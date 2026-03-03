Le tournoi WTA 250 d'Austin a innové en 2026, pour le bien-être des joueuses. image: watson

«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce

Le tournoi WTA 250 d'Austin aux Etats-Unis, qui s'est terminé ce dimanche, a aménagé dans ses coulisses une salle avec une fonction très particulière.

La vidéo avait fait le buzz pendant le dernier Open d'Australie. Elle montrait Coco Gauff – battue sèchement en quart de finale par Elina Svitolina – fracasser sa raquette dans les couloirs des vestiaires.

Dans cet endroit reculé, l'Américaine pensait pouvoir décharger toute sa rage et sa frustration loin des caméras et des regards. Elle l'avait sciemment choisi pour cette raison, comme elle l'a expliqué dans des propos relayés par RMC Sport:

«J'ai cassé une raquette sur le court dans ma carrière, à Roland-Garros. Je me suis promis de ne jamais refaire ça sur un court. Ce n'est pas une belle image donnée.»

Coco Gauff avait craqué sur le court Philippe-Chatrier en 2021. Image: getty

Problème: même dans les coulisses de l'Open d'Australie, il y avait des caméras. Son coup de sang a donc été filmé intégralement et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a évidemment pas plu à Coco Gauff. Elle a alors fait part de sa volonté de voir les tennismen et tenniswomen bénéficier de davantage d'intimité lors des tournois.

«Ils n'ont pas besoin de filmer ça. Il faudrait pouvoir en discuter, j'ai l'impression qu'ici le seul environnement privé qu'on a, c'est le vestiaire»

D'autres figures du tennis, comme Novak Djokovic et Iga Swiatek, ont appuyé Coco Gauff. La Polonaise a comparé les joueurs à «des animaux dans un zoo que l'on observe» et affirmé que «ce serait bien d'avoir un peu d'intimité».

Les organisateurs du tournoi féminin d'Austin (WTA 250), qui s'est déroulé la semaine dernière, ont été réceptifs aux appels de ces stars de la balle jaune. Et proactifs. Ils ont aménagé la première «rage room» («salle de défoulement») privée de l'histoire du tennis, dans les vestiaires. Le tournoi texan a publié un bref communiqué sur les réseaux sociaux avec une photo de l'entrée de cette salle insolite:

«Découvrez la rage room de l'ATX Open, la première du genre, où les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration ou leurs émotions dans un environnement sûr et sans caméra.»

Le communiqué du tournoi texan Le tournoi WTA 250 d'Austin a aménagé une rage room pour les joueuses. Une première dans le tennis. image: capture d'écran x

Dans leur pancarte destinée aux joueuses qui entreraient dans cette salle de défoulement, les organisateurs ont fait preuve d'humour. «Ne souris pas! Compte jusqu'à trois! Tu peux faire ça!», peut-on y lire, avec le dessin d'une raquette brisée.

On ne sait pas combien de joueuses ont utilisé cet espace inédit. Ce n'est certainement pas le cas de l'Américaine Peyton Stearns (24 ans/48e mondial), qui a remporté, à Austin, son deuxième titre WTA.

Peyton Stearns a remporté le tournoi d'Austin en battant, dimanche en finale, sa compatriote Taylor Townsend. image: instagram

Reste désormais à savoir si le tournoi texan a lancé une nouvelle mode sur le circuit, avec d'autres qui copieront son initiative. Mais pas sûr que tous les événements, même estampillés WTA ou ATP chez les hommes, aient la place pour aménager une salle supplémentaire dans leurs vestiaires...



Les tennismen et tenniswomen devront donc, dans pas mal d'endroits, toujours être capables de garder leurs nerfs. Ou accepter d'être filmés quand ils les perdent.