est pourquoi le travail de son entraîneur doit être jugé à l'aune d'autres facteurs que le classement et le nombre de points. Fait-il progresser les joueurs individuellement? Parvient-il à faire en sorte que son équipe ait une chance de gagner malgré un déficit objectif de talent? En ce qui concerne la progression de ses joueurs, il est trop tôt, après une seule saison derrière la bande ajoulote, pour évaluer le boulot de Christian Wohlwend.

Christian Wohlwend ne manque pas de passion. Image: keystone

Ajoie n'est pas représenté dans la ligue la plus élevée chez les juniors (M20 et M17), les meilleurs talents font donc leurs adieux tôt et partent à Bienne. Cela rend difficile le développement des jeunes joueurs. Le contrat de Christian Wohlwend n'est certes valable que jusqu'en 2025, mais il y a peu d'arguments contre une prolongation.

Sous sa direction, Ajoie joue jusqu'à présent dur et vite, a eu une chance de gagner pratiquement chaque match, et les joueurs n'ont jamais perdu la passion et la confiance en eux.

Wohlwend se sent bien dans l'environnement familial du club, ses deux fils ont rejoint la relève du HC Ajoie.

Oui, ce coach est un romantique du hockey qui travaille chez les romantiques du hockey.

Gardien: 6/10

Le duo Damiano Ciaccio/Benjamin Conz a déjà gardé ensemble les buts d'Ambri-Piotta de 2020 à 2022, avant que la collaboration ne prenne fin après une 10e et 11e place. Ciaccio est ensuite parti à Ajoie. Conz a déjà été le numéro 1 d'Ambri, de Lugano, de Langnau, de Gottéron et le 1b de Genève-Servette. Même au crépuscule de sa carrière, ce portier atypique fera de loin les affaires de l'équipe jurassienne.

Damiano Ciaccio peut-il confirmer ses bonnes performances de la saison passée? Image: keystone

Damiano Ciaccio était, la saison dernière, un gardien étonnamment souverain. C'est aussi grâce à ses arrêts qu'Ajoie a pu espérer gagner des points la plupart des soirs. Benjamin Conz remplace Tim Wolf (parti à Zoug). Tout compte fait, le HCA est au moins aussi bien pourvu à ce poste que lors du précédent exercice.

Défense: 4/10

Sur le papier, Ajoie a la défense la plus faible du championnat. Mais elle s'est renforcée avec les arrivées de Marco Maurer (Berne), Tim Minder (Davos) et Arno Nussbaumer (Zoug). D'ailleurs, ce dernier sera peut-être la révélation de la saison. L'autre bonne nouvelle? Cette même défense est de plus en plus stable. En 2021/22, elle a encaissé 224 buts. En 2022/23, ce nombre a baissé à 192 et, la saison dernière, il n'était plus que de 175.

La défense d'Ajoie autour du vétéran Kevin Fey doit encore s'améliorer. Image: keystone

C'est simple: Kloten a encaissé plus de buts. Si Christian Wohlwend et son assistant, l'ancien défenseur de classe mondiale (bien que doté d'un esprit offensif très prononcé) Petteri Nummelin, parviennent à réduire le nombre de goals encaissés en dessous de 160 avec les défenseurs à disposition, ils mériteront une médaille.

Attaque: 6/10

La saison dernière, Ajoie a marqué seulement 111 buts. La responsabilité de scorer reposait sur trop peu d'épaules (Audette, Hazen, Timashov, Gauthier). Cela a eu pour effet désagréable que ces meilleurs buteurs ont dû prendre trop de risques et que les adversaires ont pu s'adapter à ces schémas de jeu. A la fin de l'exercice, Daniel Audette présentait un bilan de -23, Frédérik Gauthier de -21. C'est aussi pour cette raison que ces deux hommes ont été remplacés.

Hazen et Devos peuvent-ils encore faire de la magie? Image: keystone

On attend du nouveau trio finlandais Julius Nättinen/Oula Palve/Jerry Turkulainen qu'il inscrive 120 points et qu'il soit également efficace sur le plan défensif. Si les Finlandais s'harmonisent et si le duo légendaire Jonathan Hazen/Philip-Michaël Devos, au crépuscule de sa carrière, retrouve un peu de sa magie d'antan, il sera possible de marquer plus de 130 buts pour la première fois depuis la remontée en National League, en 2021.

Et il serait utile qu'un des Suisses – Kyen Sopa, Louis Robin, Thibault Frossard ou Reto Schmutz – inscrive au moins 10 goals. Avec un petit coup de pouce des dieux du hockey, ces joueurs en sont capables.

Management: 10/10

Le président Patrick Hauert mène depuis le début de ce siècle une politique intelligente et raisonnable, soutenue par tous, qui permet à Ajoie de vivre les meilleures années de son histoire.

Les nombreuses défaites semblent plus encourager les supporters que les frustrer, le directeur sportif ne se plaint pas du manque d'argent, l'entraîneur travaille avec les joueurs que le club peut se permettre, les médias locaux ne polémiquent pas, la politique a permis le développement des infrastructures et l'économie locale aide de son mieux.

Patrick Hauert fait briller le HC Ajoie. Image: keystone

Le HC Ajoie reste un club de romantiques, dans ses montagnes du Jura. Pour la plupart des joueurs, il représente la dernière possibilité d'évoluer comme professionnel dans la plus haute ligue.

Et lentement, mais sûrement, le bruit commence à se répandre parmi les jeunes joueurs talentueux qu'il est également possible de devenir un titulaire de National League sous la direction Christian Wohlwend. De quoi donner des rêves aux jeunes Jurassiens et dynamiser le club et son environnement.

Adaptation en français: Yoann Graber