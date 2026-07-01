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Mondial 2026: le Mexique bat l'Equateur en 16es de finale

Mexico players celebrate following the World Cup round of 32 soccer match between Mexico and Ecuador in Mexico City, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Le Mexique – l'un des trois pays hôtes – s'est qualifié pour les 8es de finale du Mondial. Image: AP

Le Mexique peut continuer à rêver dans «son» Mondial

Les Mexicains ont battu l'Equateur (2-0), mercredi en 16es de finale de la Coupe du monde au stade Azteca. En 8e de finale, ils affronteront le vainqueur du duel entre l'Angleterre et la RD du Congo.
01.07.2026, 06:0401.07.2026, 06:33

Retardée d’une heure en raison d’un orage, la rencontre Mexique – Equateur a rappelé une vérité: cette équipe du Mexique tutoie pour l’instant la perfection.

Dans son antre du stade Azteca, le Mexique n’a laissé aucune chance à son adversaire pour s’imposer 2-0. Depuis le début du tournoi, la formation dirigée par Javier Aguirre a, ainsi, gagné ses quatre matchs sans concéder le moindre but.

On souhaite bon courage à son adversaire en huitième de finale, l’Angleterre ou la RD du Congo, pour trouver la faille dans une équipe qui peut vraiment nourrir les plus grandes ambitions. Les Mexicains ont classé l’affaire juste après la demi-heure avec le 2-0 de Raul Gimenez. L’attaquant de Fulham a exploité une erreur à la relance de Joel Ordonez pour combiner avec son compère Julian Quinones et faire chavirer un stade toujours aussi volcanique.

Mexico&#039;s Julian Quinones (16) is tossed into the air by his teammates after the World Cup round of 32 soccer match between Mexico and Ecuador in Mexico City, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Fer ...
Julian Quinones a été célébré par ses coéquipiers après ce 16e de finale victorieux. Image: AP

Neuf minutes plus tôt, c’est Quinones qui avait ouvert le score sur une rupture magnifique. Parti depuis son camp, le joueur d’Al-Quadiah a su effacer le Parisien Willian Pacho avant d’armer une frappe imparable au premier poteau.

Ces deux buts magnifiques sur les deux premiers tirs cadrés de la rencontre soulignent l’efficience des Mexicains. A n’importe quel moment, ils sont capables d’emballer la rencontre, de piquer l’adversaire. A 2-0, les Mexicains ont géré leur avantage sans trembler même si l’Equateur a eu le mérite de ne jamais renoncer.

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Seulement, Moises Caicedo et ses coéquipiers sont restés loin du compte. L'expulsion du joueur d'Arsenal Piero HIncapié dans le temps additionnel pour avoir mis la main sur sa bouche au moment d'insulter un adversaire sonnait comme un triste épilogue pour une équipe qui avait fait chavirer tout un pays avec sa victoire contre l'Allemagne.​

(ats/yog)

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