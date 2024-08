Les Etats-Unis toujours invaincus ++ Schmitz remplace Schwizer

Le no 1 2024, son compatriote Joe Kovacs, a arraché la médaille d'argent - comme en 2016 et 2021 - au 6e essai avec 22m15. Avec la même distance mais battu au meilleur deuxième meilleur jet, Rajindra Campbell a apporté à la Jamaïque sa première médaille olympique dans la discipline.

Le grand favori Kristof Milak a dominé cette finale, s'imposant en 49''90. Le Hongrois, recordman d'Europe de la spécialité et vice-champion olympique à Tokyo, a devancé les Canadiens Josh Liendo (49''99) et Ilya Kharun (50''45).

Au Letzigrund, le FC Bâle s’est donné de l’air. Après deux défaites initiales, la formation de Fabio Celestini s’est imposée 3-0 devant les Grasshoppers. Auteur d’un doublé, Thierno Barry a signé un retour gagnant pour le plus grand soulagement de son entraîneur. L?attaquant français avait été frappé la semaine dernière d’une suspension interne pour une sortie nocturne et une arrivée tardive à l’entraînement.

Avec ce succès qui lui offre une belle revanche sur les Grenat deux mois après l’incroyable défaite en finale de la Coupe de Suisse, Lugano présente un bilan parfait en championnat avec neuf points cueillis en trois rencontres. Si Renato Steffen, auteur du 3-1, se montre toujours aussi décisif et inspiré, les Tessinois vont très vite s’avancer comme les favoris no 1 dans la course au titre.

Les Américains attendent leur adversaire pour les quarts de finale. Il s'agira de l'un des deux meilleurs troisièmes de groupe. Il faut encore attendre le dernier match du soir entre le Soudan du Sud et la Serbie. Les Serbes ont un peu de marge avec leur point-average de +15 contre -6 aux Africains. Pour l'heure les qualifiées sont le Brésil et la Grèce.

L'homme du match côté américain s'appelle Anthony Edwards. L'arrière des Timberwolves a inscrit 26 points avec un 11/15 au shoot en un peu plus de 17 minutes. Steve Kerr a bien balancé les temps de jeu puisque Jayson Tatum et Joel Embiid ont été les plus utilisés avec 22'44.

Victorieuse de la no 1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale, la Chinoise n’a pas craqué. La no 7 mondiale s’est logiquement imposée 6-2 6-3 devant Donna Vekic (WTA 21) pour offrir à son pays un premier titre individuel aux Jeux.

"Après le résultat décevant dans l'épreuve par équipes (élimination d'entrée et 12e place, ndlr), nous souhaitons maintenant donner une chance à Edouard Schmitz et Gamin van 't Naastveldhof en nous tournant vers l'avenir. Ils ont montré qu'ils étaient un couple expérimenté et performant. Ils peuvent faire leurs preuves aux Jeux olympiques", commente samedi le chef d'équipe Peter van der Waaij.

Zoé Claessens n'avait pourtant pas abordé la finale en confiance. "Ma demi-finale n'était pas super. J'aurais aimé gagner une manche. Je me suis juste dit que je devais tout donner en finale. Mon coach m'a conseillé de prendre l'extérieur, j'ai pris un bon départ et ai réussi à me faufiler", a-t-elle raconté.

"Beaucoup de choses se sont passées depuis la course. La remise des médailles après la course était déjà un moment incroyable. J'ai ensuite pu fêter avec ma famille, mes amis, mon équipe", a raconté la triple championne d'Europe et double médaillée d'argent aux Mondiaux.

Après le concours général par équipe et en individuel, Biles a obtenu sa troisième médaille d'or à Paris. Il s'agit de son 7e titre olympique et de sa 10e médaille aux JO. Elle aura encore l'occasion de compléter sa collection lundi avec le concours individuel à la poutre et surtout au sol, là où elle est aussi injouable qu'au saut.

Le seul qui a pu repousser quelques instants le sacre du Belge fut le Français Valentin Madouas, mais à 15 kilomètres du but le Tricolore n'a pas pu suivre le rythme du meilleur rouleur du monde. On imagine que seul Tadej Pogacar aurait pu disputer la victoire au coureur de Soudal QuickStep.

Visiblement affûtées, Hüberli et Brunner s'entendent à merveille et n'ont à aucun moment samedi donné au public l'opportunité de s'enflammer. Le deuxième set a été expédié en 8 minutes...

Desplanches: "Je suis heureux, apaisé"

Jeremy Desplanches, à gauche, se sent apaisé d'avoir terminé sa carrière de nageur Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Jérémy Desplanches a mis fin à sa carrière de nageur samedi aux JO de Paris avec l'élimination du relais suisse en séries du 4x100 m 4 nages. Il se lance un nouveau défi: courir un marathon!

Et pas n'importe lequel: le célèbre marathon de New York, prévu le 3 novembre, et pour lequel il a déjà son numéro de dossard. "Je n'ai jamais couru plus de 200 mètres, et n'ai pas de chaussures de course", a expliqué le médaillé de bronze du 200 m 4 nages des JO 2021 dans La Défense Arena.

"Le coach de Tadesse (réd: Abraham, marathonien genevois) pense que je peux le faire en trois heures, et il m'a d'ailleurs déjà proposé une petite sortie de trois heures. Je vise plutôt les cinq heures pour terminer ce marathon" s'est amusé Desplanches, conscient de tenter un pari un peu fou. "J'ai deux mois pour apprendre à courir."

Mais pourquoi un tel défi? "En début d'année, je me suis dit que ça allait être dur de ne pas me morfondre après les Jeux. On s'est alors lancé ce défi avec mon père. Il a 60 ans cette année et moi 30", un anniversaire qu'il fêtera mardi.

"Le marathon de New York est super cool (rires). Mais je suis un homme de défis. Ca va me faire vibrer. J'espère juste que je le terminerai en marchant plutôt que dans une chaise roulante", a-t-il poursuivi, hilare. "J'étais super chaud il y a deux mois, mais les triathlètes de l'équipe de Suisse m'ont fait peur", se marre-t-il.

"Je suis apaisé"

Son sourire tranchait d'ailleurs avec les larmes ayant accompagné son dernier 200 m 4 nages, jeudi en demi-finales. "Les émotions sont très différentes. Là, je suis heureux, apaisé. Le moment douloureux du dernier 200 est passé. C'était cool de disputer ce relais, j'avais besoin de ça pour finir sur une bonne note", a-t-il glissé.

"Je n'ai pas autant réfléchi qu'à l'occasion du 200 m 4 nages. En relais, je voulais juste m'arracher, profiter de l'ambiance et faire le meilleur relais possible. Avant d'enlever cette combinaison que je ne porterai plus jamais. Je suis d'humeur vachement plus joyeuse", a-t-il lâché.

"Ca reflète mieux ma carrière que les larmes de jeudi. Je suis très content. Jeudi, c'était l'adieu au 200. J'étais en larmes pendant une heure, j'étais incontrôlable. Je ne suis pourtant pas quelqu'un qui pleure facilement, sauf si je me coince un orteil dans la porte", a-t-il encore ajouté.

"Mais c'était des larmes de joie, pas de tristesse. Maintenant je suis juste apaisé", a encore déclaré le champion d'Europe 2018 et vice-champion du monde 2019 du 200 m 4 nages, qui va essayer de profiter de la vie dans les prochains mois. Et qui espère même s'ennuyer un peu, pour changer...

"Je suis juste un nageur"

"Mais j'ai un objectif très important ces prochains mois: retrouver qui je suis, car mine de rien je suis juste un nageur. J'ai fait ça toute ma vie. Je dois trouver la suite de ma vie, la suite de mes envies. Ca va être un très gros défi", a-t-il enchaîné.

Un défi qui lui fait peur? "Je suis à la fois super excité, mais aussi terrorisé. Je ne connais que la natation, même si j'ai plusieurs cordes à mon arc. On verra quelles portes s'ouvrent, quelles options se présentent", a-t-il répondu en toute honnêteté, fidèle à lui-même.

"J'aime trop de choses. Je suis un vrai épicurien, c'est mon problème. Mais une chose est sûre, j'y mettrai autant de ferveur que durant ma carrière de nageur. Je compte bien exceller dans ce que je ferai, et m'éclater à 100%", a-t-il encore affirmé.

Mais avant de trouver sa nouvelle vocation, il va s'accorder un break, au cours duquel il préparera ce marathon. "Avec Charlotte (Bonnet, son épouse, elle aussi future retraitée des bassins), on va partir six mois pour déconnecter, pour retrouver qui on est avant de se poser, de peut-être fonder une famille. Peu de gens démarrent une nouvelle vie à 30 ans, j'espère kiffer", a-t-il conclu.