«Lausanne a le jeu pour déranger Zurich en finale: ce sera du 50-50»

Vainqueur de Fribourg en demi-finale mercredi, le LHC défiera les ZSC Lions pour le titre dès le 16 avril. Un combat a priori déséquilibré mais «Lausanne a toutes ses chances», prévient notre expert du hockey Klaus Zaugg, en expliquant pourquoi les Vaudois peuvent croire au sacre.

Klaus Zaugg, Zurich a terminé 1er de la saison régulière et a remporté tous ses matchs en play-off face à Bienne puis à Zoug. Sera-t-il champion de Suisse?

Pas forcément. Bien sûr, les ZSC Lions ont tout gagné en play-off jusqu'ici, mais ça ne veut absolument rien dire pour la finale. Ce sera du 50-50. Les Lausannois sont tout à fait capables d'être champions, parce qu'ils ont assez de confiance et de qualités physiques pour déranger les Zurichois. Et puis, quand on reste sur huit victoires consécutives, tout va bien, c'est super, la vie est belle. Mais si soudain tu perds un match, la situation peut très vite basculer.

Tu pensais pourtant avant les play-off que la seule équipe capable de battre les ZSC Lions, c'était Fribourg-Gottéron.

Oui, mais il semblerait que Gottéron ait été rattrapé par l'histoire. C'est assez drôle, d'ailleurs, de voir combien peut changer une équipe pourtant si stable en saison régulière. Disons que sans connaître l'histoire des Dragons, on aurait pu penser qu'ils auraient en effet été capables de battre Zurich, mais quand on connaît le passé du club, c'est autre chose.

Revenons au LHC. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il a le jeu pour déranger Zurich?

Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en demi-finale, Zurich a été supérieur à Zoug parce qu'il a gagné ses duels sur la glace ainsi que les bagarres qui l'ont opposé à son adversaire. Ce n'était pas qu'une question de technique ou de vitesse. Or Lausanne est costaud physiquement, on a pu le constater contre Davos, et les ZSC Lions n'aiment pas affronter ce genre d'équipe. Et puis, le LHC a aussi pour lui la vitesse et un excellent gardien.

Justement, Lausanne a deux portiers capables d'assurer devant le filet alors que Zurich ne fait confiance qu'à un seul homme (Simon Hrubec). Est-ce un avantage pour les Vaudois?

Non, car même si la série va en sept matchs, Hrubec est facilement capable de disputer toutes les parties. Ce qui est important de souligner, c'est que Lausanne a un gardien capable d'être au même niveau que Hrubec.

La trajectoire de Connor Hughes nous fait penser à celle de Robert Mayer. Le gardien genevois s'était lui aussi révélé en play-off la saison dernière.

Oui, exactement. Tout à coup, pendant six ou sept semaines, un gardien peut jouer comme il ne l'avait encore jamais fait auparavant et peut offrir le titre à son équipe.

Lausanne a l'habitude de beaucoup shooter au but, de mettre une pression constante dans le camp adverse, si bien que ses adversaires sont contraints d'opérer en contre. Ce style de jeu est-il de nature à déstabiliser une équipe comme Zurich?

Je pense même que c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut avoir une chance de battre Zurich! Les ZSC Lions n'ont pas l'habitude d'affronter ce genre d'équipes, un adversaire agressif, actif, capable de les bousculer. Ce qu'ils aiment, eux, c'est contrôler le jeu. La question sera aussi de savoir si le LHC aura suffisamment d'énergie pour jouer ainsi en finale après avoir disputé quatre matchs de plus que Zurich en play-off.



C'est vrai. Mais on peut aussi penser que Lausanne arrivera avec de l'élan, l'équipe sera en pleine bourre, tandis que les Zurichois seront restés plus de jours sans jouer.

C'est d'ailleurs la bonne excuse des équipes qui perdent après une longue période de repos. Elles disent que si elles se sont inclinées, c'est parce qu'elles ont affronté une équipe en pleine bourre! (il rit) Ce genre de scénario arrive d'ailleurs surtout en play-off, car ça se joue beaucoup dans la tête et que lorsqu'une équipe gagne, même en jouant beaucoup, elle a de l'énergie et ressent moins la douleur.