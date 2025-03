Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Chris McSorley a une vision pour le hockey valaisan

Le directeur sportif du HC Sierre envisage sérieusement que deux équipes valaisannes (la sienne et Viège) évoluent bientôt dans une Ligue nationale à 16 ou 18 clubs.

Viège tentera dès le 1er avril de battre le HC Ajoie pour monter en National League. Cette série de promotion/relégation est un événement que Chris McSorley suit bien sûr avec attention. Il est engagé dans un grand projet à Sierre, une patinoire à 80 millions qui passe d'abord par un référendum à remporter en juin, et qui pourrait permettre aux Sierrois d'avoir une équipe capable de monter d'ci 2028.

D'ici là, Chris McSorley croise les doigts pour Viège et estime que son voisin haut-valaisan a de réelles chances de promotion. Bien sûr, Ajoie a plus de talent. «Mais ce qui est capital dans une telle série, ce n'est pas la somme des individualités, pointe le charismatique Canadien. Viège joue un hockey totalement différent de celui auquel Ajoie a été habitué tout au long de la saison. La conséquence, c'est que les Ajoulots pourraient soudain ne plus savoir quoi faire, leur jeu ne fonctionnant soudain plus face à une formation qui les bloquera partout sur la glace.» C'est la tactique de Heinz Ehlers qui pourrait mettre Ajoie en difficulté.

McSorley, qui a jadis mené Genève-Servette de la 2e division à la finale des play-offs de National League, et qui a construit les fondations du premier titre de l'histoire, serait très heureux d'une promotion de Viège. «Cela stimulerait l'intérêt pour le hockey dans la région et nous en profiterions également.»

Le directeur sportif du HC Sierre envisage même des lendemains qui chantent: «Dans l'idéal, Viège se maintiendrait dans la plus haute ligue jusqu'à ce que nous soyons nous aussi promus, et nous aurions alors un engouement pour le hockey comme au Tessin, avec Ambri et Lugano.» Il part du principe qu'il serait possible de financer une équipe de NL à Sierre et à Viège. «Nous ne nous faisons pas concurrence sur le plan économique.»

En fait, le Valais a un potentiel économique comparable à celui du Tessin. Il compte même plus d'habitants (365 000) que la partie italophone du pays (357 000). Dans les deux cantons, il existe une culture ancienne et riche de financement astucieux et créatif de projets de toutes sortes et de l’art de traire les caisses fédérales et étatiques.

Entre-temps, les clubs du Valais se sont réunis à l'initiative de Chris McSorley pour former une académie de formation – seule Viège n'y participe pas (encore). «Comme nous n'avons pas d'équipe en Valais dans la plus haute ligue junior, les plus grands talents quittent le Valais pour Lausanne, Genève, Berne ou Langnau.» C'est la raison pour laquelle il est essentiel, selon lui, de mettre en place une académie afin de garder les talents dans la région.

«C'était aussi la clé de notre succès à Genève. Sans nos propres joueurs, il n'est pas possible de construire une culture du hockey» Chris McSorley

Au début de chaque évolution historique, il y a toujours une pensée audacieuse. Des personnalités qui imaginent l'impensable et le mettent en pratique. C'est ainsi que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qu'Alfred Escher a joué un rôle majeur dans le développement du capitalisme suisse et que le projet d'un tunnel à travers le Gothard a été réalisé au 19e siècle.

L’idée que le Valais possède deux équipes en première division est-elle complètement absurde? Non, pas du tout. Pour que cette idée se concrétise, Chris McSorley doit simplement prêter plus d’attention à la politique du hockey.

Dans l'accord de coopération entre la National League et la Fédération (Swiss Ice Hockey), le nombre d'équipes de première division est limité à 14. L'association est incapable de réformer la Ligue suisse en difficulté, et à la fin de la saison 2026/27, cet accord de coopération expirera, tout comme le contrat de télévision. C’est une occasion historique de mener une réforme globale, voire révolutionnaire.

D'ici à 2027, la «réamateurisation» de la Swiss League sous la direction de la fédération auront encore progressé. Les équipes disposant de patinoires et d'infrastructures pour la National League ne seront plus en mesure, à moyen terme déjà, de financer une exploitation professionnelle et une organisation de la relève (club ferme) en Swiss League. Viège et Bâle ont déjà une arène pour la National League. Sierre et La Chaux-de-Fonds en auront également une d'ici la fin de la décennie.

Une augmentation de la National League de 14 à 18 équipes avec Viège, Sierre, La Chaux-de-Fonds et Bâle est depuis longtemps plus qu'une vision audacieuse. C'est une nécessité. Une réduction à 12 ou même 10 équipes serait certes judicieuse sur le plan sportif, mais impossible à mettre en œuvre sur le plan politique et serait en outre une folie économique: ce serait une réduction du marché qui priverait le hockey professionnel d'un montant élevé de plusieurs dizaines de millions et réduirait sa portée sur le marché.

En Amérique du Nord, ce n'est qu'à partir des années 90 que la NHL a réussi à se redresser, en passant de 21 à 32 équipes.

A moyen terme déjà, il n'y aura plus deux ligues professionnelles dans notre pays. La National League deviendra la seule ligue professionnelle et, en dessous, la Swiss League sera la plus haute ligue amateur, dans laquelle sera également intégré le plus haut championnat junior. Après l'expiration du contrat de collaboration, la National League, indépendante de la fédération, disposera de toutes les possibilités juridiques pour augmenter ses effectifs à sa guise.