Cyclisme: la vitesse moyenne du peloton a bondi en 2025

Slovenia&#039;s Tadej Pogacar, wearing the overall leader&#039;s yellow jersey, speeds down Col de la Madeleine during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race over 171.5 kilometers (10 ...
Tadej Pogacar dans la descente du Col de la Madeleine lors du dernier Tour de France.Image: AP

Ce chiffre prouve que le cyclisme a changé

Un média spécialisé a calculé la vitesse moyenne du peloton cette saison. Le résultat final démontre que les courses ne sont plus comme avant.
31.10.2025, 16:5431.10.2025, 16:54

Ce qui n'était jusque-là qu'une impression visuelle vient d'être confirmé par des chiffres: selon les statistiques compilées par le media procyclingstats.com, jamais les coureurs n'ont été aussi rapides en compétition. La vitesse moyenne en World Tour (la plus haute catégorie cycliste, à laquelle appartiennent notamment le Tour de Romandie et de Suisse) a été de 43 km/h (42,913 km/h pour être exact) en 2025.

A titre de comparaison, la vitesse moyenne en 2020 était de 40,437 km/h. Les stars du peloton ont donc gagné plus de 2 km/h en cinq saisons seulement et cela concerne tous les types d'épreuves:

  • Les cinq Monuments, les mythiques classiques d'un jour, ont tous battu des records de vitesse ces deux dernières années.
  • Les Grands Tours, comme le Giro et le Tour de France (mais pas la Vuelta), ont eux aussi été rapides comme jamais cette année.

Ainsi, Tadej Pogacar a remporté en juillet dernier le Tour de France le plus rapide de l'histoire, avec une moyenne de 42,445 km/h. «Un chiffre impressionnant, qui aurait pu être encore plus fou, sans une météo capricieuse sur les pavés piégeux du final parisien dans les faubourgs de Montmartre», soulignait Eurosport l'été dernier.

Interrogé sur les raisons de cette augmentation de la vitesse en course, le coureur italien Matteo Trentin (Tudor) a expliqué qu'elle était due à plusieurs facteurs.

«Il faut tenir compte des progrès technologiques des vélos, des combinaisons et des casques, sans oublier les améliorations constantes visant à réduire la résistance au roulement des pneus (réd: moins un pneu a de résistance au roulement, plus il roule facilement).»
OUDENAARDE, BELGIUM - APRIL 6: Matteo Trentin of Tudor Pro Cycling Team of Italy during the match between Ronde van Vlaanderen v Men&#039;s Elite at the Oudenaarde on April 6, 2025 in Oudenaarde Belgi ...
Matteo Trentin sur le dernier Tour des Flandres.Getty Images Europe

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, le Transalpin a aussi relevé un point intéressant: la façon dont la crise du Covid a accéléré le mouvement.

«La période d’arrêt forcé due au Covid a permis d’expérimenter de nouvelles approches en matière d’entraînement et de nutrition, qui se sont révélées efficaces pour améliorer les performances.»

Pour montrer à quel point l’alimentation a changé la donne, le media RMC Sport évoquait récemment «une révolution des glucides».

«Sur les cinq dernières années, nous sommes entrés dans l'ère des apports glucidiques très élevés. On avait connu auparavant une période où on était sur des apports glucidiques très faibles, notamment à l'entraînement. Ces dernières années, c'est l'inverse. On est sur des quantités très élevées, dans toutes les équipes, et ça fonctionne plutôt bien, avec des performances exceptionnelles qu'on ne cesse de repousser.»
Julien Louis, nutritionniste au sein de l’équipe Decathlon AG2R-La Mondiale.

Les apports en glucides ont été doublés en dix ans, et ce n'est peut-être que le début: «On est de plus en plus vers une ère où celui qui est le plus performant en course, c'est celui qui arrive à manger le plus de glucides», insiste Julien Louis.

Les coureurs n'ont pas fini d'affoler les compteurs.

(jcz)

