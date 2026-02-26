La Suisse et l'Allemagne avaient fait match nul lors de l'Euro 2024 (1-1). Image: KEYSTONE

Le prochain match de la Nati fait grincer des dents

La rencontre amicale prévue contre l’Allemagne en mars provoque des réactions négatives parmi plusieurs supporters helvètes.

Plus de «Sport»

Le 27 mars prochain à 20h45 au Parc Saint-Jacques, l'équipe de Suisse de football reçoit l'Allemagne pour une rencontre amicale de prestige. Il s'agit du premier match des hommes de Murat Yakin en 2026, une année importante puisque c'est aussi celle de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Beaucoup de supporters suisses ont donc noté cette date dans leur agenda, mais aussi celle du lundi 23 février. C'est ce jour-là que les billets ont été mis en vente (exclusivement en ligne via ticketmaster.ch), pour assister au duel entre voisins. Les prix: entre 51.80 et 117.50 francs suisses par place. A la revente, certains billets proposés par le site officiel atteignent même les 178.95 francs. Or ce sont justement ces tarifs qui font grincer les dents de plusieurs fans de la Nati.



L'Association suisse de football «va encore gagner beaucoup d'argent avec ce match, qui afficherait complet avec des prix plus raisonnables», souligne l'un d'eux sur les réseaux sociaux. Les dirigeants «n'ont-ils donc rien appris des faibles affluences récentes?» Il est vrai que la Nati n'a pas toujours fait le plein à Bâle. Certains matchs ont même suscité la polémique en raison du faible nombre de spectateurs présents.

Ils n'étaient ainsi que 3 500 (!) face à la Grèce pour le premier match de Murat Yakin sur le banc en 2021. Et en septembre dernier face à la Slovénie, seulement 12 757 fans s'étaient déplacés pour encourager les Helvètes. Cette fois encore, le prix des places avait été avancé comme argument expliquant la faible affluence, puisqu'il fallait payer entre 30 et 40 francs pour les billets les moins chers.

Il devrait y avoir bien plus de monde face à l'Allemagne, même si c'est un match amical et même si un internaute juge les prix «ridicules» (sous-entendu: ridiculement élevés). Historiquement, on constate d'ailleurs que les grosses affiches attirent beaucoup de monde au Parc Saint-Jacques. Ainsi en 2021, le match contre l'Italie s'était disputé devant des tribunes pleines, quatre jours seulement après l'affluence consternante face à la Grèce.

Le prix des places pour Suisse-Allemagne vous choque-t-il? Non, cela me semble normal pour un match de gala comme celui-ci Oui, c'est beaucoup trop cher pour une rencontre amicale Voter Au total, 37 personnes ont participé à ce sondage.

On ne sera pas loin du guichets fermés face à l'Allemagne cette année. Les caisses du stade resteront d'ailleurs closes le jour du match. Ceux qui ne voudront pas mettre plus de 50 francs pour ce match pourront se rabattre sur une autre partie de l'équipe nationale. C'est ce que conseille un supporter sur les réseaux sociaux:

«Toute personne qui ne souhaiterait payer que 25 francs pour un match compétitif (une qualification pour le Mondial) au lieu de 50 pour un amical, devrait s'intéresser à la prochaine rencontre de l'équipe de Suisse féminine, le 3 mars à Lausanne.»

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, la Nati dames disputera son premier match à domicile de l’année le 3 mars 2026 à Lausanne. La sélection dirigée par Rafel Navarro affrontera l’Irlande du Nord le mardi 3 mars à 19h00 à la Tuilière et les prix n'ont effectivement rien à voir avec ceux pratiqués par les hommes pour la réception de l'Allemagne.

(jcz)