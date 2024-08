Pas d'US Open pour Nadal ++ Servette devant une 1re montagne

Pas d'US Open pour Rafael Nadal Rafael Nadal est forfait pour l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal ne jouera pas l'US Open à la fin du mois. Le Majorqin a, en revanche, confirmé sa présence pour la Laver Cup qui se déroulera à Berlin du 20 au 24 septembre prochain. "Je ne pense pas que je serais capable d'être à 100% cette fois" (à New York), a déclaré Nadal sur X, sans donner d'indication sur la poursuite ou non de sa carrière après la Laver Cup. Rafael Nadal n'est pas parvenu à s'illustrer lors des JO de Paris. Sorti par le futur champion olympique Novak Djokovic au 2e tour en simple, l'Espagnol de 38 ans s'est incliné en quart de finale du double au côté de Carlos Alcaraz.

Inquiétude pour Lamecha Girma, victime d'une chute violente Lamecha Girma a été transporté à l'hôpital après sa lourde chute Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le recordman du monde du 3000 m steeple Lamecha Girma a violemment chuté lors de la finale olympique mercredi soir. Immobile et visiblement inconscient, l'Ethiopien a été évacué sur une civière de la piste violette du Stade de France avant d'être transporté à l'hôpital. "Nous sommes à l'hôpital pour le moment", a indiqué mercredi soir un cadre de la Fédération éthiopienne qui prévoit de communiquer plus amplement quand un diagnostic plus précis sera posé. "Il est en train de passer des examens" d'imagerie, a-t-il précisé. La chute impressionnante sur l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 m de l'arrivée, a éclipsé la victoire du Marocain Soufiane El Bakkali (8'06''05). Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé à pleine vitesse sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête mais sa jambe droite a heurté violemment la haie. Le demi-fondeur, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, est tombé lourdement au sol. Il ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.

Le Servette FC devant une première montagne Le Servette FC se retrouve ce jeudi dans le stade si particulier de Braga devant sa première montagne. Les Grenat devront toucher au sublime pour disputer une deuxième phase de poules d’affilée. Face au Sporting Braga emmené par l'ancien Monégasque Joao Moutinho, l’un des joueurs qui a compté dans l’histoire du football portugais, le Servette FC tentera de se qualifier pour les play-off de l'Europa League face au vainqueur de la double confrontation en Trabzonspor et le Rapid Vienne. Les équipes éliminées lors de ces play-off seront reversées en phase de poules de la Conference League. En revanche en cas de malheur face à Braga, Servette n’aura pas d’autre alternative que d’éliminer Chelsea pour disputer la phase de poules de la Conference League. Un handicap bien lourd Thomas Häberli et ses joueurs mesurent pleinement l’étendue de la tâche qui les attend. Finaliste de l’Europa League en 2011 et quatrième du dernier Championnat du Portugal, Braga s’avance déjà comme un adversaire presque inaccessible avec ses individualités – on pense au demi uruguayen Rodrigo Zalazas et à l’attaquant de 18 ans Roger – et son collectif. En face, le Servette FC aligne pratiquement la même équipe que l’an dernier, sans renfort notable. La défaite concédée samedi à Lugano, même si elle est due en grande partie à l’incroyable bourde de Joël Mall, a dévoilé un manque de profondeur de banc qui constitue un handicap bien lourd lorsque l’on joue sur plusieurs tableaux. Jeudi soir à Braga, Thomas Häberli opérera deux changements d’importance dans son onze par rapport au match de Lugano. Jérémy Frick retrouvera sa place dans les buts avec l’ambition de bousculer la hiérarchie établie en début de saison qui donne à Mall la préférence en championnat. Suspendu au Cornaredo, Steve Rouiller retrouve sa place en défense. Depuis des mois, le Valaisan s’est affirmé comme un immense leader. Un Servette avec Rouiller n’est pas le même qu’un Servette sans Rouiller. Condamné à l'excellence Thomas Häberli attend également beaucoup de Dereck Kutesa et d’Alexis Antunes. Dans un bon soir, l’international et le no 10 peuvent désarçonner n’importe quelle défense. A Braga, ils n’ont pas le droit de décevoir dans une rencontre qui peut compter dans leur carrière. Ne compter que sur des miracles de Frick semble un pari dangereux pour conserver une chance de qualification au match retour le 15 août à Genève. A Braga, le Servette FC est tout simplement condamné à l’excellence.

Conference League: Saint-Gall prend l'avantage sur Slask Wroclaw Akolo exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/AP/Gian Ehrenzeller Le FC Saint-Gall a pris une option pour une place en play-off de Conference League. Devant leur public, qui avait répondu présent (15'090 spectateurs), les Brodeurs ont dominé Slask Wroclaw 2-0. Des buts des attaquants Akolo (5e) et Geubbels (41e), qui ont beaucoup pesé sur la défense adverse, ont permis aux Saint-Gallois de s'assurer une marge assez intéressante avant le match retour en Pologne jeudi prochain. Les protégés d'Enrico Maassen ont livré une solide performance, dans la lignée de leur début de saison plutôt convaincant. Ils ont même frôlé le 3-0 à la 90e quand le portier polonais a dévié sur sa barre une reprise de Mambimbi. S'ils franchissent ce 3e tour qualificatif, les Brodeurs affronteront ensuite le vainqueur de la double confrontation entre Trabzonspor et Rapid Vienne pour une place en phase de groupes. L'après-Peter Zeidler semble être sur les bons rails du côté de Saint-Gall.

Quincy Hall roi du tour de piste Quincy Hall a triomphé sur 400 m grâce à un finish de folie Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Quincy Hall est devenu champion olympique du 400 m en 43''40, cinquième meilleure performance de tous les temps. L'Américain s'est fait l'auteur d'un final dévastateur. Hall a devancé dans la dernière ligne droite, au prix d'un prodigieux coup de rein, le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui a pulvérisé son record d'Europe en 43''44. Le Zambien Muzala Samukonga a pris la 3e place (43''74). Quincy Hall, 26 ans, est un pur produit de la formation athlétique des universités américaines. Il disputait ses premiers JO et avait pour seul palmarès en individuel jusqu'à présent une médaille de bronze aux Mondiaux 2023 à Budapest. Mercredi, dans un stade de France une nouvelle fois comble, il a retranché 4 dixièmes à son record personnel. Les athlètes des Etats-Unis écrasent ces épreuves olympiques d'athlétisme comme rarement. Une nouvelle ère s'est par ailleurs ouverte au disque. Le Jamaïcain Roje Stona s'est imposé avec 70m00 (record olympique), confirmant la nouvelle propension des athlètes des Caraïbes à étendre leur territoire de chasse des sprints aux concours. Le recordman du monde, le Lituanien Mykolas Alekna, doit se contenter de l'argent avec 69m97, l'Australien Matthew Denny empochant le bronze avec 69m31.

Douloureuse 4e place pour Angelica Moser à la perche Angelica Moser difficile à consoler après sa 4e place aux JO mercredi. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Nouveau crève-coeur pour l'athlétisme suisse à Paris. Angelica Moser a pris la 4e place de la finale olympique de saut à la perche, comme Simon Ehammer la veille en longueur. L'Alémanique domiciliée dans le Jura a quitté le sautoir les larmes aux yeux pour se réfugier dans les bras de sa mère, ex-heptathlonienne. Elle figurait sur le podium provisoire après avoir franchi toutes ses barres au 1er essai, jusqu'à 4m80. Mais à 4m85, elle échouait deux fois de peu, même de très peu à son deuxième saut: la championne d'Europe en titre s'est retrouvée 10 cm au-dessus de la barre mais n'a pas pu suffisamment dégager son corps pour l'éviter en retombant. Angelica Moser tentait alors le tout pour le tout avec une impasse sur son 3e essai pour demander directement 4m90 pour sa dernière tentative, qu'elle manquait plus largement. C'est la quatrième fois que la Suissesse, qui a par ailleurs tout gagné chez les juniors et en M23, termine au pied du podium dans une compétition planétaire: elle avait fini 5e des Mondiaux en 2023 et deux fois 4e en salle, en 2022 et 2024. Le coup est d'autant plus dur que la recordwoman de Suisse (4m88 récemment à Monaco) a franchi un cap cette saison et pouvait légitimement prétendre devenir la première athlète suisse médaillée aux JO depuis le lanceur de poids Werner Günthör en 1988 à Séoul. Las, outre les championnes du monde Katie Moon (USA) et Nina Kennedy (AUS), elle est tombée sur l'inattendue Canadienne Alysha Newman, en état de grâce mercredi et qui lui a soufflé la médaille. C'est la 8e "médaille en chocolat" de la délégation suisse à ces JO

Tebogo surprend Lyles en demi-finale du 200 m Le Botswanais Letsile Tebogo a fait subir à Lyles, en demi-finale du 200 m à Paris, sa première "défaite" depuis l'été 2021 (archives). Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Rien ne s'annonce facile pour Noah Lyles en finale du 200 m jeudi. Le nouveau champion olympique du 100 m a été devancé dans sa demi-finale par le Botswanais Letsile Tebogo. L'élégant et fin athlète au maillot bleu ciel a fusé en toute décontraction en 19''96, contre 20''08 à Lyles, qui n'a pas "déroulé" comme prévu dans les derniers décamètres mais n'a pas tremblé pour sa qualification. C'est néanmoins sa première "défaite" sur le demi-tour de piste depuis la finale olympique des JO de Tokyo en 2021 (3e). Depuis, Lyles avait remporté 26 courses sur sa distance préférée, dont 17 finales. Tebogo, recordman d'Afrique en 19''50 et double médaillé aux Mondiaux, sera plus qu'un outsider en finale. Les autres prétendants au titre sont le vice-champion olympique Kenny Bednarek (USA), vainqueur de la 1re demie en 20''00, et son compatriote Erriyon Knighton, 1er de la 3e en 20''09.

Jason Joseph passe à côté de sa demi-finale sur 110 m haies Jason Joseph n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jason Joseph a manqué le coche en demi-finale olympique du 110 m haies. Le Bâlois a été éliminé dans un temps de 13''43, loin de son record et même de sa performance en séries. Il y avait pourtant une place à prendre pour le médaillé de bronze européen. Las, Joseph est assez mal parti et a fait tomber la 1re haie. Il a ensuite trouvé son rythme mais le train était parti. Une sortie sans gloire pour celui qui reste en principe un des leaders de l'athlétisme suisse, mais qui n'a jamais vraiment "carburé" cette saison, après un été 2023 pourtant des plus engageants. Joseph a terminé 13e au total et 6e de sa demie remportée par le Jamaïcain Rasheed Broadbell en 13''21, devant l'Américain Freddie Crittenden (13''23), les deux qualifiés directs. Un chrono de 13''26 était requis pour se qualifier. Au vu des ambitions affichées par l'athlète du LC Therwil avant les JO, qui ne se fixait aucune limite, la déception est grande. Le triple champion du monde et vice-champion olympique Grant Holloway (USA) a signé le meilleur temps de la soirée (12''98).

Morgane Métraux et Albane Valenzuela peuvent rêver Une très belle entame pour Morgane Métraux. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Morgane Métraux, surtout, et Albane Valenzuela ont entamé de manière idéale le tournoi olympique sur le Golf National de Guyancourt. La Vaudoise pointe à un probant 3e rang - certes à égalité avec trois autres concurrentes -, la Genevoise en 13e position. Auteur de deux birdies sur les deux derniers trous, Morgane Métraux a rendu une carte de -2 pour se retrouver à 5 coups de la leader, la Française Céline Boutier. Albane Valenzuela est quant à elle dans le par, après un dernier trou compliqué conclu en trois putts, à égalité avec la tenante du titre et no 1 mondial Nelly Korda. "J'ai atteint mon objectif", a lâché Morgane Métraux en zone mixte. "Je voulais profiter de cette superbe ambiance. J'ai cherché à ne pas la prendre comme une pression mais comme une motivation, afin de pouvoir rester sereine", a-t-elle poursuivi. "J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas gagner un tournoi le premier jour, mais qu'on peut en sortir. Je suis dans le coup, mais le chemin est encore long", a poursuivi Morgane Métraux, qui ne regrettait pas ce putt qui aurait pu lui offrir un eagle sur le no 18. "J'avais déjà rentré un très long putt au 17, je ne peux pas tous les rentrer", a-t-elle souri. Satisfaction également pour Albane Valenzuela, qui possédait deux coups d'avance sur sa compatriote à l'issue d'un trou no 12 qu'elle a négocié quelques minutes après la Vaudoise. La Genevoise a su se remettre du double bogey commis au no 13, réussissant un birdie dans la foulée pour retrouver le par. "A côté de la plaque au 18" "Je fais des erreurs aux nos 12 (red: bogey) et 13. Mais j'ai réussi de bonnes mises en jeu. Je me suis bien accrochée, j'ai bien contrôlé mes putts même si j'étais à côté de la plaque au 18", a-t-elle analysé. "J'ai su être patiente et ne pas prendre de risques inutiles", a-t-elle précisé. "Ca peut être pénalisant quand on est trop agressif", a encore expliqué Albane Valenzuela qui, comme Morgane Métraux, s'est nourrie de l'enthousiasme du nombreux public. "Le public m'a calmée. J'étais plus nerveuse il y a deux jours, j'avais hâte que cela commence", a souligné la Genevoise, qui est prête à lâcher les chevaux: "Si l'opportunité se présente, je saurai jouer de manière agressive."

La Serbie va construire un musée Djokovic Novak Djokovic a décroché sa première médaille d'or olympique. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong 24 Grand Chelem, sept Masters, une Coupe Davis, l'or olympique, et bientôt, un musée. La Serbie s'apprête à construire à Belgrade un édifice consacré à Novak Djokovic, a annoncé son président. "Nous venons d'avoir les premières discussions sur la construction du musée Novak Djokovic, qui sera une nouvelle attraction pour la ville", a déclaré Aleksandar Vucic. "Majorque a un musée Rafael Nadal. Nous ferons en sorte de montrer ce que Djokovic a fait pour notre pays, tout en attirant les touristes", a ajouté le président, espérant que le musée puisse ouvrir en 2027. "Novak est plus grand que Nadal." Novak Djokovic, le joueur ayant passé le plus grand nombre de semaines au rang de no 1 mondial, aujourd'hui no 2, est depuis longtemps une idole en Serbie. Le tennisman installé à Monaco y revient régulièrement. Il manque rarement une occasion de déclarer son amour pour son pays, suscitant parfois la polémique, comme à Roland-Garros en 2023 lorsqu'il avait affirmé que le Kosovo, ancienne province serbe indépendante depuis 2008, était "le coeur de la Serbie". "Je n'aurais jamais pu renoncer à mon rêve, celui de remporter cette médaille d'or, tout comme le peuple serbe a toujours cru en moi", a écrit le tennisman sur Instagram mardi après son premier sacre olympique, à 37 ans. "Cela a beau être moi qui détiens cette médaille, je veux que chaque Serbe sache qu'elle nous appartient à tous. Représenter notre nation est le plus grand honneur au monde", a-t-il ajouté.

Maud Jayet en chocolat Maud Jayet a décroché la médaille en chocolat en ILCA 6 aux JO Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Maud Jayet a dû se contenter de la 4e place en ILCA 6 aux JO. La Vaudoise a pris la 7e place de la dernière course, alors que la Norvégienne Line Flem Hoest s'est classée 2e et lui a pris le bronze. Rageant pour la navigatrice de 28 ans qui termine au pied du podium. Mais sur la dernière course, celle pour les médailles, elle n'a jamais réussi à faire mieux que 7e. Que ce soit lors du premier pointage intermédiaire ou tout au long de la course, la Vaudoise a conservé cette 7e place. Tandis que devant, la Norvégienne Line Flem Hoest a poussé pour assurer sa place sur le podium. Jayet accuse au final un retard de 15 points sur le podium. La Néerlandaise Marit Bouwmeester était assurée de remporter le titre olympique avant la dixième manche finale. La championne du monde danoise Anne-Marie Rindom, championne olympique à Tokyo, a remporté l'argent. Jayet pouvait espérer une médaille avant la Medal Race (10 meilleures), qui a dû être repoussée de mardi à mercredi, puis encore de deux heures, en raison d'un vent trop faible. Quatrième avant le départ, il manquait cinq points à la Vaudoise (3 rangs dans la Medal Race qui comptent double) pour déloger Hoest de la troisième place. La Scandinave n'a pas laissé planer le doute en prenant la 2e place de cette dernière régate. Jayet aurait dû franchir la ligne d'arrivée devant la Norvégienne et espérer que deux bateaux se glissent entre les deux. C'est pour cela que la jeune femme de 28 ans a pris beaucoup de risques dès le début en choisissant sa ligne, mais le vent n'était pas de son côté. Jayet rêvait d'une médaille olympique trois ans après sa première à Tokyo, où elle avait terminé 19e dans la même catégorie (Laser Radial à l'époque), et après avoir remporté deux fois l'argent aux championnats du monde. Elle aurait bien aimé être la première à offrir à la voile suisse un podium aux Jeux après de nombreuses années d'attente. La dernière fois que Swiss Sailing a ramené du métal, c'était en 1968, lorsque Bernhard Dunand, Louis Noverraz et Marcel Stern avaient remporté l'argent dans la classe des 5,5 mètres.

Therese Johaug de retour pour les Mondiaux 2025 Therese Johaug sera de la partie lors des prochains Championnats du Monde en Norvège. Image: KEYSTONE/EPA NTB/LISE ASERUD La fondeuse norvégienne Therese Johaug a annoncé qu'elle allait effectuer son retour en vue des Mondiaux 2025. La quadruple championne olympique avait interrompu sa carrière après les JO de Pékin. "En 2022, j'ai posé mes skis parce que je souhaitais fonder une famille, mais j'ai continué à m'entraîner parce que cela me procure tellement de joie", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. La championne âgée de 36 ans a expliqué mercredi en conférence de presse avoir toujours "adoré" son sport. Mais "le rêve de devenir mère était si grand que j'ai quand même choisi de renoncer" durant ces deux ans, a-t-elle ajouté. Après son annonce à l'issue des Jeux d'hiver de Pékin, la skieuse s'est mariée et a eu un enfant avec le rameur norvégien Nils Jakob Hoff, en 2023. Elle a repris l'entraînement après son accouchement, mais la décision de faire son retour en compétition a pris un peu plus de temps. "Après tout, il y a des championnats du monde à Trondheim. Je me dis depuis le début que c'est bien de faire un retour", a déclaré Therese Johaug, qui a été 14 fois championne du monde de ski de fond. Les Mondiaux de Trondheim auront lieu du 25 février au 9 mars 2025, et la Norvégienne ne se cache pas: "Je rêve de l'or", a-t-elle proclamé. Johaug avait remporté trois de ses quatre médailles d'or olympique à Pékin en 2022. Quatre ans plus tôt, elle avait en revanche été privée des JO de Pyeongchang après avoir été testée positive à un stéroïde, à la suite de l'utilisation d'une crème pour des brûlures aux lèvres. Cet épisode douloureux de sa carrière n'a pas entamé l'immense popularité de la jeune femme en Norvège, pays de très loin le plus titré en ski nordique, avec un total de 425 médailles accumulées en Championnats du monde.

Pauline Ferrand-Prévot chez Visma pour "gagner le Tour de France" Pauline Ferrand Prevot a délaissé la route pour le VTT depuis plusieurs années. Elle vient de décrocher le titre olympique de cross country. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot, qui avait exprimé son souhait de revenir au cyclisme sur route, a signé un contrat de trois ans avec Visma-Lease a bike. Ferrand-Prévot (32 ans) rejoindra l'équipe féminine de Visma-Lease a bike en 2025, a indiqué mercredi la formation néerlandaise dans un communiqué. Polyvalente à l'extrême, la Française compte 15 titres de championne du monde dans toutes les disciplines du vélo. Focalisée sur le VTT depuis 2019, elle a rejoint la superstructure Ineos fin 2022 et vient de briser la malédiction en remportant l'or olympique aux Jeux de Paris, la distinction qui manquait à son immense palmarès en VTT. Pauline Ferrand-Prévot a d'ores et déjà fixé son grand objectif: "Je veux gagner le Tour de France femmes", a déclaré la cycliste tricolore, citée dans le communiqué. "Elle sera notre leader dans les grands Tours mais pourra aussi disputer les classiques wallonnes", a commenté le manager de Visma Rutger Tijssen.

La catastrophe pour Dominic Lobalu sur 5000 m Dominic Lobalu était déçu après avoir chuté lors des séries du 5000 m, mais il est finalement repêché Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Dominic Lobalu a vécu un cauchemar lors des séries du 5000 m olympique. Le champion d'Europe du 10'000 m a été entraîné dans une chute dans la dernière ligne droite. "C'est un sentiment horrible, a reconnu celui qui doit courir pour l'équipe des réfugiés aux JO puisqu'il n'a pas de passeport suisse. Un Français s'est décalé et j'ai attrapé son pied. Tout s'est passé très vite." Les huit premiers de cette course ont pu valider leur ticket pour la finale. On verra si Lobalu obtient un repêchage. Dans l'autre série, cela n'a pas passé pour Jonas Raess. Le Zurichois de 30 ans a fini 12e de sa course en 13'55''04. Il fallait être dans les huit premiers et le 8e qualifié a coupé la ligne en 13'52''62.