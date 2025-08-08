La sélection suisse de tir à la corde pour les World Games 2025 à Chengdu. image: dr

La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable

Notre pays est le grand dominateur planétaire du tir à la corde masculin. Et il compte bien le rester aux World Games en Chine, ce samedi.

simon wespi / ch media

Plus de «Sport»

Surnommés les «mini-Jeux olympiques», les World Games en sont déjà à leur 12ᵉ édition, qui se déroule ces deux prochaines semaines en Chine. Quatre mille athlètes s’y affrontent dans plus de trente disciplines, avec l’espoir de décrocher des médailles. La délégation suisse, elle aussi, s’envole vers Chengdu avec de grandes ambitions.

Parmi les disciplines au programme figure le tir à la corde. La Suisse sera représentée en grande partie par les membres du club d’Ebersecken, dans le canton de Lucerne. Et c'est logique: les Lucernois sont champions du monde en titre. Et, en Chine, ils tenteront de réaliser un doublé helvétique, puisque c'est une autre équipe suisse qui s'était imposée lors de la dernière édition des World Games, en 2022 à Birmingham.

Le point culminant d'une carrière

Le tir à la corde est rarement sous les projecteurs, tant la discipline est méconnue à l’échelle internationale. Les World Games représentent ainsi le point culminant du calendrier. Plusieurs membres du club d'Ebersecken ont déjà participé à cette compétition multisports par le passé. En revanche, ce sera une première pour Nico Lüönd et Tobias Koller.

Nico Lüönd et Tobias Koller tirent à l'arrière de la corde (deuxième et troisième à partir de la gauche). image: dr

«Je me réjouis beaucoup de vivre cet événement», confie Tobias Koller. De son côté, Nico Lüönd déclare:

«Participer pour la Suisse et se battre pour des médailles est un immense honneur»

Pour les deux hommes, ce sera aussi leur première visite en Asie. «Je suis impatient de découvrir une nouvelle culture. Ce sera une semaine pleine d’aventure. Nous reviendrons sûrement avec beaucoup d’images», se réjouit Koller.

Son coéquipier préfère éviter de parler de choc culturel: «Bien sûr, beaucoup de choses seront différentes et nouvelles. Mais Chengdu est une ville moderne. Je pense que le choc ne sera pas trop fort». La nourriture pourrait toutefois poser problème: «Rien qu’en pensant à la cuisine, je suis un peu inquiet. Je suis assez difficile à l’étranger», admet Nico Lüönd.

«L'un des sports les plus vieux de l'Histoire»



Aux World Games, il faut remporter deux manches pour gagner le match. Il peut y avoir des matchs nuls en phase de qualification (contrairement à la phase à élimination directe).



La Suisse est le pays qui a le plus remporté de médailles dans l'histoire des World Games (19, dont 9 en or). «Le tir à la corde est l'un des sports les plus anciens connus de l'Homme», fait savoir le site web des World Games . «Un sport très archaïque, facile à comprendre», où il s'agit de tirer dans le sens opposé de l'équipe adverse. Les formations sont composées de huit tireurs, celle qui gagne est celle qui parvient à tirer les adversaires de l'autre côté de la ligne médiane.Aux World Games, il faut remporter deux manches pour gagner le match. Il peut y avoir des matchs nuls en phase de qualification (contrairement à la phase à élimination directe).(19, dont 9 en or).

Pesée et décalage horaire

Les tireurs à la corde d’Ebersecken disposent de trois jours pour s’acclimater à la Chine. Le Jour-J, celui du concours, c'est samedi. Avant cela, des séances d’entraînement ont été agendées, ainsi que la pesée, passage obligé dans cette discipline: chez les hommes, l’équipe de huit tireurs ne doit pas dépasser un poids total de 640 kg (soit une moyenne de maximum 80 kg par personne).

Le club lucernois d'Ebersecken est champion suisse du tir à la corde dans la catégorie 640 kg. image: instagram

Forts de leur statut de favoris, les Lucernois partent pour Chengdu avec de grandes ambitions. «Bien sûr, nous voulons profiter de l’ambiance sur place, mais notre objectif principal reste de performer le jour J», recadre Tobias Koller.

«Je vais aborder cela avec beaucoup de concentration et donner la meilleure version de moi-même»

Son coéquipier Nico Lüönd tient un discours similaire: «Je veux pouvoir exploiter tout mon potentiel». Les ambitions des deux athlètes sont claires, et ils ressentent une forme de pression, comme l'explique Koller:

«Nous sommes les champions du monde en titre. Nous sommes donc les favoris et ceux que tout le monde veut battre.»

Les deux jeunes athlètes disposent déjà d’une solide expérience des compétitions, mais cette fois, l’enjeu principal sera de s’adapter au décalage horaire. «Être prêt physiquement et mentalement samedi sera sans doute le plus grand défi», estiment-ils.

Cette équipe masculine suisse sera composée de sept membres du club d’Ebersecken et d'un tireur de Stans (NW), qui remplace un autre d’Engelberg (OW). La plupart des membres de la délégation suisse resteront une semaine en Chine, certains jusqu’à dix jours. «J’aimerais bien, après notre épreuve, pouvoir assister à d’autres compétitions», confie Lüönd.

D’ici là, toute l’attention reste tournée vers leur propre tournoi.

«Si nous tirons avec joie et passion, et si nous exploitons pleinement notre potentiel, je suis confiant: cela peut suffire pour décrocher le titre»

L’essentiel, conclut Nico Lüönd, «c’est que tout le monde rentre à la maison en bonne santé et satisfait». Et si possible avec une nouvelle médaille d’or.

Adaptation en français: Yoann Graber