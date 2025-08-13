Rashford critique Man Utd ++ Le PSG favori

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford Marcus Rashford: pas tendre avec Manchester United Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Récemment arrivé en prêt avec option d'achat à Barcelone, Marcus Rashford a dénoncé l'instabilité chronique à Manchester United, où il a évolué depuis 2016. Cela a conduit le club dans une "impasse".

En 2024-2025, Manchester United a réalisé sa pire saison en Premier League depuis sa relégation en 1974, terminant à la 15e place. Rashford, qui avait déjà été prêté de janvier à juin dernier à Aston Villa, fait l'objet d'un nouveau prêt, cette fois à Barcelone. Les Catalans disposent aussi d'une option d'achat.

L'attaquant anglais a estimé que le problème résidait dans l'instabilité causée par la nomination de six entraîneurs différents depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013. C'est aussi l'année du dernier titre de champion d'Angleterre du club mancunien.

"Pour entamer une transition, il faut établir un plan et s'y tenir. Nous avons eu tellement de managers différents, d'idées différentes et de stratégies différentes pour gagner que nous nous sommes retrouvés dans une impasse", a déploré le buteur de 27 ans dans le podcast The Rest Is Football.

L'exemple de Liverpool "Lorsque Liverpool a traversé cette période, ils ont fait appel à (Jürgen) Klopp et ils lui sont restés fidèles. Ils n'ont pas gagné au début. Les gens ne se souviennent que de ses dernières années, lorsqu'il était en compétition avec (Manchester) City et remportait les plus grands trophées", a poursuivi Rashford.

Depuis le départ de Ferguson, Manchester United n'a plus été dans la course pour le titre de champion d'Angleterre. Avec les Red Devils, Marcus Rashford a tout de même inscrit 138 buts et remporté quatre coupes nationales, mais il estime que le club mancunien a perdu sa culture de la gagne. "Quand Ferguson était là, cette culture ne s'arrêtait pas à l'équipe première, mais elle transpirait dans tout le club", a ajouté l'international anglais aux 62 sélections.



Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham La Supercoupe d'Europe couronnera cette année un vainqueur inédit. Le Paris Saint-Germain et Tottenham, qui s'affrontent ce soir à Udine (21h00), espèrent ainsi étoffer leur palmarès.

Le PSG a brisé son plafond de verre au printemps avec la conquête de la Ligue des champions. Le club financé par le Qatar partira favori contre Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Lors de son parcours printanier, l'équipe de Luis Enrique avait successivement éliminé Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant de laminer l'Inter Milan 5-0 en finale.

Polémique Les Français ont toutefois échoué (3-0) contre une autre formation anglaise, Chelsea en l'occurrence, lors de la finale du Mondial des clubs. L'effectif parisien n'a quasiment pas bougé depuis la saison dernière, même si une polémique a éclaté récemment avec la mise à l'écart du gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant décisif en Ligue des champions. L'Italien devrait quitter prochainement le PSG, sans doute pour un club anglais. L'arrivée de Lucas Chevalier a été le détonateur de cette nouvelle affaire.

Les champions de France miseront sur leur efficacité offensive notamment incarnée par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Leur collectif bien huilé et la cohésion dont ils font preuve depuis un an leur offre de sérieuses garanties.

Du nouveau à Tottenham En face, Tottenham entame une nouvelle ère. Malgré le succès conquis en Europa League, le manager Ange Postecoglu a été remercié et remplacé par le Danois Thomas Frank, qui avait effectué un excellent travail avec Brentford.

Le Sud-Coréen Heung-Min Son s'en est lui aussi allé après dix saisons. Les Spurs ont notamment recruté le Ghanéen Mohammed Kudus et le Portugais Joao Palhinha pour tenter de redonner une nouvelle assise à une équipe qui avait cruellement déçu la saison dernière en terminant 17e de Premier League.

En cas de match nul au terme du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongations. Les deux équipes se départageraient alors lors d'une séance de tirs au but.



Bâle se mesurera à Copenhague en barrages Le FC B Image: KEYSTONE/EPA Le FC Bâle affrontera le FC Copenhague en barrages de la Ligue des champions. Les champions du Danemark ont éliminé leurs voisins suédois de Malmö au 3e tour qualificatif mardi.

Après un match nul 0-0 à l’aller, les Danois n’ont pas tremblé pour franchir l’avant-dernier obstacle avant la phase de ligue de la C1. Ils se sont imposés 5-0 devant leur public grâce à un grand Mohamed Elyounoussi.

Le Norvégien, qui avait porté les couleurs du FC Bâle entre 2016 et 2018, a marqué le 3-0 et a contribué à deux autres réussites danoises. Il retrouvera donc son ancien club le 20 août au Parc Saint-Jacques. Le match retour aura lieu le 27 août à Copenhague.

La tâche s’annonce ardue pour les Rhénans face à une formation qui n’a pas encore encaissé le moindre but en quatre matches dans ces qualifications pour la Ligue des champions. Le vainqueur de ce barrage disputera la phase de ligue de la C1, tandis que le perdant disputera celle de l’Europa League.



Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement Fred Kerley avait remporté le bronze olympique sur 100 m à Paris (archives). Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK L'Américain Fred Kerley est suspendu provisoirement, a annoncé mardi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Le double médaillé olympique sur 100 m a manqué "à ses obligations de localisation".

Les athlètes de haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions) et doivent indiquer chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.

Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis constatés par l'agence antidopage) en moins d'un an sont passibles d'une sanction.

Une année chaotique L'annonce de la suspension provisoire du sprinteur ajoute un nouvel épisode à son année déjà chaotique.

Kerley avait déclaré forfait pour les sélections américaines il y a deux semaines et ne pouvait donc prétendre à une sélection pour les Championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

L'Américain avait été arrêté début mai à Miami à la suite d'une altercation dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit lancé cette année par Michael Johnson.

En janvier, Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Le 100 m après le 400 m Kerley, âgé de 30 ans, s'est construit en quelques années un magnifique palmarès après avoir décidé de délaisser sa première spécialité, le 400 m (bronze mondial en 2019, argent mondial du 4x400 m en 2017), pour se concentrer sur le 100 m.

Après son irruption surprise aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 derrière l'Italien Marcell Jacobs, Kerley avait été sacré champion du monde à domicile à Eugene en 2022 (en 9''76, son record) puis de nouveau médaillé, de bronze, aux JO de Paris l'été dernier.



Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton Jack Grealish va découvrir un nouveau club de Premier League (archives). Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Jack Grealish a été prêté par Manchester City pour une saison à Everton, ont annoncé les deux clubs de Premier League mardi. L'ailier anglais tentera de rebondir chez les Toffees.

L'attaquant n'était plus en odeur de sainteté la saison dernière auprès de son entraîneur Pep Guardiola, qui ne l'avait titularisé que sept fois en championnat, l'avait mis sur le banc pour la finale de la "Cup", contre Crystal Palace et ne l'avait pas emmené au Mondial des clubs en juillet aux États-Unis.

L'ailier de 29 ans portera chez les Toffees le maillot frappé du numéro 28, qui fut celui de deux de ses illustres prédécesseurs, Wayne Rooney et Paul Gascoigne.

Palmarès fourni Grealish avait rejoint Manchester City en provenance d'Aston Villa en 2021, pour 100 millions de livres (environ 110 millions de francs). Il a conquis avec les Cityzens trois titres de champion d'Angleterre (2022, 2023 et 2024), la Ligue des champions et la Coupe d'Angleterre en 2023.

Mais il a décliné au cours des deux dernières saisons, ce qui lui a d'ailleurs valu de ne pas être retenu dans la sélection de l'Angleterre pour l'Euro 2024.

Dans un nouveau stade À bientôt 30 ans - il les fêtera le 10 septembre -, Grealish aura une bonne occasion de relancer sa carrière à Everton, 13e de Premier League la saison dernière. Le club de Liverpool va quitter son vieux stade de Goodison Park pour le flambant neuf Hill Dickinson Stadium.

"Il arrive au bon moment car il a de l'expérience, il comprend la Premier League et nous sommes tous pleinement conscients du niveau auquel il est capable de jouer", a déclaré son nouvel entraîneur David Moyes.

Grealish a disputé 157 matches pour City et marqué 17 buts en quatre saisons avec le club.



Armand Duplantis porte son record du monde à 6m29 Armand Duplantis a battu son record du monde pour la 13e fois à Budapest. Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Le Suédois Armand Duplantis, double champion olympique du saut à la perche, a une nouvelle fois amélioré son record du monde d'un centimètre. Il a franchi une barre à 6m29 mardi à Budapest.

À 25 ans, "Mondo" Duplantis a battu pour la 13e fois le record du monde, la troisième en 2025 après Clermont-Ferrand (6m27) en février et Stockholm (6m28) chez lui le 15 juin. Mardi, il a franchi la barre à 6m29 m à son deuxième essai.

Levell fuse sur 200 m Le Jamaïcain Bryan Levell a quant à lui remporté le 200 m en 19''69. Il s'est rapproché de la meilleure performance de l'année détenue par l'Américain Noah Lyles (19''63).

Bryan Levell a amélioré son record personnel de 28 centièmes, avec un vent légèrement défavorable de 0,4 m/s, et se présente comme un prétendant au podium des Mondiaux dans un mois à Tokyo (13-21 septembre).

Son précédent record sur le demi-tour de piste (19''97) datait de juin 2024. Cette saison, il avait couru en 19''79 à Kingston le 7 juin, mais avec un vent favorable de 2,5 m/s, au-delà de la limite (2,0 m/s).



Jocelyn Gourvennec veut remobiliser les Grenat Jocelyn Gourvennec a dirigé ses premiers entraînements avec Servette en ce début de semaine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nommé lundi entraîneur principal du Servette FC, Jocelyn Gourvennec annonce la couleur avant le match retour d'Europa League à Utrecht jeudi. Le Français veut surtout remobiliser ses troupes.

Après le départ de Thomas Häberli, l'ambiance est au renouveau à Genève avec l'arrivée de Gourvennec, présenté en conférence de presse mardi au Stade de Genève après avoir dirigé deux entraînements. Le Breton, qui a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, se réjouit "des sourires aperçus pendant l'entraînement".

Il souligne que "le match nul de dimanche (réd: 1-1 face à Grasshopper en Super League) a fait du bien. Le fait d'être mené et de revenir au score est très positif."

Pour un jeu "pétillant et explosif" Afin de poser ses marques et de redonner confiance à une équipe en manque de repères, Jocelyn Gourvennec veut transmettre la flamme de l'ancien joueur qu'il est. "En tant qu'ex-numéro 10, j'ai à coeur de créer le jeu que j'aurais voulu produire sur le terrain", affirme-t-il. "Le foot de possession a ses vertus, mais il faut aussi avoir des capacités d'explosivité."

Ainsi, il assume vouloir présenter "un jeu pétillant et créatif", pour l'instant plombé par un effectif marqué par quelques blessures (Rouiller, Antunes et Mraz notamment) qui empêche le nouveau coach grenat d'être en pleine possession de ses moyens.

Jocelyn Gourvennec n'a désormais que très peu de temps avant le match retour du 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Utrecht. Le Servette FC est en très mauvaise posture après avoir perdu l'aller 3-1 à domicile. Les Grenat enchaîneront ensuite avec le premier tour de la Coupe de Suisse face au Dardania Lausanne dimanche à Chavannes-près-Renens.



Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait Demi Vollering ne roulera pas sur les routes romandes en fin de semaine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Coup dur pour le Tour de Romandie Féminin: la Néerlandaise Demi Vollering a déclaré forfait. Elle est malade, ont indiqué les organisateurs mardi.

Demi Vollering avait gagné l'épreuve romande en 2023. Elle a aussi fini deuxième du Tour de France tant en 2024 que cette année. Son forfait propulse la Polonaise Katarzyna Niewiadoma au rang de grande favorite de l'épreuve qui se disputera du 15 au 17 août.

Côté suisse, Noemi Rüegg a rejoint le plateau. La Zurichoise avait notamment brillé en début de saison. La Française Juliette Labous sera aussi de la partie.



Coupe de l'America: budgets plafonnés et mixité obligatoire Grant Dalton: la Coupe de l'America 2027 prend forme Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE La Coupe de l'America 2027 se dessine. Les contours de cette édition ont été décidés.

Le tenant de la Coupe de l'America, Team New Zealand, et le "Challenger of Record" Athena Racing se sont entendus sur les modalités de la prochaine édition en 2027. Elle prévoit notamment un plafonnement des budgets et la mixité obligatoire pour les équipages.

Cet accord met un terme à une querelle entre défis (équipes) qui menaçait la survie même de l'épreuve, que le tenant du titre néo-zélandais avait renoncé à organiser chez lui, faute de financement. Les principales modifications du règlement concernent la gouvernance de l'épreuve, les budgets, les équipages et la médiatisation de l'événement.

"Au coeur du Protocole se trouve un Accord de Partenariat, structuré pour que toutes les équipes travaillent collectivement au sein d'une structure commerciale à long terme pour le bénéfice futur et la gestion de la Coupe de l'America", assure le communiqué. Voyant dans cette réforme "le changement le plus audacieux en 174 ans de l'histoire de la Coupe", le PDG de Team New Zealand, Grant Dalton, assure que "cette transformation confère désormais à toutes les équipes une gestion collective."

Allonger le temps de course Pour une meilleure visibilité, l'épreuve prévoit de devenir bisannuelle, mais les budgets des équipes seront désormais plafonnés. La phase finale sera précédée d'une série de régates dont le but est d'allonger le temps de course pour chaque défi.

Chaque équipage, composé de cinq marins, devra obligatoirement comprendre au moins une femme. Une clause de nationalité exigera aussi que "cette femme plus deux autres marins soient des ressortissants du pays du concurrent".

Pour "maximiser l'engagement des fans", chaque équipe devra également embarquer à bord pendant les courses un invité, "VIP, sponsor, journaliste, influenceur ou dignitaire", précise le protocole.



Alisha Lehmann quitte la Juventus pour Côme Un nouveau club pour Alisha Lehmann Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'internationale suisse Alisha Lehmann (26 ans) quitte la Juventus après un an. Elle a signé un contrat de trois ans avec Côme, a indiqué ce club.

Alisha Lehmann, célèbre pour avoir plus de 16 millions de followers sur Instagram, a dit avoir été enthousiasmée par le projet qui lui a présenté son nouveau club. "Como Women ne veut pas seulement gagner, mais changer le jeu sur et en dehors des terrain", a dit la joueuse aux 62 sélections en équipe de Suisse.

"J'ai senti que c'était le bon endroit pour exprimer qui je suis, tant comme sportive que comme personne", a ajouté Alisha Lehmann. Par le passé, elle a notamment joué à West Ham, Everton et Aston Villa avant d'arriver l'an passé à la Juventus, avec qui elle a remporté le championnat et la Coupe d'Italie. Côme a terminé sixième de Serie A lors de la saison écoulée.



Les Young Boys engagent un international bosnien Armin Gigovic (en bleu) évoluera désormais aux Young Boys Image: KEYSTONE/DPA/CLAUS BERGMANN Les Young Boys ont engagé l'international bosnien Armin Gigovic (23 ans). Ce milieu de terrain, qui évoluait à Holstein Kiel, a signé un contrat de quatre ans avec le club bernois.

Gigovic a inscrit cinq buts la saison dernière en Bundesliga. Il compte douze sélections avec la Bosnie-Herzégovine. "C'est un joueur dynamique au bénéfice d'une bonne technique. Sa mentalité va convenir à YB", a déclaré dans un communiqué Christoph Spycher, le patron du domaine sportif.

"Il va apporter de la stabilité à notre milieu de terrain, ainsi que de la créativité et de la force de pénétration", a-t-il encore ajouté.



Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu Comme à Wimbledon le 4 juillet dernier, Aryna Sabalenka (à gauche) a pris le meilleur sur Emma Raducanu (archives). Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Aryna Sabalenka a dû batailler contre Emma Raducanu au 3e tour du WTA 1000 de Cincinnati lundi. Elle a finalement fait plier la Britannique en trois sets, 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), après 3h12' de jeu.

Les deux joueuses ont proposé un match très serré, la tension culminant lors du huitième jeu de la troisième manche, long de 23 minutes, lors duquel Raducanu (22 ans, WTA 39) a eu besoin de neuf balles de jeu pour s'en sortir après avoir sauvé quatre balles de break.

Solide dans les tie-breaks La Bélarusse âgée de 27 ans aura su maîtriser les deux tie-breaks de la partie, quand Raducanu a dominé le deuxième set grâce à la qualité de son service (aucune balle de break à sauver dans cette manche).

Une erreur de Raducanu sur une attaque à mi-court a offert un petit avantage à Sabalenka dans l'ultime tie-break (4-2), avant que la Britannique ne revienne à 4-4.

Mais un service gagnant, un bel enchaînement à la volée puis un ace sur sa deuxième balle de match après 3h12' de jeu ont envoyé Sabalenka en huitièmes de finale, où elle jouera contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (22 ans, WTA 42).

Swiatek profite d'un forfait La Polonaise Iga Swiatek, numéro 3 mondiale, était déjà certaine d'atteindre les huitièmes de finale, ayant profité du forfait de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 27), touchée au poignet droit.



L'ancien international Urs Bärtschi est décédé Urs Baertschi, au centre, avait porté à de nombreuses reprises le maillot suisse (archives). Image: KEYSTONE/ARNO BALZARINI L'ancien international Urs Bärtschi est décédé mercredi dernier à l'âge de 68 ans, a annoncé la Fédération suisse de hockey. Le Bernois avait mené le HC Bienne à deux titres de champion de Suisse.

Bärtschi a également fait 91 apparitions en équipe de Suisse entre 1981 et 1986. Sa carrière en club l'a conduit d'Arosa à Bienne, en passant par Kloten. C'est avec les Seelandais qu'il a connu ses plus grands succès, remportant deux titres de champion de Suisse en 1981 et 1983. En 1983, il portait alors le brassard de capitaine.

Le HC Bienne lui a rendu hommage dans un communiqué publié vendredi. "Urs Bärtschi restera pour nous un modèle, une partie de notre identité et un morceau de l’histoire du hockey biennois. Nous perdons non seulement un ancien joueur, mais aussi une vraie personnalité - un homme qui s’engageait toujours avec passion", écrit le HCB.

Le natif d'Adelboden avait mis fin à sa carrière de joueur à l'âge de 36 ans. Il était resté actif dans les patinoires helvétiques dans diverses fonctions, notamment comme entraîneur et assistant.



La Suisse remporte la médaille d'or au tir à la corde L'équipe de Suisse de tir à la corde a fait fort à Chengdu (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La délégation suisse a décroché lundi deux médailles d'or aux World Games de Chengdu, en Chine. Les Suisses ont remporté les épreuves du tir à la corde et du sprint par équipe en course d'orientation.

L'équipe de tir à la corde, composée d'Elena Beier, Melanie Villiger, Carmen Rolli, Nina Widmer, Robin Burch, Ivo Lustenberger ainsi que Jeremias et Emanuel Zumbühl, a savouré le plus beau des métaux après sa victoire face à la Belgique en finale. Un précédent duel entre les deux nations s'était soldé par un match lors de la phase de groupes.

La dernière épreuve de course d'orientation, le sprint par équipes, a également souri à l'équipe mixte helvétique. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini et Simona Aebersold, déjà sacrée deux fois en individuel (sprint et moyenne distance), ont devancé la Suède et la Tchéquie.

Avec six médailles d'or et trois d'argent, la Suisse occupe désormais la sixième place du tableau des médailles des World Games. Ce grand événement multisports des disciplines estivales non olympiques se déroule jusqu'au 17 août.

