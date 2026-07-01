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Les célébrations du Mondial à Mexico virent au drame

Crowds of Mexico fans gather in central Mexico City to watch Mexico face Ecuador MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: Mexican fans react as they watch the round of 32 match between Mexico and Ecuador on lar ...
Le Mexique s'est qualifié pour les 8es de finale du Mondial Image: www.imago-images.de

Les célébrations du Mondial à Mexico virent au drame

Au moins deux morts sont à déplorer dans la capitale mexicaine après la qualification de l'équipe nationale pour les 8es de finale de la Coupe du monde.
01.07.2026, 10:0201.07.2026, 10:25

Au moins deux personnes ont trouvé la mort mercredi à l'aube lors des grandes célébrations organisées à Mexico pour fêter la qualification du Mexique pour les 8es de finale de la Coupe du monde de football 2026, ont indiqué les autorités municipales.

Une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans sont décédés par asphyxie, a indiqué la secrétaire à la Santé de la capitale. La presse locale fait état d'une troisième victime, ce qui n'a toutefois pas encore été confirmé par les autorités.

Plus d'un million de personnes dans les rues

Le Mexique a battu mardi l'Équateur 2-0 au stade Azteca de Mexico, décrochant son billet pour les 8es de finale. Il s'agit également du premier match à élimination directe remporté en Coupe du monde depuis 40 ans par les Mexicains.

Le Mexique peut continuer à rêver dans «son» Mondial

Plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour faire la fête dans les rues de la capitale mexicaine, principalement autour du monument de l'Ange de l'Indépendance, dans le centre de la capitale, selon les estimations de la mairie. (jzs/afp)

Développement suit

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