Imeri à Thoune ++ Aeschlimann prolonge à Davos

Challenger de Cancun: Wawrinka bat le 1181e joueur mondial Enfin une victoire pour Wawrinka, m麥e contre un adversaire modeste Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 152) a fêté un rare succès. Pour son entrée en lice au Challenger de Cancun, le quadragénaire vaudois a battu le Canadien Cleeve Harper (ATP 1181) 6-3 6-4 en 1h40.

Cleeve Harper, qui joue surtout en double, ne constituait pas un adversaire trop redoutable pour le triple vainqueur en Grand Chelem. La dernière victoire du Canadien en Challenger remonte en effet à novembre 2022.

Wawrinka a renoué avec la compétition trois semaines après son élimination en huitièmes de finale du tournoi d'Umag. Il a appris mercredi qu'il n'obtiendrait pas de wild-card pour l'US Open. Le Vaudois dispute son 18e tournoi de la saison et est toujours en quête d'un titre sur le circuit Challenger en 2025.



Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri Kastriot Imeri: son passage à YB ne restera pas dans les annales Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kastriot Imeri (25 ans) a été prêté par les Young Boys à Thoune jusqu'au terme de la saison. Le club de l'Oberland dispose en outre d'une option d'achat, a-t-il indiqué.

Imeri avait rejoint le club de la capitale il y a trois ans en provenance de Servette. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé avec YB. Sa première saison a certes été solide, mais il a ensuite été handicapé par une sérieuse blessure. Lors de la saison écoulée, il a principalement dû se contenter d'un rôle de remplaçant.

Le Genevois espère relancer sa carrière avec Thoune, où son temps de jeu devrait être plus conséquent. Le promu a remporté ses trois premiers matches cette saison en Super League.



Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off Peter Zeidler: l'entraîneur du LS peut être satisfait Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport peut continuer à rêver d'un automne européen. Au 3e tour qualificatif de Conference League, les Vaudois ont écarté Astana et joueront donc ainsi les play-off.

Le LS, qui s'était imposé 3-1 jeudi dernier à domicile lors du match aller, n'a pas trop tremblé dans la capitale du Kazakhstan où il a gagné 2-0. La réussite de Lekoueiry à la 49e lui a permis de se mettre à l'abri d'un éventuel retour adverse. Et Diakité, qui s'affirme de plus en plus comme un élément décisif, a ajouté un deuxième but après une action individuelle de grande qualité (66e).

Astana a le plus souvent été dominé, mais s'est montré de rares fois dangereux. Letica est intervenu sur un essai de Bartolec (25e) et face à Gripshi (68e). Les Lausannois, qui avaient touché le poteau sur une tête d'Okoh (45e), ont ainsi bien géré cette rencontre disputée à plus de 4600 km de leur stade. Leur comportement défensif a été à la hauteur.

Pour atteindre la phase de Ligue, le LS devra encore sortir victorieux du play-off aller/retour. Son adversaire à cette occasion devrait très probablement être le Besiktas Istanbul. Nul doute que cette double confrontation constituera un vrai défi pour les hommes de Peter Zeidler.



Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos Sandro Aeschlimann va rester encore longtemps dans les Grisons Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pouraient s'oiuvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.



La vente des Boston Celtics validée par la NBA Les Boston Celtics vendus pour plus de 6 milliards de dollars Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Les propriétaires d'équipes de la NBA ont validé à l'unanimité la vente record des Celtics pour 6,1 milliards de dollars à un groupe d'investisseurs mené par Bill Chisholm. La ligue l'a annoncé.

"La transaction doit avoir lieu prochainement", dit encore la NBA dans un communiqué.

Les propriétaires des Celtics, menés par l'entrepreneur Wyc Grousbek, avaient annoncé en mars la vente de l'équipe pour 6,1 milliards de dollars, une transaction record pour une franchise américaine, dépassant les 6,05 milliards de dollars du rachat de la franchise de NFL des Washington Commanders en 2023.

Grousbek et ses partenaires avaient acheté les Celtics pour 360 millions de dollars en 2002.

William Chisholm, originaire du Massachusetts et fan de longue date des Celtics, est le co-fondateur et directeur général de Symphony Technology, un fonds d'investissement privé californien, selon le "Boston Globe".

Les Boston Celtics avaient été sacrés champions de NBA pour la 18e fois l'an passé. Cette saison, ils ont été éliminés en demi-finales de la Conférence Est par les New York Knicks.

La franchise a prolongé cet été son jeune entraîneur Joe Mazzulla, architecte du dernier titre.



Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins Trois clubs suisses sont engagés aujourd'hui au 3e tour retour des qualifications pour les Coupes d'Europe. Le Lausanne-Sport est le mieux placé pour atteindre les play-off.

L'équipe dirigée par Peter Zeidler ouvrira les feux dès 16h00 à Astana en Conference League. Les Vaudois, qui ont rejoint la capitale du Kazakhstan en charter (sept heures de vol) ont gagné 3-1 lors du match aller. Ils semblent avoir les moyens de franchir cet obstacle, et ce d'autant plus qu'ils pourront aligner Gaoussou Diakité, qui était suspendu lors du premier duel contre les Kazakhs.

Les deux autres équipes helvétiques sont bien plus mal engagées. Servette, qui se rendra à Utrecht dès 20h00 en Europa League, a été battu 3-1 chez lui par les Néerlandais il y a une semaine.

Besoin d'un petit miracle Pour sa première sur le banc grenat, Jocelyn Gourvennec aura donc besoin d'un petit miracle pour renverser la situation. En cas d'élimination, les Genevois seraient reversés en play-off de Conference League où ils se mesureraient au Panathinaikos Athènes ou au Shakhtar Donetsk.

En Conference League, aussi à 20h00, Lugano tentera de sauver l'honneur ou ce qu'il en reste en Slovénie contre Celje après avoir été écrasé 5-0 au match aller à Thoune. Les espoirs tessinois de passer ce tour sont quasi nuls, même si les bianconeri ont signé leur premier succès de la saison dimanche en Super League contre Bâle.



Le PSG bat Tottenham au bout du suspense Le PSG savoure un nouveau titre à Udine Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le PSG a remporté la Supercoupe d'Europe à Udine. Le vainqueur de la Ligue des Champions a dominé le gagnant de l'Europa League 4-3 tab, après un 2-2 au terme des 90 minutes.

Paris a eu chaud, Tottenham peut nourrir des regrets. Car les Parisiens, certainement fatigués après une longue saison et la Coupe du monde des clubs, ont mis du temps avant de retrouver leur rythme. Les stars Dembelé et Doué ont été plus discrètes, seul Vitinha a semblé au niveau. Le PSG a ainsi dû attendre la 85e et une frappe lointaine du Sud-Coréen Lee Kang-In pour réduire le score.

Mais Paris a relevé la tête en fin de match, tandis que Tottenham a reculé pour ne plus rien montrer. Et dans les arrêts de jeu. Dembelé a délivré un centre aussi parfait que puissant sur la tête de Gonçalo Ramos pour le 2-2 qui a permis aux Franciliens d'arracher les tirs au but. Et à ce petit jeu, malgré un raté de Vitinha pour commencer, ce sont les Français qui se sont montrés les plus cliniques.

Et Lucas Chevalier, successeur de Donnarumma écarté du groupe par Luis Enrique, a arrêté le penalty de Micky van de Ven pour redonner espoir à ses couleurs. C'est finalement Nuno Mendes qui a inscrit le tir au but gagnant.

Mais les joueurs de Thomas Frank peuvent se mordre les doigts de n'avoir pas su capitaliser sur leurs bons débuts et sur leur efficacité autour de la mi-temps. L'ancien coach de Brentford a pu s'appuyer sur ses défenseurs pour troubler la formation de Luis Enrique. Micky van de Ven a ouvert le score à la 39e après un bel arrêt de Lucas Chevalier. Et au retour des vestiaires (48e), c'est le capitaine argentin Cristian Romero qui a doublé la mise.

Seulement en faisant preuve d'une trop grande frilosité, les Britanniques ont fini par offrir le trophée aux Parisiens.



Pas de wild-card pour Wawrinka Pas d'US Open pour Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'US Open se déroulera sans Stan Wawrinka. Le Vaudois de 40 ans, qui n'occupe plus que la 152e place ATP, n'a pas reçu de wild card des organisateurs, contrairement à l'année dernière.

Ainsi, aucun Suisse ne sera directement présent dans le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année à New York que Wawrinka a remporté en 2016.

Le Vaudois, qui est cette semaine à Cancun, ne s'était pas inscrit en qualifications, espérant recevoir une wild-card de la part des organisateurs.

A 45 ans, l'Américaine Venus Willimas a elle reçu une invitation de la part des organisateurs.



Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro Lars Migge et la Suisse iront à l'Euro 2026 Image: Keystone/MANUEL GEISSER Les volleyeurs suisses ont remporté leur troisième match de qualification pour l'Euro 2026 en s'imposant 3-0 en Espagne. L'équipe de Juan Manuel Serramalera est ainsi assurée de participer à cet Euro.

A Alicante, les Suisses ont dominé les Espagnols 25-17 25-16 25-20 et ont fait un pas décisif vers la qualification pour la phase finale de l'Euro qui se déroulera l'année prochaine en Bulgarie, en Finlande, en Italie et en Roumanie.

Même en cas de défaite 3-0 ou 3-1 lors du dernier match du groupe E samedi à Schönenwerd contre la Suède, à égalité de points, la Suisse ne pourrait plus être privée de son billet pour ce rendez-vous continental. En effet, outre les sept vainqueurs de groupe, les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient également, et dans ce classement, la Suisse, avec sept points, ne peut plus être éjectée du top 5.

Contrairement aux deux victoires serrées 3-2 de l'année dernière contre l'Espagne et la Suède, les Suisses n'ont cette fois-ci montré aucune faiblesse. Alors qu'ils avaient laissé filer une avance de 2-0 lors du match à domicile contre l'Espagne, ils se sont montrés intransigeants techniquement et mentalement.

Après ses débuts réussis en 2023, c'est seulement la deuxième fois que l'équipe de Suisse masculine se qualifie pour la phase finale d'un Championnat d'Europe sur le plan sportif.

Avec leur ticket en poche, les Suisses peuvent se battre sans pression pour la victoire du groupe samedi (17h) devant leur public face à la Suède.



La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie La Suisse a battu la Slovaquie de 13 points à Winterthour Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse a pris sa revanche lors du 3e match du 2e tour pré-qualificatif du Mondial 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou ont dominé la Slovaquie 85-72.

La mission qui se présentait aux Helvètes était simple: gagner, mais avec un certain nombre de points d'écart. Il en fallait au moins treize après avoir perdu de...treize points à Bratislava dans le premier match de cette mini-poule à trois où chaque point compte.

Et c'est exactement ce qui s'est passé. Emmenés par un splendide Selim Fofana (24 points) et un très bon Granvorka (15 pts), les Suisses ont réussi à niveler la marque entre les deux rencontres. Ils peuvent dire merci à l'adresse de Yoan Granvorka, excellent avec son panier à 3 pts à 11 secondes de la sirène. Les hommes de Papatheodorou ont su défendre au meilleur moment et profiter de la fatigue des Slovaques sur la fin.

A la 33e, un panier de Toni Rocak offrait même 14 points de bonus (69-55) à la Suisse. Les joueurs de Papatheodorou ont-ils alors été trop confiants? Toujours est-il que les Slovaques sont revenus à six longueurs (71-65) sous l'impulsion de Timotej Malovec, déjà décisif à l'aller, et auteur de 22 points. Heureusement pour la Suisse, trois Slovaques ont dû rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu avec cinq fautes.

Il reste deux matches dans ce groupe où les deux premiers accèdent aux qualifications pour la Coupe du monde. La Suisse rencontre l'Ukraine samedi à Riga, tandis que le dernier match verra les Ukrainiens en découdre avec les Slovaques à Bratislava mercredi prochain.



Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford Marcus Rashford: pas tendre avec Manchester United Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Récemment arrivé en prêt avec option d'achat à Barcelone, Marcus Rashford a dénoncé l'instabilité chronique à Manchester United, où il a évolué depuis 2016. Cela a conduit le club dans une "impasse".

En 2024-2025, Manchester United a réalisé sa pire saison en Premier League depuis sa relégation en 1974, terminant à la 15e place. Rashford, qui avait déjà été prêté de janvier à juin dernier à Aston Villa, fait l'objet d'un nouveau prêt, cette fois à Barcelone. Les Catalans disposent aussi d'une option d'achat.

L'attaquant anglais a estimé que le problème résidait dans l'instabilité causée par la nomination de six entraîneurs différents depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013. C'est aussi l'année du dernier titre de champion d'Angleterre du club mancunien.

"Pour entamer une transition, il faut établir un plan et s'y tenir. Nous avons eu tellement de managers différents, d'idées différentes et de stratégies différentes pour gagner que nous nous sommes retrouvés dans une impasse", a déploré le buteur de 27 ans dans le podcast The Rest Is Football.

L'exemple de Liverpool "Lorsque Liverpool a traversé cette période, ils ont fait appel à (Jürgen) Klopp et ils lui sont restés fidèles. Ils n'ont pas gagné au début. Les gens ne se souviennent que de ses dernières années, lorsqu'il était en compétition avec (Manchester) City et remportait les plus grands trophées", a poursuivi Rashford.

Depuis le départ de Ferguson, Manchester United n'a plus été dans la course pour le titre de champion d'Angleterre. Avec les Red Devils, Marcus Rashford a tout de même inscrit 138 buts et remporté quatre coupes nationales, mais il estime que le club mancunien a perdu sa culture de la gagne. "Quand Ferguson était là, cette culture ne s'arrêtait pas à l'équipe première, mais elle transpirait dans tout le club", a ajouté l'international anglais aux 62 sélections.



Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham La Supercoupe d'Europe couronnera cette année un vainqueur inédit. Le Paris Saint-Germain et Tottenham, qui s'affrontent ce soir à Udine (21h00), espèrent ainsi étoffer leur palmarès.

Le PSG a brisé son plafond de verre au printemps avec la conquête de la Ligue des champions. Le club financé par le Qatar partira favori contre Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Lors de son parcours printanier, l'équipe de Luis Enrique avait successivement éliminé Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant de laminer l'Inter Milan 5-0 en finale.

Polémique Les Français ont toutefois échoué (3-0) contre une autre formation anglaise, Chelsea en l'occurrence, lors de la finale du Mondial des clubs. L'effectif parisien n'a quasiment pas bougé depuis la saison dernière, même si une polémique a éclaté récemment avec la mise à l'écart du gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant décisif en Ligue des champions. L'Italien devrait quitter prochainement le PSG, sans doute pour un club anglais. L'arrivée de Lucas Chevalier a été le détonateur de cette nouvelle affaire.

Les champions de France miseront sur leur efficacité offensive notamment incarnée par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Leur collectif bien huilé et la cohésion dont ils font preuve depuis un an leur offre de sérieuses garanties.

Du nouveau à Tottenham En face, Tottenham entame une nouvelle ère. Malgré le succès conquis en Europa League, le manager Ange Postecoglu a été remercié et remplacé par le Danois Thomas Frank, qui avait effectué un excellent travail avec Brentford.

Le Sud-Coréen Heung-Min Son s'en est lui aussi allé après dix saisons. Les Spurs ont notamment recruté le Ghanéen Mohammed Kudus et le Portugais Joao Palhinha pour tenter de redonner une nouvelle assise à une équipe qui avait cruellement déçu la saison dernière en terminant 17e de Premier League.

En cas de match nul au terme du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongations. Les deux équipes se départageraient alors lors d'une séance de tirs au but.



Bâle se mesurera à Copenhague en barrages Le FC B Image: KEYSTONE/EPA Le FC Bâle affrontera le FC Copenhague en barrages de la Ligue des champions. Les champions du Danemark ont éliminé leurs voisins suédois de Malmö au 3e tour qualificatif mardi.

Après un match nul 0-0 à l’aller, les Danois n’ont pas tremblé pour franchir l’avant-dernier obstacle avant la phase de ligue de la C1. Ils se sont imposés 5-0 devant leur public grâce à un grand Mohamed Elyounoussi.

Le Norvégien, qui avait porté les couleurs du FC Bâle entre 2016 et 2018, a marqué le 3-0 et a contribué à deux autres réussites danoises. Il retrouvera donc son ancien club le 20 août au Parc Saint-Jacques. Le match retour aura lieu le 27 août à Copenhague.

La tâche s’annonce ardue pour les Rhénans face à une formation qui n’a pas encore encaissé le moindre but en quatre matches dans ces qualifications pour la Ligue des champions. Le vainqueur de ce barrage disputera la phase de ligue de la C1, tandis que le perdant disputera celle de l’Europa League.



Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement Fred Kerley avait remporté le bronze olympique sur 100 m à Paris (archives). Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK L'Américain Fred Kerley est suspendu provisoirement, a annoncé mardi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Le double médaillé olympique sur 100 m a manqué "à ses obligations de localisation".

Les athlètes de haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions) et doivent indiquer chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.

Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis constatés par l'agence antidopage) en moins d'un an sont passibles d'une sanction.

Une année chaotique L'annonce de la suspension provisoire du sprinteur ajoute un nouvel épisode à son année déjà chaotique.

Kerley avait déclaré forfait pour les sélections américaines il y a deux semaines et ne pouvait donc prétendre à une sélection pour les Championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

L'Américain avait été arrêté début mai à Miami à la suite d'une altercation dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit lancé cette année par Michael Johnson.

En janvier, Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Le 100 m après le 400 m Kerley, âgé de 30 ans, s'est construit en quelques années un magnifique palmarès après avoir décidé de délaisser sa première spécialité, le 400 m (bronze mondial en 2019, argent mondial du 4x400 m en 2017), pour se concentrer sur le 100 m.

Après son irruption surprise aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 derrière l'Italien Marcell Jacobs, Kerley avait été sacré champion du monde à domicile à Eugene en 2022 (en 9''76, son record) puis de nouveau médaillé, de bronze, aux JO de Paris l'été dernier.

