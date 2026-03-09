assez ensoleillé
Tennis: Panna Udvardy sous protection policière

Panna Udvardy a été placée sous escorte policière en Turquie.
Panna Udvardy a été placée sous escorte policière en Turquie. image: watson

Une joueuse de tennis placée sous protection policière

Panna Udvardy (95e mondial) a vécu une effrayante situation, la semaine dernière lors d'un tournoi en Turquie. Symptomatique d'un fléau qui frappe ce sport.
09.03.2026, 09:2109.03.2026, 09:21
Yoann Graber
Yoann Graber

Un message qui fait froid dans le dos. C'est celui de Panna Udvardy, publié ce vendredi sur son compte Instagram. La tenniswoman hongroise (27 ans) explique qu'elle a reçu des menaces de mort sur son téléphone privé, avant de jouer un quart de finale dans un tournoi à Antalya, en Turquie.

«J’ai reçu plusieurs messages très inquiétants sur WhatsApp, provenant d'un numéro inconnu, sur mon téléphone personnel», détaille la 95e joueuse mondiale, dans des propos repris par RMC Sport. Elle précise:

«La personne m'a dit que si je ne perdais pas mon match aujourd'hui (vendredi), elle s'en prendrait à des membres de ma famille. Elle prétendait connaître leur adresse, leurs voitures et leurs numéros de téléphone. On m’a même envoyé des photos de mes proches et une photo d'une arme. C'est vraiment terrifiant de recevoir ça.»

Panna Udvardy est l'une des dernières victimes en date d'un fléau qui frappe le tennis: des parieurs qui font pression sur les joueurs et joueuses, en les contactant directement. Soit pour qu'ils truquent leurs matchs – faire exprès de perdre, comme ça a été demandé à Panna Udvardy. Soit pour les pousser à gagner. Soit pour les insulter ou menacer s'ils ont perdu (et ainsi fait perdre – bien involontairement – de l'argent à ceux qui avaient parié sur une victoire). Dénominateur commun de tous ces messages: une violence inouïe.

Panna Udvardy a raconté ses malheurs sur Instagram.
Panna Udvardy a raconté ses malheurs sur Instagram. image: instagram

On ne s'étonnera donc pas que Panna Udvardy ait perdu son quart de finale à Antalya vendredi (contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina). Non pas parce qu'elle a voulu satisfaire la demande de son agresseur par message. Mais bien parce qu'il est extrêmement difficile – pour ne pas dire impossible – de performer quand on est menacé de mort ainsi que sa famille... C'est intenable psychologiquement!

D'autant que la Hongroise avait, pendant toute sa partie, de quoi se souvenir de ces menaces: trois policiers l'ont encadrée durant le match et dans les coulisses du tournoi d'Antalya. Et pour cause: en découvrant ces messages terrifiants, la tenniswoman a eu le bon réflexe d'en informer les responsables du circuit WTA. Ceux-ci ont fait le nécessaire, notamment en contactant le consulat de Hongrie en Turquie, comme l'explique Panna Udvardy:

«Le consulat a réagi très rapidement et a envoyé trois policiers à mon match, ce dont je suis extrêmement reconnaissante. La police s'est également rendue au domicile de mes parents et de ma grand-mère. Et après le match, j'ai déposé une plainte officielle ici en Turquie.»

Le fléau des parieurs agressifs dans le tennis, en détail👇

Les joueurs de tennis suisses font face à un grave problème

La 95e mondiale insiste:

«Cette situation est inacceptable. Aucune joueuse ne devrait avoir à y faire face»

Or, pas plus tard que la semaine dernière, l’Italienne Lucrezia Stefanini (138e mondiale) a aussi reçu des menaces de mort avant le tournoi d'Indian Wells, rappelle RMC Sport.

Sécurité informatique questionnée

«On m'a expliqué qu'il est possible que des informations personnelles aient fuité de la base de données de la WTA, ce qui fait actuellement l'objet d'une enquête», ajoute Panna Udvardy sur Instagram.

Elle conclut son message par une requête à l'instance du tennis féminin: «J’espère que la WTA poursuivra son enquête avec sérieux et prendra des mesures plus strictes pour protéger les données personnelles et la sécurité des joueuses, et pour les informer immédiatement en cas de faille de sécurité».

