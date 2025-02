Niels Hintermann a publié, ce samedi, un message qui fait plaisir. image: keystone/instagram

Le ski alpin suisse fête une excellente nouvelle

Le Zurichois Niels Hintermann (29 ans), spécialiste de descente, a annoncé ce samedi qu'il est guéri de son cancer. Reste à savoir si on le reverra sur les pistes de Coupe du monde.

Lisa Kwasny / ch media

Il y a à peine quatre mois et demi, Niels Hintermann recevait un terrible diagnostic: cancer des ganglions lymphatiques. Juste avant, un physiothérapeute avait remarqué une excroissance sur le cou du spécialiste de descente lors du camp d'entraînement en Amérique du Sud.

«C'est un hasard plutôt heureux que l'on ait trouvé cette tumeur. Car ce type de cancer n'est pas si facile à diagnostiquer», explique le skieur dans une interview accordée à CH Media, le groupe auquel appartient watson. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne: ce samedi, Niels Hintermann a annoncé dans une publication sur Instagram qu'il est débarrassé de son cancer:

«Terminé et loin! Tellement heureux à propos du résultat: SANS CANCER»

Le post Instagram de Niels Hintermann

Suite à l'annonce de son cancer cet automne, le jeune homme de 29 ans a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie ambulatoires à la clinique Hirslanden. Il a manqué toute la saison. Le sport a tout de suite été relégué loin au second plan à l'annonce du diagnostic.

«D'abord, j'ai tiré de très mauvaises cartes. Mais la suite semble extrêmement bonne», image le Zurichois en parlant de sa maladie. Les chances de guérison d'un cancer des ganglions lymphatiques sont bonnes et les conséquences à long terme peu probables. Rien ne s'oppose à un retour au sport, a précisé le Zurichois.

Dans son post Instagram, il ne dit toutefois pas si et comment il retournera dans le monde du ski:

«Ces jours n'ont pas toujours été faciles, mais je suis bien sûr très heureux que cette période soit terminée et qu'il y ait à nouveau un objectif clair, même si le chemin pour y parvenir n'est pas encore tout à fait clair.»

Niels Hintermann n'oublie pas de remercier non seulement la clinique Hirslanden et la fédération suisse de ski, mais aussi ses sponsors Ricola et Atomic Ski:

«Ça ne va certainement pas de soi que tout se passe aussi facilement qu'avec vous, et que l'on tire le meilleur parti de chaque situation»

Oui, il y a un espoir de revoir Niels Hintermann sur les pistes la saison prochaine.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber