Football: Bodø/Glimt a un pilote de chasse comme coach mental

Bjørn Mannsverk (en médaillon) a contribué à l'exploit de Bodø/Glimt, mardi, sur la pelouse de l'Inter Milan.
Bjørn Mannsverk (en médaillon) a contribué à l'exploit de Bodø/Glimt, mardi, sur la pelouse de l'Inter Milan. image: watson

Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League

Les Norvégiens de Bodø/Glimt sont en 8e de finale de la reine des compétitions européennes, après avoir éliminé l'Inter Milan mardi. Un exploit lié à un membre très particulier de son staff.
25.02.2026, 18:5925.02.2026, 18:59
Yoann Graber
Yoann Graber

Le FK Bodø/Glimt a réalisé, mardi, le plus grand exploit de son histoire: une qualification en 8e de finale de la Ligue des champions, en éliminant l'Inter Milan – finaliste de la dernière édition – en barrages.

C'est peu dire que le petit club norvégien fait figure d'animal exotique à ce stade de la reine des compétitions continentales. Et pas seulement à cause de sa localisation – la ville de Bodø (à prononcer «Bô-deu»), 50 000 habitants, est située au nord du cercle polaire arctique. Il joue dans un minuscule stade de 8 500 places, n'est connu hors de son pays que depuis 2022 (quart de finale de Conference League) et son contingent ne vaut que 57,13 millions d'euros, selon Transfermarkt. Bref, une tout autre réalité que les Manchester City, Arsenal ou Bayern Munich.

Glimt&#039;s Hakon Evjen celebrates after scoring his side&#039;s second goal during a Champions League playoff soccer match between Inter Milan and Bodo Glimt, at the San Siro stadium in Milan, Italy ...
Hakon Evjen célèbre le second but des Norvégiens, mardi à Milan (victoire 2-1). Image: keystone

Mais après ses victoires contre City justement, l'Atlético Madrid et donc l'Inter, la Horde Jaune – l'un des surnoms de l'équipe – terrorise l'Europe entière. Et c'est en grande partie grâce à un ancien militaire: son préparateur mental, Bjørn Mannsverk (57 ans).

Maux d'estomac et têtes endurcies

Cet ex-pilote de la force aérienne royale norvégienne atterrit au FK Bodø/Glimt en été 2017, déjà en tant que préparateur mental. Sa mission? Rebooster la confiance et l'estime de soi des joueurs. Or, celles-ci sont au plus bas: le club vient d'être relégué en deuxième division nationale. Les dirigeants n'ont pas ciblé Bjørn Mannsverk par hasard. Lors de leur première rencontre, ils lui expliquent cash pourquoi l'équipe a connu pareille déroute:

«Ils ont dit que c'était dû à un effondrement mental total»
Bjørn Mannsverk à Sky Sports
Bjørn Mannsverk savoue les déplacements européens de Bodø/Glimt, comme ici au mythique Celtic Park.
Bjørn Mannsverk savoue les déplacements européens de Bodø/Glimt, comme ici au mythique Celtic Park. image: instagram

Alors pour endurcir les têtes des jaunes, Bjørn Mannsverk prend d'abord les joueurs individuellement. Les séances sont facultatives, mais beaucoup de footeux veulent discuter avec le coach mental. Son job? C'est lui qui le résume le mieux, dans So Foot:

«Les gens ont peur de faire des erreurs. Moi, j’apprends aux joueurs à aimer faire des erreurs»

En d'autres termes: Mannsverk enseigne à ses protégés à ne plus avoir peur de l'échec, ou du moins à le relativiser. A oser tenter. A s'enlever de la pression. Il les initie à la pleine conscience, cette technique de méditation focalisée sur le moment présent et l'acceptation de toutes les pensées, agréables ou effrayantes. Bref, le Norvégien fait péter tous les blocages mentaux de ses footballeurs pour leur permettre d'avoir confiance en eux et de jouer libérer. Condition sine qua non pour performer.

L'un de ses premiers succès: réussir à dénouer le jeune Ulrik Saltnes, comme le préparateur mental le raconte à Sky Sports. Joueur brillant à l'entraînement, le milieu axial passe à côté de tous ses matchs à cause de la crispation liée à l'enjeu. Celle-ci lui crée même des maux d'estomac, qui le contraignaient à systématiquement céder sa place.

Glimt&#039;s Ulrik Saltnes celebrates scoring his side&#039;s first goal during the Europa League semifinal first leg soccer match between Tottenham Hotspur and Bodo/Glimt at the White Hart Lane stadi ...
Ulrik Saltnes a grandement profité du travail de Bjørn Mannsverk. Image: keystone

C'est complètement découragé, ayant déjà donné sa démission au club et avec la certitude d'arrêter très prochainement le foot pro, qu'il vient toquer à la porte de Bjørn Mannsverk. Ce dernier aide alors le jeune homme à lâcher prise, avec des phrases comme: «Il te reste quelques mois, pourquoi ne pas te laisser porter par les événements?», ou encore:

«Tu ne peux pas vraiment être licencié, puisque tu leur as déjà annoncé ta démission. Et est-il même possible de jouer moins que tu ne le fais déjà?»

Résultat de la «thérapie»? Neuf ans plus tard, Ulrik Saltnes est le capitaine de cette formidable équipe. Qui a, depuis, retrouvé l'élite seulement une année après l'avoir quittée, a enquillé quatre titres de champion national et jouera en mars un 8e de finale de Ligue des champions.

Depuis que Bjørn Mannsverk travaille avec Bodø/Glimt, le club a fêté quatre titres de champion national.
Depuis que Bjørn Mannsverk travaille avec Bodø/Glimt, le club a fêté quatre titres de champion national.image: instagram

Le Cercle, la guerre en Libye et les émotions

Après avoir instauré des séances individuelles – il rencontre les joueurs toutes les trois semaines –, l'ex-pilote de chasse se voit confier les manettes de sessions collectives. Objectif: ressouder la Horde Jaune. Il restaure un dialogue constructif, voire un dialogue tout court, entre les joueurs et le staff technique. Et aussi au sein des joueurs.

Une des techniques s'appelle «Le Cercle». Après chaque but encaissé, les jaunes se rassemblent tous, en rond, pour échanger sur leurs erreurs et ainsi tenter de les comprendre. Pour ne plus les reproduire.

epa12774571 Bodo/Glimt players react during the UEFA Champions League play-offs 2nd leg soccer match between Inter Milan and Bodo/Glimt at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 24 February 2026. EPA/MATTE ...
Le fameux cercle des Norvégiens. Image: keystone

Cette méthode, Bjørn Mannsverk la sort de son bonnet d'aviateur de l'armée norvégienne, pour laquelle il a travaillé 20 ans. «En matière de sécurité aérienne, il était primordial que nous reconnaissions immédiatement nos erreurs et fassions preuve d'honnêteté», détaille-t-il à Sky Sports.

«Il ne s'agissait pas de blâmer chaque individu, mais nous avons compris que nous devions en tirer des leçons. En tant que pilotes de chasse, nous étions très doués pour donner du feedback. Nous ne perdions pas de temps, c'était direct et précis. Il ne s'agissait pas seulement d'un feedback sur moi en tant que pilote, mais aussi sur moi en tant que personne et sur mon comportement.»

C'est sous les drapeaux, lors d'un programme d'entraînement mental spécifique entre 2009 et 2010, que le Norvégien découvre la préparation psychologique et y prend goût. Elle l'aide alors à améliorer sa concentration et la gestion de ses émotions dans des conditions de stress extrême.

Mannsverk se rend compte des bienfaits en 2011, lorsqu'il participe aux opération aériennes de l'OTAN lors de la guerre civile libyenne. Il détaille:

«Il s'agissait de prendre davantage conscience des moments où les émotions et les sentiments tentent de vous distraire. Comme lorsqu'on commence à larguer des bombes – on ne l'a jamais fait auparavant – et qu'on les voit exploser, un véritable brasier et des éclats partout. On se met à réfléchir, on ressent des émotions.»

Dans le foot suisse aussi, on bosse avec des coachs mentaux👇

Le FC Saint-Gall a un atout secret pour gagner le titre

Convaincu de l'utilité de la préparation mentale dans de nombreux domaines, l'aviateur décide de devenir coach. La méthode est tellement interdisciplinaire qu'il est engagé au FK Bodø/Glimt en 2017 alors qu'il ne s'intéressait pas au football, de son propre aveu. «A tel point que les joueurs ont dû m’expliquer certaines règles», rigole-t-il dans So Foot.

«Moi, je ne peux pas les aider à progresser techniquement, je ne suis jamais en conflit avec le coach. La chose que Kjetil Knutsen peut faire en revanche, c’est me dire ce qu’il voit au quotidien, ce qu’il a observé, pour que moi ensuite je travaille dessus.»

C'est certain: ce véritable projet pilote a donné à Bodø/Glimt de sacrées ailes.

