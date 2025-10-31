Vidéo: twitter

Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid

Le Russe Andrey Arshavin (44 ans, ancien attaquant d'Arsenal) s'est mis dans une situation très périlleuse, cette semaine.

Plus de «Sport»

Andrey Arshavin est-il très téméraire, fou ou alors un immense provocateur? Sans doute les trois. Le Russe de 44 ans, ancienne star d'Arsenal, a eu l'outrecuidance de commettre l'affront suprême pour des fans de foot: porter le maillot d'un club dans la ville du grand rival.

Et autant le dire tout de suite, pas n'importe quel maillot: celui du FC Barcelone à Madrid, fief du Real. Pire: Arshavin a poussé l'offense au point de se balader avec cette tunique sur le seuil de la boutique du Real sur la mythique Gran Via, artère de la capitale espagnole, comme le souligne AS. Tout ça un jour de cette semaine, donc peu après la victoire des Madrilènes dans le derby (le Clasico) dimanche (2-1).

Sur la vidéo d'une quinzaine de secondes, qui fait évidemment le buzz sur les réseaux sociaux, on voit l'ex-international russe planté devant le magasin, avec son maillot du Barça floqué «10 Arshavin» (alors même qu'il n'a jamais évolué avec le club catalan), semblant regarder avec curiosité ce qu'il se passe dans la boutique en faisant la queue pour y entrer. Une scène complètement lunaire, d'autant que son acteur principal est une ex-gloire du foot.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Un jeune homme regarde le Russe avec un regard interloqué, tandis qu'un badaud filme la situation. Pas sûr d'ailleurs que les deux reconnaissent l'ancienne star (malgré son flocage dans le dos), qui a pris quelques kilos et porte des lunettes de vue sur son visage qui reste éternellement juvénile.

En principe, on ne voit jamais un fan d'une équipe arborant le maillot de celle-ci vouloir entrer dans le shop de son ennemi héréditaire. Sauf peut-être s'il s'agit d'un pari avec des amis, risqué car on peut se faire très mal recevoir (c'est un euphémisme) par les supporters adverses... Les fidèles du Real Madrid dénoncent, eux, un «geste déplacé» et un manque de respect envers leur club.

Ce comportement est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'un ancien footballeur pro: les personnes avec ce statut ne se rabaissent généralement pas à ce genre de provocations (gamineries). Et en plus, Andrey Arshavin n'a jamais joué au FC Barcelone.

Haine du Real, strip-tease et fuite à cheval

Mais voilà, l'ancien ailier – qui a eu l'honneur d'être dans l'équipe-type de l'Euro 2008 – est un grand fan des Blaugrana. Il l'avouait même quand il était joueur. Et, ça va souvent de paire, il éprouve une aversion pour le Real Madrid. En 2011, alors qu'il brillait avec Arsenal (105 matchs de Premier League avec les Gunners, pour 23 buts), une rumeur envoyait le natif de Saint-Pétersbourg chez les Merengues. Marca rappelle la réponse du footballeur sur le moment:

«Je ne jouerais pas pour le Real Madrid, même pour tout l'argent du monde»

Il a récemment réaffirmé sa détestation du Real Madrid, lorsque les Espagnols se sont déplacés sur la pelouse du Kairat Almaty en Ligue des champions le 30 septembre. Invité à venir voir ce match (il a raccroché ses crampons en 2019, alors joueur du club kazakh), Arshavin a confié:

«J'espère que Kairat va gagner. Chaque défaite du Real Madrid est un baume pour mon cœur»

Andrey Arshavin a porté le maillot d'Arsenal de 2009 à 2013, avec 105 apparitions en Premier League pour 23 buts. image: keystone

Avant son expédition risquée cette semaine en territoire madrilène, celui qui a été un grand artisan du sacre du Zenit Saint-Pétersbourg en Coupe UEFA (ex-Europa League) en 2008 avait déjà créé des polémiques. Dans son livre 555 questions et réponses sur les femmes, l'argent, la politique et le football, publié en 2012, il écrit:

«Si j'avais le pouvoir d'interdire aux femmes de conduire et de leur retirer leur permis, je le ferais sans hésiter»

Le capitaine de la Nati est moins turbulent hors du terrain👇 Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point

Andrey Arshavin a aussi fait scandale sur la voie publique à Saint-Pétersbourg un soir, raconte Marca:

«Le Russe a été interpellé à la sortie d'un club de strip-tease, visiblement ivre. Il a enfourché un cheval de location et a pris la fuite, poursuivi par le propriétaire qui exigeait le paiement des 35 euros de la course.»

On ne sait pas comment Arshavin a réussi à se sortir de cette situation périlleuse devant la boutique du Real Madrid. Mais, cette fois, il n'avait pas de cheval à proximité.