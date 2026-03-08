Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse

Dans une interview accordée ce dimanche à L’Équipe, Guillaume Hoarau a révélé une habitude qu'il avait prise lorsque l'arbitre avait le dos tourné.

Plus de «Sport»

C'est un rendez-vous que beaucoup de lecteurs du journal L'Equipe apprécient: chaque week-end, le quotidien français donne la parole à un ancien footballeur ou dirigeant afin qu'il raconte les coulisses de sa carrière. Les questions sont les mêmes mais les réponses, évidemment, sont très personnelle et parfois savoureuses.

C'était au tour de Guillaume Hoarau de se plier à l'exercice ce dimanche. L'ancien attaquant, devenu consultant sur plusieurs chaînes de télévision, a marqué le championnat de Suisse puisqu'il a évolué 171 fois en Super League, marquant 103 buts et délivrant 35 passes décisives. Un exemple face au but, mais pas toujours dans le comportement, puisque celui qui a porté le maillot des Young Boys mais aussi du FC Sion a avoué avoir en quelque sorte trompé les arbitres durant sa carrière.

Guillaume Hoarau a disputé 34 matchs (12 buts) avec Sion entre 2020 et 2022. Image: KEYSTONE

Vous le savez sans doute si vous suivez le football, les joueurs ont tendance à utiliser des protège-tibias de plus en plus petits. Guillaume Hoarau, lui, a choisi une solution plus radicale en décidant de se passer carrément de cet élément de protection. A la section «Une anecdote que vous n'avez jamais racontée», voici ce que Guillaume Hoarau révèle dans L'Equipe:

«Mes dernières saisons aux Young Boys, je jouais sans protège-tibia à domicile»

Cet aveu peut paraître surprenant, le quatuor arbitral vérifiant systématiquement l'équipement des joueurs avant le match. Comment Hoarau parvenait-il à passer entre les gouttes?

«Quand l'arbitre allait parler aux capitaines, j'allais boire un coup d'eau et hop, je les enlevais!»

Le natif de La Réunion n'en avait pas le droit, puisque le règlement (le point 4.2 des lois du football de l'IFAB, intitulé «équipement obligatoire») précise que «les protège-tibias doivent être en matière adéquate et d’une taille appropriée pour offrir un degré de protection raisonnable et doivent être recouverts par les chaussettes.»

On devine, en lisant les déclarations de Guillaume Hoarau, que les arbitres n'ont jamais remarqué son petit manège avant le début des matchs. On comprend aussi que le buteur, qui vit toujours en Suisse, ne s’est jamais blessé au tibia malgré ce manque d’équipement. Une situation que son entraîneur aurait moyennement appréciée.

(jcz)