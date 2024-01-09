Trois suisses au 3e tour des qualifications ++ Golubic stoppée

Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final Jérôme Kym est à un succès de son premier tableau final en Grand Chelem Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler et Leandro Riedi sont ainsi à un succès du tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Jérôme Kym (ATP 176) s'est imposé 6-3 6-4 face à l'Américain Michael Zheng (ATP 322) jeudi soir au 2e tour. L'Argovien devra vaincre Wu Yibing (ATP 178), qui était devenu en février 2023 à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre ATP, pour accéder pour la première fois au tableau final d'un Majeur.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228), qui a sorti Nikoloz Basilashvili (ATP 109) au 2e tour, en découdra pour sa part avec Zachary Svajda (ATP 143) vendredi. Quant à Leandro Riedi (ATP 436), tombeur d'Otto Virtanen (ATP 123) au 2e tour, il devra battre Garrett Johns (ATP 303) pour s'extraire - comme à Wimbledon - des qualifications.

Dernière Suissesse engagée dans ces qualifications, Simona Waltert (WTA 127) a en revanche échoué au 2e tour jeudi à Flushing Meadows. La Grisonne s'est lourdement inclinée (6-3 6-2) face à l'Américaine Hina Inoue (WTA 218).



Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland Viktorija Golubic a été stoppée en quart de finale à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 77) a manqué le coche en quart de finale du WTA 250 de Cleveland.

La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 devant la Chinoise Wang Xinyu (WTA 37) jeudi soir, après avoir mené 6-4 4-3 service à suivre.

La vice-championne olympique 2021 de double a flanché, comme souvent au cours de sa carrière, dans le "money time" de cette rencontre. Elle a ainsi perdu les trois derniers jeux de la seconde manche, et a concédé le break décisif du troisième set dans l'ultime jeu après avoir manqué une balle de 5-5.

Malgré cette défaite frustrante, Viktorija Golubic peut tirer un bilan positif de sa semaine dans l'Ohio. Elle y a disputé son premier quart de finale de l'année sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), le premier aussi depuis son sacre-surprise dans le tournoi de Jiujiang en Chine en novembre 2024.

Finaliste du WTA 125 de Varsovie au début du mois, Viktorija Golubic abordera ainsi en confiance l'US Open où elle affrontera Loïs Boisson au 1er tour. La Zurichoise, qui avait battu la 48e mondiale Katie Boulter au 2e tour à Cleveland plus tôt dans la journée de jeudi, reste sur six victoires dans ses huit derniers matches.



Genève va accueillir le SailGP les 20 et 21 septembre Le circuit du SailGP fera étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. L'équipage suisse, qui a progressé dans la hiérarchie cette saison, affiche ses ambitions.

Lancé en 2019 par Larry Ellison, co-fondateur de la firme américaine Oracle, et Russell Coutts, ancien skipper quatre fois vainqueur de la Coupe de l'America - dont l'édition 2003 avec Alinghi -, le SailGP a l'ambition de populariser un sport pas toujours facile à suivre ni particulièrement télégénique. Pour y parvenir, la "Formule 1 des mers" - la comparaison est assumée - propose une recette qui a fait ses preuves.

Douze équipes représentant chacune un pays, une dizaine de Grand Prix à travers le globe, des bateaux strictement identiques à chaque équipage pour garantir un maximum d'équité et, surtout, beaucoup de spectacle. Les catamarans à foils F50, descendants des AC50 utilisés lors de l'édition 2017 de la Coupe de l'America, peuvent en effet dépasser les 100 km/h lors de courtes mais intenses régates où les collisions font partie du jeu.

GP de F1 "boosté" "C'est comme un Grand Prix de F1 mais +boosté+, avec davantage de dépassements et de suspense", détaille Sébastien Schneiter, pilote d'un équipage helvétique qui a rejoint le circuit en 2022. Le Genevois de 29 ans, diplômé olympique en 2024 dans la catégorie 49er (8e, avec Arno de Planta), emmène une jeune formation suisse aux dents longues.

Ils sont sept à faire partie du team, six titulaires et un remplaçant. Parmi eux, Maud Jayet, 4e des derniers JO en Laser, occupe le rôle primordial de tacticienne. "Je suis en quelque sorte les yeux du bateau", explique la Lausannoise de 29 ans. "J'observe ce que Sébastien (Schneiter) ne peut pas voir, je garde l'oeil sur l'évolution du vent pendant le parcours et sur le trafic pour éviter toute collision."

Un cap franchi Après une première saison d'apprentissage prometteuse bouclée à la 8e place (sur 9) en 2022/23, l'équipage helvétique a connu un exercice 2023/24 plus compliqué (10e et dernier). Mais il semble avoir franchi un cap cette saison, comme en témoigne cette première manche finale (les trois meilleures équipes des régates initiales s'affrontent pour la gagne) disputée lors du GP de Portsmouth en juillet.

"Nos concurrents nous voient différemment depuis cette étape", assure Sébastien Schneiter, qui mesure pleinement la chance de pouvoir affronter plusieurs fois par an les meilleurs navigateurs du monde. "C'est le rêve de tout athlète de se battre contre des Tom Slinsgby (réd: skipper de l'équipe australienne, tacticien du Team Oracle vainqueur de la Coupe de l'America 2013) ou des Peter Burling (réd: skipper de l'équipe néo-zélandaise, triple vainqueur de la Coupe de l'America)."

Assurer l'avenir La formation suisse de SailGP veut avant tout s'installer durablement au sein d'un circuit dont l'avenir semble assuré après ces cinq premières saisons. "On espère que l'équipe va durer à travers plusieurs générations et qu'un jeune skipper suisse puisse prendre ma place à bord d'ici quelques années", déclare Sébastien Schneiter.

Pour tenter de séduire les jeunes adeptes suisses de voile, le SailGP fera donc étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre. Sur leur bateau "surpuissant", capable d'atteindre des vitesses quatre fois supérieures à celle du vent, les navigateurs suisses rêvent de remporter leur première victoire à domicile.

Les AC50 du SailGP vogueront par ailleurs pour la première fois sur un plan d'eau douce. Ce qui pourrait être un avantage pour ces Suisses qui ont tout appris sur les eaux du Léman n'est pas sans risque pour les organisateurs. Ces derniers espèrent vraiment que le vent soufflera suffisamment pour que les spectateurs puissent profiter de ce spectacle de haute voltige.



Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification Bryan Okoh (au centre) a égalisé pour offrir au LS le droit d'y croire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport a tenu en échec le Besiktas jeudi lors du barrage aller de Conference League (1-1). Longtemps frustrés, les Vaudois ont égalisé à la 83e pour s'offrir une chance d'y croire.

Bryan Okoh a surgi sur un corner botté par Olivier Custodio et sa reprise du genou droit a terminé dans la lucarne du portier turc Ersin Destanoglu. Une égalisation méritée pour un LS qui n'avait jusque-là pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions.

Ni Gaoussou Diakité (5e, 46e), ni Kaly Sène (9e, 33e), ni Beyatt Lekoueiry (34e, 51e) - le trio offensif reconduit une nouvelle fois par Peter Zeidler - n'avaient réussi à trouver la faille, au grand dam d'un stade de la Tuilière à guichets fermés. L'enceinte a accueilli 11'931 spectateurs dans une ambiance des grands soirs.

Exploit possible Les supporters lausannois ont même cru que le LS allait devoir se rendre à Istanbul avec un désavantage terrible après l'ouverture du score turque peu avant la mi-temps. Le Kosovar Milot Rashica a profité d'un replacement un poil tardif de Karlo Letica, qui venait d'effectuer une sortie décisive, pour faire rugir les quelque 1500 fans turcs présents sur les hauts de Lausanne.

Les hommes de Peter Zeidler ont toutefois eu le mérite de poursuivre leurs efforts en deuxième mi-temps, jusqu'à l'égalisation d'Okoh. S'ils font preuve de la même jouerie que depuis le début de cette campagne qualificative, celle qui leur a permis d'écarter le Vardar Skopje et le FK Astana lors de cette campagne qualificative déjà réussie, les Vaudois peuvent vraiment croire à l'exploit et à une qualification pour la phase de ligue jeudi prochain à Istanbul.



Europa League: YB s'impose à Bratislava Chris Bedia a marqué le seul but du match Image: KEYSTONE/EPA Les Young Boys ont pris une petite option sur la phase de ligue de l'Europa League. En play-off aller, les Bernois sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse détrempée du Slovan Bratislava.

Ce succès s'est matérialisé grâce à une réussite de Chris Bedia dès la 15e, après une lumineuse passe en profondeur d'Edimilson Fernandes. YB - qui a rapidement perdu Males sur blessure (soupçon de nez cassé) - a bénéficié de plusieurs opportunités de creuser son avance, mais n'a pas su les convertir, à l'image de Bedia qui a trop poussé son ballon juste avant la pause.

Les Slovaques ont été dangereux de manière sporadique. Leur meilleure action a été une frappe de Barseghyan déviée par Keller sur sa transversale (20e). La partie s'est déroulée sous un véritable déluge qui n'a évidemment pas simplifié la tâche des joueurs, la pelouse étant glissante et gorgée d'eau.



Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk Joel Mall n'a pas manqué de travail Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette peut continuer à rêver d'un automne européen. En match aller des play-off de Conference League, les Genevois ont obtenu un nul méritoire 1-1 à Cracovie face au Shakhtar Donetsk.

Ce résultat flatteur au vu de la physionomie des débats - 26 tirs à 2! - laisse donc toutes leurs chances aux Servettiens. Le retour chez eux jeudi prochain s'annonce chaud. Les visiteurs ont eu le bonheur de marquer sur leur première vraie incursion dans le camp ukrainien. Oublié par la défense, Fomba a pu transformer victorieusement de la tête un centre de Baron (8e).

Servette s'est surtout appliqué ensuite à défendre cet avantage, ce qu'il a fait avec solidarité et engagement. Très compacts, les grenat ont longtemps frustré leurs adversaires, qui ont dominé tant et plus. Mall, très en vue, a effectué plusieurs arrêts, mais il a dû s'avouer vaincu sur une tête de Bondar (72e). Le Shakhtar a mis une grosse pression en fin de rencontre pour tenter d'arracher la victoire, mais en vain.

Si les joueurs grenat ont livré une bonne performance, il n'en a pas été de même pour la direction du club. Elle a commis une erreur administrative interne qui a eu pour conséquence que Florian Ayé, pas qualifié, n'a pas pu fouler la pelouse à Cracovie...



Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée Une tâche très difficile attend Rebeka Masarova Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suissesses ont connu des fortunes diverses lors du tirage au sort de l'US Open. Rebeka Masarova affrontera Aryna Sabalenka, no 1 mondiale, alors que Belinda Bencic jouera contre une qualifiée.

Rebeka Masarova (WTA 109) aura de la peine à atteindre le 2e tour à Flushing Meadows, ce qu'elle avait réussi en 2021 et 2023. La Bâloise, de retour sous la bannière suisse, sera aux prises avec la tenante du titre, la Bélarusse Aryna Sabalenka, contre qui elle n'aura au moins rien à perdre. Leur dernier duel, en juin sur herbe à Berlin, avait permis à la numéro 1 mondiale de s'imposer 6-2 7-6.

Belinda Bencic (WTA 18) aura une entame de tournoi a priori plus simple. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera une qualifiée. Sa première rivale tête de série pourrait être la Russe Ludmilla Samsonova (WTA 19) au 3e tour.

Des espoirs Viktorija Golubic (WTA 77) et Jil Teichmann (WTA 85) peuvent envisager de franchir le 1er tour. La Zurichoise sera opposée à la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste à Roland-Garros, qui est surtout performante sur terre battue. A 32 ans, Golubic espère enfin se qualifier pour le 2e tour à l'occasion de son 8e US Open. Quant à la Seelandaise, elle jouera contre l'Américaine Caty McNally (WTA 103), qui est connue plus comme spécialiste de double.

Aucun Suisse ne figure dans le tableau principal, mais l'un ou l'autre pourrait y être admis via les qualifications. Parmi les favoris, Jannik Sinner a hérité du tirage le plus favorable. L'Italien pourrait affronter Jack Draper en quart de finale puis Alexander Zverev dans le dernier carré.

Le tournoi sera pour la première fois lancé un dimanche. Pas moins de 90 millions de dollars de prix seront décernés, ce qui constitue un record et une hausse de 20% par rapport à 2024.



Un nouveau milieu de terrain arrive au LS Retour en Suisse plus rapide que pr関u pour Nicky Beloko Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Nicky Beloko (25 ans) revient en Suisse après un court passage en MLS. Le milieu de terrain s'est engagé libre avec le Lausanne-Sport, a annoncé Austin FC.

Beloko avait signé dans le club texan au début de la fenêtre des transferts. Il était déjà arrivé libre de Lucerne. Il n'a toutefois jamais été aligné avec Austin et a demandé à rentrer en Suisse, ce que le club a accepté. La franchise de MLS a négocié 15% sur un éventuel futur transfert de Beloko, a-t-elle indiqué.



Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans Ludovic Waeber reviendra à Fribourg dans un an Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le gardien fribourgeois a signé pour quatre ans, ont annoncé les Dragons jeudi.

Formé à Gottéron, Ludovic Waeber avait quitté le club de St-Léonard en 2020 pour rejoindre les Zurich Lions. Après trois saisons passées sous le maillot du "Z", le portier a tenté sa chance en Amérique du Nord en 2023/24, sans grand succès. Il est revenu en Suisse en 2024, s'engageant à Kloten dont il défendra les couleurs en 2025/26.

"Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber", explique dans un communiqué Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. "Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club", dans lequel il devrait logiquement succéder à Reto Berra (38 ans) en tant que gardien titulaire.



Noah Okafor a signé à Leeds Noah Okafor rejoint Leeds United Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Après Granit Xhaka et Dan Ndoye, un troisième international suisse rejoint la Premier League cet été. Noah Okafor a signé un contrat de quatre ans avec Leeds United, a annoncé le néo-promu.

Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros.

L'attaquant de 25 ans évoluait depuis deux ans en Serie A italienne, après s'être révélé sous les couleurs de Salzbourg et en ayant vu son transfert à Leipzig échouer durant le dernier mercato hivernal. Mais il n'est parvenu à s'imposer ni au Milan AC, où il s'était initialement engagé jusqu'en 2028, ni à Naples.

Auteur de 7 buts en championnat sous le maillot du club lombard entre l'été 2023 et l'hiver 2024/25, Okafor (24 sélections en équipe de Suisse) n'est pas parvenu à se relancer à Naples malgré la quête du Scudetto. Il n'a eu droit qu'à quatre courtes apparitions en Serie A depuis son arrivée en février, et n'a pas trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs.

Noah Okafor - qui a néanmoins brillé avec le Milan AC lors de la préparation estivale - rejoint un club aux ambitieux plus mesurées. Vainqueur du Championship (2e division) en 2024/25, Leeds United - que devrait prochainement quitter le Vaudois Isaac Schmidt - a pour objectif premier le maintien dans l'élite.



10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires 10 personnes ont été blessées mercredi à Buenos Aires Image: KEYSTONE/EPA Dix personnes ont été blessées et 90 ont été arrêtées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile.

Les deux équipes s'affrontaient en 8e de finale retour de la Copa Sudamericana.

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la "U" 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la Copa Libertadores.

La Confédération sud-américaine (Conmebol) a ensuite annoncé l'annulation du match dans un communiqué "compte tenu du manque de garanties de sécurité de la part du club receveur et des autorités de sécurité locales".

"Nous avons 90 personnes détenues à l'extérieur du stade car elles ont tenté de créer des débordements", a déclaré à l'AFP une source du ministère de la Sécurité. Un porte-parole d'Independiente a de son côté indiqué que 10 personnes avaient été blessées.

L'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, a déclaré à la radio chilienne Cooperativa FM qu'il y avait "des blessés par arme blanche". Au moins une personne a été gravement blessée, mais sa nationalité n'est pas connue, a-t-il ensuite indiqué à l'AFP.

Projectiles Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le président chilien, Gabriel Boric, a fustigé sur le réseau social X "la violence des supporters et l'irresponsabilité manifeste de l'organisation".

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements. En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.



La Malaisie exclut de relancer son GP Sepang n'a plus accueilli la F1 depuis 2017 Image: KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN La Malaisie a exclu jeudi d'accueillir un nouveau GP de F1 dans un futur proche. Ceci en raison des coûts, et d'un calendrier de courses déjà chargé.

Pour obtenir un GP, la Malaisie devrait "s'engager à signer un contrat d'une durée de trois à cinq ans avec Liberty Media (qui détient les droits commerciaux de la F1), ce qui représente un engagement d'environ 1,5 milliard de ringgits (304 millions d'euros) sur cette période", a indiqué jeudi la ministre des Sports Hannah Yeoh devant le Parlement.

Il faut ajouter à ces droits environ 10 millions de ringgits (deux millions d'euros) par an simplement pour maintenir le circuit aux normes internationales du haut niveau, a ajouté la ministre.

Cette nation d'Asie du Sud-Est avait accueilli son premier Grand Prix de F1 en 1999 sur son circuit de Sepang. Le dernier a eu lieu en 2017, sur la même piste. Les coûts trop élevés de l'organisation ont ensuite conduit au retrait du GP de Malaisie du calendrier à partir de 2018. Sepang continue d'accueillir une manche du championnat du monde de MotoGP.

Dans la région, Singapour organise déjà un GP (en nocturne) et la Thaïlande espère devenir le prochain pays hôte. En juin, le gouvernement thaïlandais a déposé une offre de 1,2 milliard de dollars pour organiser une course de F1 dans les rues de Bangkok à partir de 2028.

La Malaisie ne ferme toutefois pas complètement la porte à l'idée d'accueillir à nouveau des courses de F1, si des entreprises privées étaient prêtes à en assumer les coûts, a précisé Mme Yeoh.



Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York En mission, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre à l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Seule paire en lice habituée à faire équipe sur le circuit, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre du double mixte à l'US Open.

Le duo italien a dominé Iga Swiatek et Casper Ruud 6-3 5-7 10/6 mercredi soir en finale.

En mission dans cette épreuve au format remanié et décrié par les spécialistes de double, Errani/Vavassori n'ont donc pas failli à Flushing Meadows. Les Transalpins se sont offert un troisième trophée majeur dans la spécialité, après l'US Open 2024 et Roland-Garros 2025, empochant ainsi le million de dollars promis aux vainqueurs.

Tombeurs du duo Jessica Pegula/Jack Draper plus tôt dans la soirée en demi-finale, Iga Swiatek et Casper Ruud n'ont pourtant rien lâché en finale. Menés 6-3 5-3, la Polonaise et le Norvégien ont recollé à une manche partout en remportant quatre jeux d'affilée. Mais ils n'ont rien pu faire dans un super tie-break dont ils ont perdu les quatre premiers points.

Un tournoi critiqué Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, ce tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci. L'épreuve se disputait sur deux jours seulement, et en quatre tours.

Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes. "Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?", s'était ainsi interrogée Sara Errani en mai à Roland-Garros. "Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs", s'était-elle étonnée.



Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off Trois clubs suisses sont engagés ce soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière étape avant les phases de ligue. Les matches retour auront lieu jeudi 28 août.

En Europa League, les Young Boys se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava (20h15). Les Bernois devront ramener un bon résultat afin de se mettre dans une position favorable avant le retour à domicile.

Les deux formations lémaniques sont quant à elles engagées en Conference League, où leur tâche s'annonce assez difficile. Servette se mesurera dès 20h00 au Shakhtar Donetsk, un club habitué à la scène européenne. Le match se jouera à Cracovie, les Ukrainiens ne pouvant pas évoluer dans leur pays en raison de la guerre.

Quant au Lausanne-Sport, il accueillera dès 20h15 le Besiktas Istanbul. Les Vaudois auront tout avantage à faire la différence devant leur public. Le retour en Turquie devrait en effet être très chaud, le Besiktas étant toujours soutenu de manière très bruyante par ses fans.

