Bronn (Servette/Tunisie), Zigi (Saint-Gall/Ghana) et Hadjam (YB/Algérie) participent à la Coupe du monde 2026. image: watson

Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial

La Super League suisse sera bien représentée lors de cette Coupe du monde. Même des joueurs de Challenge League et Promotion League (troisième division) participent à ce grand rendez-vous.

Claudia Carvalho Suivez-moi

Plus de «Sport»

Cette Coupe du monde 2026 compte plusieurs joueurs de Super League suisse. Même un représentant de Challenge League (deuxième division) et un de Promotion League (troisième division) participent à ce Mondial.

Les rôles de ces joueurs pourraient toutefois difficilement être plus différents: l’un est un titulaire indiscutable, d’autres se battent pour une place dans le onze de départ et certains se demandent même s’ils auront droit à la moindre minute de jeu. Tour d'horizon, pays par pays.

Young Boys

Christian Fassnacht – Suisse

Murat Yakin a préféré convoquer Christian Fassnacht (32 ans) plutôt que les jeunes Alessandro Vogt et Alvyn Sanches – misant ainsi sur l’expérience et le mental. En Super League, il a décroché pour la première fois le titre de meilleur buteur grâce à ses 18 réalisations. Son rôle en équipe nationale n’est pas encore totalement clair – la question est de savoir s’il obtiendra vraiment du temps de jeu.

Lors des derniers matchs internationaux, le joueur de Young Boys est à chaque fois entré en jeu. Contre la Jordanie, il a même marqué après son entrée pour sceller le score à 4-1.

Christian Fassnacht a inscrit le 4-1 lors de la victoire contre la Jordanie. Image: keystone

Pour Fassnacht, cette Coupe du monde sera certainement la dernière et donc l'occasion ou jamais de briller sur la scène planétaire.

Marvin Keller – Suisse

La saison de Super League n’a pas été facile pour le jeune gardien suisse: Young Boys, seulement 6e, a vécu un exercice décevant. Le portier de 23 ans a réussi à s’emparer de la place de numéro 1 à YB, mais avec l’équipe nationale, il ne devrait probablement pas jouer lors de la Coupe du monde. Derrière Gregor Kobel (numéro 1) et Yvon Mvogo (numéro 2), Keller n’est «que» le numéro 3.

Jaouen Hadjam – Algérie

Jaouen Hadjam affrontera avec l’Algérie l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche dans le groupe J. Le latéral gauche de 23 ans fait partie de la rotation algérienne, mais il n’est certainement pas un titulaire indiscutable.

Jouer avec sa sélection contre Messi constituerait assurément l’un des grands moments de sa carrière. Il a eu un rôle plus important durant les qualifications pour la Coupe du monde – mais lors des derniers matchs internationaux, il a été largement freiné par une blessure. Reste à savoir s’il sera suffisamment rétabli pour réellement entrer en jeu.

Jaouen Hadjam a tourné le dos à l’équipe de France pour choisir l’Algérie. Image: keystone

Armin Gigovic – Bosnie-Herzégovine

Armin Gigovic affrontera la Suisse avec sa sélection nationale dans le groupe B – les Bosniens ont décroché leur qualification en battant l’Italie aux tirs au but lors de la finale des barrages pour la Coupe du monde.

En équipe nationale, le joueur de 24 ans lutte encore pour une place de titulaire au milieu de terrain. A Young Boys, il occupe en revanche un rôle central. Pour la Bosnie-Herzégovine, une qualification pour la suite de la compétition n’est pas impossible: elle a déjà prouvé contre l’Italie qu’elle possédait une grande force de caractère.

Armin Gigovic affrontera la Suisse avec la Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde. Image: keystone

Yan Valery – Tunisie

Lors des qualifications pour la Coupe du monde, Yan Valery a été utilisé à chaque rencontre – le latéral droit fait partie des titulaires de la Tunisie. Le joueur de 27 ans avait rejoint Young Boys sous forme de prêt en provenance de Sheffield Wednesday. Au terme de ce prêt, il quitte déjà le club bernois cet été.

Une mission compliquée attend les Tunisiens au Mondial: la Suède, le Japon et les Pays-Bas seront des adversaires coriaces. Valery devrait jouer un rôle important lors de ces rencontres.

Keeto Thermoncy – Haïti

Même un joueur de Promotion League a réussi à décrocher son billet pour la Coupe du monde. Keeto Thermoncy évolue avec les M21 des Young Boys – il n’a jusqu’ici pas encore réussi à atteindre le niveau de la Super League.

En équipe nationale, il n’a pour l’instant disputé qu’une seule minute. Suffisant pour partir au Mondial avec Haïti. Le joueur de 20 ans ne devrait vraisemblablement pas jouer de rôle lors de la compétition. Avec le Brésil, le Maroc et l’Ecosse, de solides adversaires attendent la sélection haïtienne.

FC Lugano

Mohamed Belhadj Mahmoud – Tunisie

Mohamed Belhadj Mahmoud a fait partie des joueurs les plus importants de Lugano la saison dernière – il a su se montrer décisif aussi bien comme buteur que comme passeur.

En équipe nationale, le milieu de terrain ne devrait toutefois avoir droit qu’à des apparitions partielles lors de la Coupe du monde. Le joueur de 26 ans a certes pu accumuler quelques minutes lors des matchs amicaux. Mais lorsque les choses sérieuses commenceront, il ne devrait pas jouer un rôle majeur chez les Tunisiens.

Mohamed Belhadj Mahmoud (à droite) en action avec la Tunisie lors de la Coupe d’Afrique 2025. Image: keystone

Hannes Delcroix – Haïti

Hannes Delcroix fait partie des titulaires indiscutables, aussi bien en Super League avec le FC Lugano qu’au sein de la sélection haïtienne. Après son transfert du club de Premier League Burnley à Lugano, le défenseur central s’est rapidement imposé comme titulaire chez les Tessinois.

Haïti fait partie des outsiders de cette Coupe du monde. Le joueur de 27 ans se retrouve face à une mission presque impossible avec sa sélection, dans un groupe C qui comprend aussi le Brésil, le Maroc et l’Ecosse.

FC Saint-Gall

Lawrence Ati Zigi – Ghana

Il y a à peine trois semaines, Lawrence Ati Zigi remportait la Coupe de Suisse avec le FC Saint-Gall. Le voilà désormais déjà dans la dernière ligne droite de sa préparation pour la Coupe du monde avec le Ghana.

Un groupe relevé attend le Ghana au Mondial. Après un premier match contre le Panama, les grands favoris du groupe L, l’Angleterre et la Croatie, se dresseront sur sa route.

Les Black Stars ont toutefois déjà prouvé qu’ils étaient capables de bousculer les grands favoris. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Ghanéens avaient posé des problèmes au Portugal et avaient réussi à revenir de 3-0 à 3-2 en l’espace de deux minutes. Désormais, Zigi, qui avait réalisé deux parades de classe mondiale face à Cristiano Ronaldo, veut créer la sensation avec le Ghana et «survivre» à la phase de groupes.

Le gardien du FC Saint-Gall avait réalisé deux arrêts exceptionnels face à la superstar Cristiano Ronaldo. Image: keystone

Zigi a également réalisé une excellente saison avec le FC Saint-Gall. Chez les Brodeurs, il est un titulaire indiscutable et fait partie des chouchous du public. En sélection nationale, il est aussi numéro 1 et jouera assurément un rôle important lors de cette Coupe du monde.

Servette FC

Dylan Bronn – Tunisie

Dylan Bronn n’a pas encore disputé la moindre minute avec Servette cette année – il a été éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou qui n’a pas été définie plus précisément. Même s’il était jusqu’ici un titulaire en défense centrale avec la Tunisie, il pourrait donc avoir des difficultés à figurer dans le onze de départ.

Dylan Bronn n’a plus disputé le moindre match de Super League depuis la mi-décembre 2025. Image: keystone

FC Zurich

Livano Comenencia – Curaçao

Livano Comenencia fait désormais partie des titulaires du FC Zurich au poste de latéral – dernièrement, il a cependant été longtemps absent en raison de problèmes à une cuisse. En équipe nationale, le joueur de 22 ans est toutefois utilisé dans l’axe, contrairement à son rôle en club.

Avec Curaçao, le jeune joueur obtient régulièrement du temps de jeu et pourrait bien fouler les pelouses lors de la Coupe du monde. Face à l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Equateur, une immense mission attend cet outsider.

FC Stade Nyonnais

Melvin Mastil – Algérie

Il n’est pas fréquent de voir un joueur de Challenge League participer à une Coupe du monde. Au Stade Nyonnais, Melvin Mastil est un gardien titulaire indiscutable. ll avait notamment brillé face au FC Zurich en 16e de finale de la Coupe de Suisse.

Steven Zuber avait échoué à deux reprises devant le joueur de 26 ans: le gardien prêté par le Lausanne-Sport au Stade Nyonnais avait arrêté un penalty de Zuber aussi bien dans le temps réglementaire que lors de la séance de tirs au but.

Melvin Mastil avait été décisif contre le FC Zurich en Coupe de Suisse. Image: keystone

Avec la sélection algérienne, il n’a pour l’instant disputé qu’un seul match – la cage des Fennecs est gardée par Luca Zidane, le fils de la légende française Zinédine Zidane. Mastil ne jouera donc pas non plus un rôle important lors de cette Coupe du monde. Mais, pour lui, cette expérience vaudra tout de même de l’or.

Adaptation en français: Yoann Graber