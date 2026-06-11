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Coupe du monde: le Mexique bat l'Afrique du Sud en ouverture

Mexico&#039;s Raul Jimenez celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP P ...
Le Mexicain Raul Jimenez était très ému après son but, jeudi soir, contre l'Afrique du Sud. image: Keystone

Le Mexique gagne le match d'ouverture grâce à un joueur miraculé

Les Mexicains ont remporté le premier match du Mondial, jeudi, en battant à Mexico l'Afrique du Sud (2-0). Avec un but d'un footballeur revenu de très loin.
11.06.2026, 23:1811.06.2026, 23:18

Le Mexique a réussi son entrée en lice dans «son» Mondial. Au stade Azteca de Mexico, «El Tri» a battu jeudi une très faible Afrique du Sud (2-0) – qui a fini cette rencontre à neuf joueurs – dans le match d'ouverture de cette Coupe du monde.

Les Mexicains ont ouvert la marque dès la 9e minute par Julian Quinones, suite à une perte de balle sud-africaine près de la cage. C'est Raul Jimenez qui a doublé la mise à la 67e. L'avant-centre de 35 ans avait les larmes aux yeux après sa réussite. Et il y a de quoi: il revient de très loin.

En 2020, avec son club de Wolverhampton en Premier League, il avait échappé de peu à la mort suite à un choc à la tête avec David Luiz (Arsenal). «Les médecins m'ont dit que c'était un miracle que je sois encore là. L'os crânien était fracturé, et le choc avait causé des saignements dans mon cerveau», avait-il confié dans des propos repris par L'Equipe.

Mexico&#039;s Raul Jimenez, left, jumps for the ball with South Africa&#039;s Ime Okon during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026 ...
Raul Jimenez (à gauche) a marqué le deuxième but du Mexique contre l'Afrique du Sud. Il joue toujours avec un bandeau protecteur à la tête.image: Keystone

Depuis, Raul Jimenez – qui avait été écarté des pelouses pendant neuf mois – joue avec un bandeau sur la tête pour protéger son crâne. C'est d'ailleurs de la tête qu'il a marqué son but contre l'Afrique du Sud. Après trois ans à Fulham, le numéro 9 d'«El Tri» rejouera pour Wolverhampton dès la saison à venir.

Une expulsion évitable

Un bémol pour le Mexique dans cette rencontre: l'expulsion dans les arrêts de jeu de son défenseur central César Montes, pour une faute de dernier recours. Ce match, d'une intensité toute relative, ne restera pas dans l'histoire du football.

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Le public mexicain – bizarrement plutôt éteint tout au long du match, malgré 80 000 fans – attend certainement bien plus de sa sélection, qui affrontera encore la Corée du Sud et la Tchéquie dans ce groupe A.

(yog)

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