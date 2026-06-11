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Humeur

Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain

L'Himno Nacional Mexicano a été chanté d'une manière particulière, jeudi avant la victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud (2-0). Et ça l'a rendu encore plus puissant.

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Il y avait plusieurs innovations lors de l'avant-match de Mexique-Afrique du Sud (2-0) jeudi soir, la première rencontre de la Coupe du monde.

Pour les hymnes nationaux, les deux équipes ont formé un arc de cercle sur le rond central, avec également tous les remplaçants. Ça change des cérémonies d'avant, où les formations étaient alignées face à la tribune principale, de chaque côté des arbitres, et uniquement avec les titulaires.

L'hymne mexicain en vidéo Vidéo: twitter

Mais une autre chose inhabituelle m'a particulièrement frappé, lors de ce moment si solennel: l'hymne a cappella du Mexique. C'est-à-dire sans instruments en fond. Juste la voix du chanteur mexicain Alejandro Fernandez (55 ans), accompagné par les footballeurs locaux et les 80 000 spectateurs du stade Azteca. C'est rare en football.

L'hymne sud-africain, au contraire, a été joué avec une instrumentale, comme cela se fait généralement. Si la chanteuse sud-africaine Tyla – qui se produira au Montreux Jazz Festival le 8 juillet – l'a parfaitement chanté, je trouve qu'il était nettement moins puissant que celui du Mexique.

Mon ressenti: un hymne chanté à cappella, comme celui du Mexique jeudi soir, c'est beaucoup plus poignant et fort émotionnellement que quand il y a de la musique derrière.

Surtout quand il est accompagné par des milliers de personnes. Les frissons.

Alejandro Fernandez a réussi une très belle interprétation de l'Himno Nacional Mexicano, jeudi au stade Azteca. Image: getty

Cet hymne mexicain, simplement intitulé Himno Nacional Mexicano, aura été le moment le plus puissant de ce match d'ouverture insipide – la faute, surtout, à une très faible équipe d'Afrique du Sud. Malgré les deux buts des locaux, cette rencontre n'a jamais emballé les fans d'«El Tri», qui sont restés anormalement très calmes durant la partie.

Et vous, vous préférez les hymnes nationaux comment? A cappella. C'est effectivement plus puissant. Avec de la musique en fond, comme cela se fait traditionnellement. Voter Au total, 7 personnes ont participé à ce sondage.

Des matchs plus pimentés dans ce groupe A contre la Corée du Sud puis la Tchéquie devraient certainement les réveiller. Avec, on l'espère fortement, à nouveau un hymne chanté a cappella.