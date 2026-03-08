Elise Chabbey s'est imposée sur les Strade Bianche samedi. Keystone

Cette Romande est une championne ultime

Avant de remporter les Strade Bianche ce samedi, la cycliste genevoise Elise Chabbey a brillé dans plusieurs autres disciplines. Elle est incroyable.

Plus de «Sport»

Elise Chabbey a signé samedi le plus beau succès de sa carrière. La Genevoise de 32 ans a remporté à Sienne l'édition féminine des Strade Bianche. «C'est l'une de mes courses préférées (...). Plusieurs fois, je me suis retrouvée à la limite de craquer et je me suis dit "c'est foutu", mais j'ai réussi à chaque fois à me relancer», a-t-elle expliqué.

Cette performance rappelle qu'Elise Chabbey (32 ans) est une grande cycliste. Mais elle permet aussi de se souvenir que la Genevoise a d'abord brillé dans d'autres sports. Elle a ainsi disputé les Jeux olympiques de Londres 2012 en canoë-kayak (20e rang final). «J’avais 19 ans, 15’000 spectateurs mettaient de l’ambiance autour du bassin, l’ambiance au village olympique était magnifique», rembobine-t-elle.

Elise Chabbey en 2012. Image: AP

Ce sport a toujours été une affaire de famille chez les Chabbey, comme elle le relate sur le site House of Switzerland. «Après mes grands-parents, mes parents ont suivi. Avec mes deux frères, ma sœur et moi, nous avons passé une bonne partie de nos vacances à pagayer en Ardèche», décrit l'athlète, qui a pris l'habitude d'entretenir sa forme en ski de fond durant l'hiver.

La preuve Image: Instagram

Elle s'illustre ensuite en course à pied. En 2013, elle remporte même la première épreuve à laquelle elle participe, le semi-marathon de Genève, abordé sans préparation spécifique. Un résultat qui témoigne de son esprit de compétition aiguisé. «J’aime me mesurer aux autres dans tout ce que je fais, avoue-t-elle dans Le Temps. Toute petite déjà, je voulais toujours gagner. J’ai toujours été très mauvaise perdante, même si j’ai bien progressé à ce niveau.»

Ce sport lui plaît, mais elle se blesse à un genou. Pour ménager ses articulations, elle se met au VTT et se prend dès lors de passion pour le vélo.

Au Grand Col Ferret. Image: Instagram

Elle n'abandonne toutefois pas totalement le trail puisqu'en 2017, elle termine 9e et meilleure Suissesse de l'une des plus prestigieuses courses de montagne: Sierre-Zinal. «Le sport, c’est mon évasion. J’en ai besoin pour mon équilibre», explique-t-elle une année plus tard à La Tribune de Genève.

Elle se distingue aussi sur l'Ultra montée du Salève en 2017 (victoire dans sa catégorie et 7ème place au scratch). Image: Instagram

Elise Chabbey décide par la suite de privilégier une carrière de cycliste professionnelle sur route, avec là encore de brillants résultats. Elle devient notamment championne de Suisse sur route (2020), signe un top 10 sur le Tour d'Italie (2021), collectionne plusieurs podiums sur des courses World Tour, remporte le classement de meilleure grimpeuse sur le Tour de France 2025 et triomphe sur le Tour de Romandie 2025. Ce samedi, elle a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, peut-être la plus belle, en remportant une course de légende.

Cet article a été adapté d'une première version parue sur notre site en août 2025.