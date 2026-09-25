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Football: André Onana fait le buzz avec ses ventouses

Vidéo: twitter

La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue

Le footballeur André Onana, gardien de Trabzonspor en Turquie, a publié une vidéo qui fait le buzz. En cause: sa spectaculaire thérapie.
25.09.2026, 20:4325.09.2026, 20:43
Yoann Graber
Yoann Graber

La récupération avec la thérapie par ventouses est une méthode connue et répandue chez les athlètes. Mais André Onana a poussé le concept très loin.

Le gardien camerounais de Trabzonspor, en Turquie, a publié une vidéo impressionnante ce mardi sur Instagram. On le voit sur une table de massage, allongé sur le ventre, avec des dizaines de ventouses – qui ressemblent à des ampoules – sur le dos, les cuisses et les mollets. C'est simple: il ne reste quasiment plus un centimètre carré de libre sur sa peau! De quoi le confondre avec un sapin de Noël beaucoup trop chargé... D'autant que des grosses flammes s'échappent de certaines ventouses, donnant l'impression de grandes bougies.

La «séance ventouses» d'Onana en vidéo

Vidéo: twitter

La thérapie par ventouses (connue également sous les termes cupping, en anglais, et hijama en arabe) est pratiquée «pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique afin de détendre les muscles, réduire la douleur et favoriser la récupération sportive», détaille Santé Magazine. Les capsules – en verre ou plastique – sont chauffées avant d'être appliquées sur la peau, qu'elles aspirent. Elles restent posées entre cinq et quinze minutes.

Il s'agit d'une «technique très ancienne issue des médecines traditionnelles chinoise et moyen-orientale», précise encore Santé Magazine. Mais ce même média fait savoir qu'il n'existe aucune preuve scientifique des bienfaits de la thérapie par ventouses pour la récupération sportive.

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Pourtant, plusieurs stars du football continuent à l'utiliser. Onana, donc, mais aussi Karim Benzema, qui a publié des photos de lui, après des séances, avec de grosses marques rouges dans le dos, rappelle So Foot. Le cupping peut aider les sportifs à se sentir bien, et il ne faut pas négliger l'effet placebo.

Pour André Onana, prêté par Manchester United à Trabzonspor, la technique semble plutôt bien marcher: le Camerounais et son club du nord-est de la Turquie ont humilié, samedi en Süper Lig, Galatasaray (4-0), champion en titre. Grâce notamment à un triplé de la nouvelle recrue phare, Mohamed Salah.

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