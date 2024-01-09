Lugano - St-Gall interrompu ++ L'Inter revient

La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record Hellen Obiri abattu le record du parcours à New York Image: KEYSTONE/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE La Kényane Hellen Obiri, médaillée de bronze aux JO de Paris, a remporté dimanche pour la 2e fois après 2023 le prestigieux marathon de New York. Elle a couru en 2h19'51, record du parcours.

Obiri (35 ans) a devancé, comme aux JO de Paris, sa compatriote Sharon Lokedi (2h20'07), et largement effacé le meilleur temps d'une autre Kényane, Margaret Okayo (2h22'31 en 2003).

Lokedi, victorieuse à New York en 2022, a une nouvelle fois été devancée dans les derniers mètres par Obiri, comme pour leur duel pour la médaille de bronze olympique à Paris l'an passé.

Médaillée d'or ce jour-là, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pris que la 6e place en 2h24'43, deux mois tout juste après son succès à Sydney. Sheila Chepkirui, tenante du titre, a complété un triplé kényan en 2h20'24.

Un peu plus tard, la course masculine a aussi abouti à un triplé du Kenya. La victoire s'est décidée à l'issue d'un sprint à couper le souffle, dominé par Benson Kipruto (2h08'09), avec 0''16 d'avance sur Alexander Mutiso, et 47 secondes sur Albert Korir.

Légende de la course à pied, Eliud Kipchoge (40 ans) a pris la 17e place en 2h14'36.



Titre et 1re place mondiale pour Sinner Jannik Sinner récupère la 1re place mondiale grâce à son sacre à Paris Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Jannik Sinner a fait coup double dimanche à La Défense Arena.

L'Italien a remporté le Masters 1000 de Paris en battant Félix Auger-Aliassime 6-4 7-6 (7/4) en finale, récupérant du même coup la 1re place du classement ATP. Il l'avait cédée à Carlos Alcaraz après sa défaite face à l'Espagnol en finale du dernier US Open.

Déjà titré dimanche dernier à Vienne, Jannik Sinner a donc enchaîné en ajoutant un 23e trophée à son palmarès, le cinquième dans un Masters 1000 et le cinquième de l'année aussi. La 1re place mondiale sera à nouveau en jeu dans les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), dont l'Italien est le tenant du titre.

Impressionnant samedi face à un Alexander Zverev pas au mieux (6-0 6-1), Jannik Sinner a trouvé à qui parler dimanche. Félix Auger-Aliassime, qui aurait décroché le huitième et dernier ticket disponible pour le Masters de Turin en cas de sacre, a livré une performance de choix. Mais cela n'a pas suffi.

Jannik Sinner, qui en est désormais à 26 matches gagnés de manière consécutive sur dur en indoor, a géré à la perfection les points les plus importants. L'Italien de 24 ans a signé ainsi le break d'entrée de jeu pour prendre un avantage déjà décisif dans un premier set où il n'a lâché que 3 points sur son service.

Félix Auger-Aliassime, qui cherchera à valider son ticket pour les ATP Finals la semaine prochaine à Metz, a résisté plus longtemps dans la seconde manche. Mais le Québécois ne s'est pas procuré la moindre balle de break dans cette finale, et il a fini par s'incliner au tie-break face à plus solide que lui.



Sabalenka réussit son entrée face à Paolini Aryna Sabalenka a bien commencé son Masters à Ryad Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a idéalement débuté son Masters WTA. Elle a décroché dimanche à Ryad un premier succès face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-3 6-1.

La Bélarusse de 27 ans, à la poursuite d'un premier titre dans ce traditionnel rendez-vous de fin de saison entre les huit meilleures joueuses mondiales, a décroché son troisième succès de la saison face à l'Italienne, semblant malade.

Elle prend seule la tête du groupe "Steffi Graf" avant la rencontre entre Coco Gauff (3e) et Jessica Pegula (5e) en fin d'après-midi.

D'entrée, la no 1 mondiale a mis la main sur la partie en remportant le premier jeu de service de son adversaire et menant 3-0. Paolini a haussé son niveau pour effacer son break de retard, parvenant à prendre l'initiative grâce à plusieurs coups droits près des lignes. Mais Sabalenka a repris le service de son adversaire dans la foulée (5-3), avant d'empocher le premier set grâce notamment à quatre aces dans le dernier jeu.

Face à une joueuse de plus en plus diminuée, Sabalenka a largement dominé le deuxième set au score, mais ellle devra sans doute se montrer plus juste dans ses déplacements pour rééditer une telle performance face à Gauff et Pegula dans les jours à venir.



Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e Marcel Hug a remporté le marathon de New York pour la 7e fois Image: KEYSTONE/AP/Angelina Katsanis Marcel Hug a remporté pour la septième fois le marathon de New York en fauteuil roulant. Le Thurgovien de 39 ans s'est placé en tête dès le départ et a franchi la ligne d'arrivée après 1h30'16.

Il a distancé de près de quatre minutes le Britannique David Weir (1h34'09). En 2024, Hug avait dû se contenter de la 4e place après une chute oì il s'était blessé à la main. Il reste invaincu cette année dans les marathons. Il avait déjà triomphé à Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago.

Chez les dames, Catherine Debrunner s'est classée 3e en 1h47'56. La Thurgovienne de 30 ans a dû s'incliner au sprint devant l'Américaine Tatyana McFadden (1h47'54) pour la deuxième place. La locale Susannah Scaroni (1h42'10) a couru sur une autre planète. Manuela Schär a terminé 4e en 1h50'03.



Lugano - St-Gall interrompu par la pluie La pluie a rendu la pelouse du Cornaredo impraticable Image: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI Prévu dimanche à 14h, le match de Super League entre Lugano et St-Gall a été interrompu après 48 minutes de jeu. La pluie avait rendu la pelouse du Cornaredo impraticable.

L'arbitre Mirel Turkes a décidé de mettre fin aux débats un peu plus de vingt minutes après avoir renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires. La pluie avait redoublé pendant la mi-temps, atteinte sur le score de 1-0 en faveur du FC Lugano.

C'est Kevin Behrens qui a inscrit l'unique but du match, profitant d'un centre parfait de Yanis Cimignani (24e). Reste maintenant à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité du match, ou si cette partie reprendra à la 49e minute de jeu.



L'Inter revient sur les talons de Naples La joie de Lautaro Martinez après la victoire de l'Inter face au Hellas Vérone Image: KEYSTONE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO L'Inter Milan s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.

Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.

Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski. Dans une combinaison travaillée à l'entraînement, le milieu polonais a repris d'une volée limpide un corner en cloche d'Hakan Calhanoglu.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont faits surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).



Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur Vitor Pereira a été viré par Wolverhampton dimanche Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Wolverhampton, bon dernier de Premier League après 10 journées avec 2 points, a annoncé dimanche se séparer de son entraîneur Vitor Pereira.

La décision a été prise au lendemain d'une nouvelle cuisante défaite, à Fulham (3-0).

"Les résultats et le contenu cette saison sont tombés en dessous d'un niveau acceptable, et un changement de leadership s'avère nécessaire", indique le club dans un communiqué, sans dévoiler le nom du successeur du technicien portugais. En attendant sa désignation, l'équipe sera prise en charge par les entraîneurs des équipes de jeunes (moins de 21 et de 18 ans), est-il précisé.

Vitor Pereira, 57 ans, avait été nommé il y a moins d'un an en remplacement de Gary O'Neil, limogé pour manque de résultats. Lancé dans une opération maintien, l'ex coach de Porto et Fenerbahçe était parvenu à redresser la situation de Wolverhampton, qui avait terminé la saison à la 16e place (sur 20). Il avait alors resigné un contrat de trois ans.



Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence Neymar a fait son retour sur les terrains samedi avec Santos Image: KEYSTONE/EPA EFE La star brésilienne Neymar a fait son retour sur les terrains avec Santos, samedi lors de la 31e journée du championnat du Brésil. L'attaquant s'était blessé il y a un mois et demi à la cuisse droite.

Neymar (33 ans), qui avait contracté une blessure au muscle fémoral de la cuisse droite lors d'un entraînement mi-septembre, est entré à la 67e minute contre Fortaleza (1-1). Il s'est distingué en tentant une feinte pour tromper le mur et le gardien adverses sur un coup franc. Alors qu'il allait frapper, il a interrompu sa course d'élan avant de tirer, mais sa tentative a été repoussée par le portier.

Après ce nul face à un concurrent direct pour le maintien, Santos, qui compte un match en retard, reste proche de la zone rouge, à deux points du premier relégable.



Un 3e succès d'affilée pour les Rockets Kevin Durant a inscrit 26 points samedi face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Battus lors de leurs deux premiers matches de la saison, les Rockets de Clint Capela ont rectifié le tir.

Houston a dominé les Celtics 128-101 samedi à Boston pour signer une troisième victoire consécutive en NBA.

Clint Capela a scellé le score dans cette rencontre en inscrivant le deuxième lancer-franc dont il a bénéficié à 36''4 de la fin. L'intérieur genevois a terminé ce match avec 4 points, tous inscrits dans le quatrième quart-temps alors que les titulaires étaient ménagés, et 10 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet.

Le meilleur marqueur du match fut la star des Rockets Kevin Durant, qui a inscrit 26 points dans les trois premiers quart-temps avant de regagner définitivement le banc. Son équipe a fait la différence en première mi-temps (66-48) avant de "tuer" le match dans un troisième quart remporté 31-24.

Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi samedi leur quatrième défaite consécutive, la cinquième en six matches, en s'inclinant 125-94 à domicile face au Magic d'Orlando. L'ailier valaisan a inscrit 17 points pour terminer meilleur marqueur de son équipe, alors que Paolo Banchero (28 points) et Franz Wagner (25 points) ont brillé dans le camp floridien.



Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé Nico Hischier (13) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les "Swiss Devils" ont renoué avec la victoire samedi en NHL en allant s'imposer 4-1 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Philipp Kurashev s'est quant à lui montré décisif pour les San Jose Sharks en signant un doublé face à Colorado.

Le capitaine Nico Hischier a montré la voie à suivre pour New Jersey, qui a cueilli samedi son neuvième succès de la saison en 12 sorties. Le centre valaisan a ouvert la marque après 1'22 en déviant un tir de Luke Hughes pour sa 3e réussite dans ce championnat, la première après une disette de sept matches.

Jonas Siegenthaler s'est également distingué avec une passe décisive sur le 3-0 signé Dawson Mercer en infériorité numérique à la 44e, alors que Timo Meier est resté discret. L'homme du match fut Jacob Markström, auteur de 43 arrêts ainsi que d'un assist sur le 4-1 marqué par Mercer dans une cage vide.

Philipp Kurashev a pour sa part réussi un doublé samedi, son premier depuis le mois de mars 2024. L'attaquant bernois a offert la victoire aux Sharks face à l'Avalanche du Colorado (3-2 ap) en inscrivant son 5e but de la saison après 1'48 en "overtime". Il a été désigné troisième étoile du match, la première revenant au portier de San Jose Yaroslav Askarov (37 parades).



Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense La joie des Dodgers et de leur MVP Yoshinobu Yamamoto Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les Los Angeles Dodgers ont remporté les World Series, finale de la MLB, pour la deuxième année consécutive.

La franchise californienne s'est imposée au bout du suspense dans le match 7 (5-4 après deux manches supplémentaires) face aux Toronto Blue Jays samedi au Canada.

Les Dodgers, sacrés pour la neuvième fois au total, sont les premiers à réussir le doublé depuis 25 ans et les New York Yankees. La série est allée au bout du suspense, les deux équipes étant encore à égalité 4-4 à l'issue de la 9e manche du dernier match.

Will Smith a marqué le dernier point d'un home run, pendant que le Japonais Yoshinobu Yamamoto, désigné MVP des finales, se montrait déterminant au lancer. "On rêve de ces moments, une manche supplémentaire, porter son équipe en tête, je m'en souviendrai pour toujours", a commenté Smith.

Vedette de l'équipe, le Japonais Shohei Ohtani n'a pas marqué samedi mais a su être décisif plus tôt lors des World Series.

L'équipe de Los Angeles a réussi à s'imposer deux fois de suite au Canada vendredi et samedi pour conclure. Lors du match 7, les Dodgers ont couru après le score, se retrouvant menés 3-0 après la 2e manche grâce à un homerun pour trois points de Bo Bichette, pourtant sérieusement blessé à une jambe.

Deux homeruns de Max Muncy (8e manche) et Miguel Rojas (9e) leur ont permis d'arracher la prolongation, tout autant que des actions défensives de classe, avec Rojas encore ou cette balle haute attrapée tout au fond du terrain par Andy Pages, malgré une collision avec son coéquipier Kike Hernandez.



Seoane tout de suite dans le bain La 12e journée de Super League se conclut dimanche avec trois matches. Le Lugano - St-Gall sera intéressant, mais les yeux seront tournés vers le choc YB-Bâle.

Pour son retour à la tête du club de la capitale, Gerardo Seoane doit donc affronter le FCB de Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri. Secoué 5-1 par Lausanne, Bâle s'est repris en disposant de Zurich 2-0 mercredi.

De son côté, YB marque beaucoup comme en témoignent les six buts lors des deux derniers matches, mais encaisse aussi avec 12 buts reçus lors des quatre derniers matches de championnat. C'est là que Seoane doit concentrer ses efforts pour le moment.

En reprise, Lugano accueille St-Gall. Les Tessinois en sont à quatre victoires sur leurs cinq derniers matches. La première rencontre entre les deux équipes avait souri à St-Gall, vainqueur 1-0 le 13 septembre dernier.

Dans le troisième et dernier match, Lucerne reçoit GC avec là une bataille pour ne pas se retrouver en queue de peloton.



Mbappé toujours plus haut Kylian Mbappé a fêté son Soulier d'Or avec un doublé Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.

Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.



Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise Beyatt Lekoueiry a offert la victoire au LS samedi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Battu 3-1 par Servette mercredi à la Tuilière, Lausanne a renoué avec la victoire samedi en Super League.

Les hommes de Peter Zeidler sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse d'un FC Zurich qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Le LS a forcé la décision à la 82e minute, alors que les deux équipes semblaient se contenter d'un nul. Déjà buteur face à Servette, Beyatt Lekoueiry a donné le tournis à la défense zurichoise, profitant d'un relais involontaire de Soppy pour tromper Yanick Brecher d'une frappe précise du pied gauche.

Brandon Soppy s'est parfaitement repris après que sa mésentente avec son gardien Karlo Letica avait permis au FC Zurich d'égaliser à 1-1 sur une réussite de Matthias Phaëton. Lausanne, qui avait ouvert la marque à la 10e grâce à Nathan Butler-Oyedeji, a ainsi infligé une cinquième défaite consécutive au FCZ.

Lausanne-Sport, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis mars 2014 face au FC Zurich en Super League, profite de sa victoire pour repasser devant le Servette FC au classement. Le club vaudois revient à une longueur du 6e Lugano, qui accueille St-Gall (2e) dimanche après-midi.

