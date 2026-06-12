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La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis

La chorégraphie de Julian Quiñones, jeudi lors de l'ouverture du score des Mexicains face à l'Afrique du Sud, a fait beaucoup réagir. Voici pourquoi.

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Hasard du tirage au sort, le premier match de la Coupe du monde 2026 mettait aux prises les deux mêmes équipes qu'il y a 16 ans en Afrique du Sud: mais alors que le score avait été de 1-1 lors du Mondial 2010, c'est le Mexique qui s'est imposé cette fois (2-0). Un match marqué par une célébration très particulière.

Peu après avoir ouvert le score à la 9e minute de jeu, à la suite d'une grosse erreur sud-africain à la relance, Julian Quiñones a réalisé une chorégraphie face à la tribune principale. Quelques mouvements apparemment anodins mais qui sont exactement ceux réalisés par le buteur sud-africain Siphiwe Tshabalala après l’ouverture du score pour l’Afrique du Sud il y a 16 ans!

La célébration du premier but mexicain en 2026: Vidéo: twitter

La célébration du premier but sud-africain en 2010: Vidéo: twitter

La chorégraphie de Julian Quiñones a beaucoup fait réagir dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains ont salué le clin d'oeil du Mexicain, estimant qu'il s'agissait d'une belle revanche sur le destin, quand d'autres ont trouvé que le buteur s'était moqué des Sud-africains, la célébration de Siphiwe Tshabalala ayant été une des images fortes de la Coupe du monde 2010.

Que pensez-vous de la célébration de Quiñones? C'est un joli clin d'oeil et une belle revanche C'est un manque de respect Voter Au total, 14 personnes ont participé à ce sondage.

Ce qui est certain, c'est que contrairement à 16 ans plus tôt, les visiteurs ne sont jamais revenus dans la partie. Les Bafana Bafana ont même terminé la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Sithole pour un mauvais tacle dès la 49e. Raul Jimenez a ensuite inscrit le 2-0 pour son équipe (67e), qui a géré son avance sans être trop inquiété par son adversaire. Deux cartons rouges (un de chaque côté) ont encore été brandis, sans que cela ne change le résultat final.