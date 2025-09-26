Studer victorieux ++ Kasami à Winterthour

Max Studer s'impose en Chine Max Studer s'est imposé lors de l'épreuve chinoise de Série mondiale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihai en Chine. Le Soleurois a devancé l'Allemand Henry Graf et l'Américain John Reed pour s'imposer dans un temps de 1h40'03.

Deuxième Helvète, Simon Westermann a pris la 14e place.

Au classement mondial, qui prend en compte les trois meilleures courses, Adrien Briffod et Max Studer occupent respectivement les 10e et 12e places. Studer n'a toutefois que deux épreuves à son actif.

Agé de 29 ans, Studer tient actuellement la grande forme. Fin août, le participant aux JO de Tokyo et de Paris avait gagné le titre européen sur la distance olympique à Istanbul.

Chez les dames, la meilleure Suissesse fut Alissa König, 11e.



Pas d'autre médaille suisse Salome Ulrich et Fabienne Schweizer ont manqué la médaille de bronze aux Mondiaux de Shanghaï Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne Schweizer/Salome Ulrich a terminé 4e, alors que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle se sont classés 5e.

Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.



Pajtim Kasami renforce Winterthour Pajtim Kasami, ici sous le maillot de Bâle, a signé avec Winterthour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Winterthour s'est offert un joli renfort. La lanterne rouge de Super League a engagé l'ancien international suisse Pajtim Kasami jusqu'à la fin de la saison, comme ils l'ont annoncé sur Instagram.

Kasami étant sans contrat depuis la résiliation de son bail avec le FC Sion début juillet. Issu du centre de formation de Winterthour, le milieu de terrain, qui a été champion du monde M17 avec la Suisse en 2009, a joué ces cinq dernières années pour Bâle, Olympiakos, Sampdoria et Sion. Le joueur de 33 ans a disputé douze matches internationaux avec l'équipe de Suisse entre 2013 et 2016.



Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick JJ Redick a prolongé son contrat avec les Lakers Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick. Et ce alors que l'équipe californienne se prépare à la saison 2025/26 qui débute le 4 octobre.

Aucun détail sur l'extension du contrat de l'entraîneur de 41 ans n'a été divulgué officiellement.

"Nous pensons qu'il est un grand entraîneur, un entraîneur avec une voix qui porte et qui nous aide vraiment à perpétuer la culture d'excellence des Lakers", a déclaré le président des opérations basket de la franchise Rob Pelinka lors d'une conférence de presse.

"Avoir une vision à long terme nous aide à construire cette équipe pour l'avenir", a-t-il ajouté.

Redick a rejoint les Lakers en 2024 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et d'une valeur de 432 millions de dollars. Dès sa première année, il a mené les Lakers à la troisième place de la conférence Ouest.

Mais l'équipe a été éliminée au premier tour des play-offs par Minnesota malgré le recrutement à la mi-saison de Luka Doncic et la grande forme de LeBron James.



Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo Robert Lewandowski toujours décisif Image: KEYSTONE/EPA/PACO PAREDES Mené 1-0 à la mi-temps, Barcelone a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi lors de la 6e journée de Liga. Ceci grâce à l'inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araujo.

L'attaquant polonais, à peine entré en jeu (70e, 2-1) et le défenseur uruguayen (89e, 3-1), tous deux buteurs de la tête, ont arraché une victoire dans la douleur pour le Barça (2e, 16 points), qui reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 points), leader toujours invaincu.

Valeureux jusqu'au bout, les joueurs d'Oviedo (18e, 3 points), petit club asturien de retour en Liga pour la première fois depuis 24 ans, ont longtemps tenu tête au géant catalan, et avaient même ouvert le score en première mi-temps en profitant d'une sortie ratée du gardien barcelonais Joan Garcia (33e, 1-0).

Les Blaugranas, qui espèrent les retours de Lamine Yamal et Alejandro Baldé pour la réception de la Real Sociedad dimanche (18h30) en vue du choc face au PSG en Ligue des Champions mercredi, vont tenter ce week-end de profiter d'un éventuel faux-pas du Real dans le derby de Madrid face à l'Atlético samedi (16h15) pour prendre la tête du championnat.



Entre "folie" et "chaos", sous les yeux de Trump à New York La Ryder Cup, grand rendez-vous bisannuel du golf entre les Etats-Unis et l'Europe, lance sa 45e édition vendredi près de New York.

Les locaux espèrent trois jours de "folie" et de "chaos", sous le regard de leur président Donald Trump.

Cette compétition par équipes, la plus intense dans le milieu policé et bourgeois du golf, ne demande souvent qu'une étincelle pour s'enflammer et produire des moments d'histoire comme la "bataille de Brookline" en 1999 ou "le miracle de Medinah" en 2012.

"J'espère que vendredi ce sera le chaos complet, je suis à fond pour ça, ça correspond à qui nous sommes, les joueurs américains", a souhaité le no 8 mondial Collin Morikawa, dans un appel aux 50'000 fans bouillants et chauvins attendus chaque jour à Farmingdale, autour des greens du parcours Bethpage Black.

"Je vois tous ces enfants demander des autographes. Vendredi, j'espère qu'ils apporteront un grain de folie", a ajouté l'Américain qui a trouvé l'ambiance lors des entraînements un peu trop "contenue".

Habituel chouchou du public, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, no 2 mondial et vainqueur du Masters en avril, a lui été copieusement hué sur le parcours mercredi avant sa huitième participation à la compétition.

Les chants, les hurlements et les sifflets devraient être fournis au départ du trou no 1, préposé au vacarme: "il faudra faire avec", a prévenu l'Anglais Tommy Fleetwood. "Ca reste un premier trou sur une Ryder Cup, il y aura forcément des histoires liées au stress", a-t-il prédit.

Trump au centre de l'attention Le chaos est aussi assuré à l'entrée de l'évènement auquel doit assister vendredi le président Donald Trump, grand amateur de golf. La présence du dirigeant lors de la dernière finale masculine de l'US Open de tennis au début du mois avait entraîné des contrôles de sécurité renforcés pour les spectateurs, de longues files d'attente à l'entrée du stade et un coup d'envoi retardé.

Les organisateurs de la Ryder Cup ont prévenu les fans de possibles retards ou encore de zones sur le parcours temporairement interdites d'accès.

Leader de l'équipe américaine, le no 1 mondial Scottie Scheffler a jugé la présence de Trump "extrêmement importante". "Je pense qu'au sein de notre équipe, nous sommes tous très fiers d'être américains. Le drapeau signifie beaucoup pour nous. Être ici à New York est aussi très spécial", a-t-il ajouté.

Son capitaine Keegan Bradley s'est même dit "profondément honoré" de la visite de Trump. Pour le vétéran britannique Justin Rose, 45 ans, sa présence "va apporter de l'attention et une touche de patriotisme" à la compétition.

A domicile, les Etats-Unis espèrent prendre leur revanche après leur défaite à Rome en 2023 (16,5 - 11,5).

Les Européens sont devancés 27-15 au palmarès mais mènent 12-9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande Bretagne et de l'Irlande en 1979. Ils espèrent éviter la même déroute que lors de leur dernière visite sur le sol américain, dans le Wisconsin en 2021 (19-9). L'Europe du capitaine Luke Donald a besoin de 14 des 28 points en jeu pour conserver son trophée, pendant que les Etats-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.



YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes Les jaune et noir se sont lourdement incliné en 1re journée de phase de la ligue d'Europa League. Image: KEYSTONE/EPA Young Boys s'est incliné 4-1 jeudi face au Panathinaikos Athènes en 1re journée de phase de la ligue d'Europa League. Menés 3-0 après 20 minutes, les Bernois sont restés sans solution.

Très à l'aise sur la pelouse synthétique du Wankdorf, le Panathinaikos a entamé le match pied au plancher en ouvrant la marque à la 10e par Karol Swiderski. Trois minutes plus tard, Anass Zaroury, abandonné par la défense d'YB, est venu inscrire le 2-0 sur corner, avant de doubler sa mise à la 19e pour le 3-0, seul à la récupération devant Marvin Keller.

Saidy Janko a débloqué le compteur d'YB à la 25e d'un tir croisé, mais le mal était fait. Avant la mi-temps, Monteiro (36e) puis Males (39e) ont eu de belles occasions, sans pouvoir ramener l'équipe de Giorgio Contini à hauteur des visiteurs.

À la reprise, un onze bernois inchangé est resté sans solution. Alors que Contini a tenté un triple changement, Zaroury a crucifié les jaune et noir en inscrivant son troisième but de la soirée à la 68e. Les derniers assauts bernois n'ont rien changé, les Grecs ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.



David Lappartient réélu sans opposition à la tête de l'UCI David Lappartient a été réélu à la présidence de l'UCI Image: KEYSTONE/AP Pool AFP David Lappartient a été réélu pour un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête de l'Union cycliste internationale (UCI). Le Français l'annoncé jeudi sur X.

"Je suis heureux d'avoir été réélu président de l'UCI pour un troisième mandat ! Je vous suis reconnaissant de votre confiance et heureux de pouvoir continuer à promouvoir le cyclisme à l'échelle mondiale", a écrit le dirigeant de 52 ans, en marge des Mondiaux qui se déroulent au Rwanda.

Aucun autre candidat ne s'était présenté contre lui. "En vertu de l'article 40 alinéa 3 des Statuts de l'UCI, son élection pour un troisième mandat de quatre ans sera confirmée sans qu'il soit procédé à un vote", avait annoncé l'instance dans un communiqué le 4 juillet.

David Lappartient a également été président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de juin 2023 à juin 2025, officiant lors des JO de Paris 2024. Il a été battu en mars pour la présidence du Comité international olympique (CIO) par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.



Pogacar se dit "prêt" pour dimanche Tadej Pogacar est prêt à en découdre dimanche à Kigali Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Surclassé par Remco Evenepoel dans le contre-la-montre, Tadej Pogacar se dit "prêt" à prendre sa revanche lors de la course en ligne dimanche aux Mondiaux de Kigali.

Le Slovène se sent "beaucoup mieux" après plusieurs jours d'adaptation aux conditions.

"En arrivant, j'ai eu deux jours d'entraînement sur le vélo de chrono avant le contre-la-montre. Je n'ai pas trouvé mon rythme. Depuis que je suis passé sur le vélo de route, ça va beaucoup mieux. Les jambes tournent bien. Je me sens prêt", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse jeudi à son hôtel.

Pogacar n'a pris que la 4e place du contre-la-montre dimanche, où il a connu l'affront de voir Evenepoel le doubler alors que le Slovène était parti avec deux minutes et demie d'avance.

"Remco voulait sans doute aussi sa revanche sur le contre-la-montre du Tour de France où il avait été rattrapé par Jonas (Vingegaard). Il a effacé ce mauvais souvenir. Dimanche, ce sera peut-être mon tour", a-t-il dit, avant de décrire les conditions particulières au Rwanda pouvant expliquer sa contre-performance.

"Beaucoup de personnes négligent le fait qu'on est en altitude. D'accord, ce n'est pas 1800 ou 2000 m mais on est quand même à 1500 m et on le sent. Le climat n'est pas facile, il fait chaud, c'est humide par moments. La qualité de l'air n'est pas terrible. Lorsqu'on se promène c'est agréable. Mais sur le vélo on sent la différence. Je suis content d'être arrivé tôt et d'avoir pu m'acclimater aux conditions", a-t-il détaillé.

Le champion du monde en titre, qu'on a vu faire la course avec des taxi-vélos à l'entraînement - "j'ai perdu pas mal de combats", a-t-il plaisanté - juge l'ambiance "vraiment fantastique". "Aux entraînements déjà il y a plein de monde. Mes entraînements mardi et mercredi étaient parmi les meilleurs que j'ai faits cette année. J'ai pris énormément de plaisir."

"Le plus difficile depuis très longtemps" Pogacar a estimé que le parcours de dimanche est "sur le papier, le plus difficile depuis très longtemps". Si "le mont Kigali est le meilleur endroit pour attaquer" pour lui, il a cependant estimé qu'il était un peu loin de l'arrivée, à 100 km. L'année dernière, il avait attaqué à cette distance de l'arrivée.

Comme principaux adversaires, Tadej Pogacar a cité Evenepoel "évidemment", ses coéquipiers d'UAE Isaac del Toro et Pavel Sivakov qui "marchent fort en ce moment" ou encore Tom Pidcock. Il n'a en revanche pas évoqué Juan Ayuso qui vient de quitter UAE pour Lidl-Trek.



Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions L'étape de Coupe du monde de Big Air de Coire s'arrête après 4 éditions. (Archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il n'y aura plus de Coupe du monde de Big Air à Coire. L'évènement qui a attiré plus de 20'000 spectateurs l'an dernier s'arrête pour des raisons financières, a annoncé la Ville jeudi.

"Malgré l'engagement important de tous les participants, la viabilité économique de l'événement s'est avérée impossible", a indiqué la Ville de Coire jeudi. Plusieurs éditions se sont soldées par des déficits plus importants, rendant impossible une poursuite durable de l'événement. Les autorités de Coire et l'organisateur First Event AG ont donc décidé ensemble de mettre fin à leur collaboration sans autre engagement.

Initialement, cinq éditions de la manifestation avaient été convenues, mais il n'y en aura finalement eu que quatre. L'édition de cette année avait déjà été annulée précédemment en raison des travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle du chef-lieu grison.



Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche Carlos Alcaraz s'est blessé mais a gagné Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié jeudi pour le deuxième tour de l'ATP 500 de Tokyo. Ceci malgré une blessure à la cheville gauche contractée en début de match contre Sebastian Baez (41e).

Vainqueur 6-4 6-2 contre l'Argentin, Alcaraz jouera au deuxième tour face au Chilien Alejandro Tabilo (72e) ou au Belge Zizou Bergs (45e).

Contre Baez, le Murcien de 22 ans s'est fait mal à la cheville gauche dans le cinquième jeu du match, en démarrant une course vers l'avant. Alcaraz a boitillé quelques mètres avant de se coucher sur le court, grimaçant de douleur.

Après un temps mort médical durant lequel il s'est fait bander la cheville gauche, le no 1 mondial est revenu sur le court et a pris le service de son adversaire à quatre jeux partout (5-4).

Le jeu a alors une nouvelle fois été interrompu par la pluie, qui a décidé les organisateurs du tournoi à fermer le toit du Central. A son retour sur le court, Alcaraz a conclu la première manche sans difficulté et survolé le reste de la partie.

Il dispute à Tokyo son premier tournoi officiel depuis son sixième sacre en Grand Chelem, début septembre à l'US Open. Alcaraz a entre-temps participé à un tournoi non officiel à San Francisco, la Laver Cup, où il faisait partie de l'équipe européenne défaite par l'équipe "Monde".

Il doit participer à partir du 1er octobre au Masters 1000 de Shanghai, avant le Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) et les Finales ATP (9-16 décembre).



Une épreuve sur cinq jours seulement Le Tour de Suisse ne durera plus que 5 jours dès l'an prochain Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lors du congrès de l'UCI à Kigali en marge des Mondiaux, il a été décidé de changer le calendrier. Conséquence, le Tour de Suisse ne durera plus que cinq jours au lieu de huit.

La boucle nationale durait même neuf jours par le passé. Censé se dérouler du 14 au 21 juin 2026, le Tour de Suisse se tiendra désormais du 17 au 21 juin. Prévu du 11 au 14 juin, le Tour de Suisse féminin gagne en revanche un jour et se tiendra en parallèle et aux mêmes dates que les messieurs.



Juan Ayuso rejoint l'équipe Lidl-Trek jusqu'en 2030 Juan Ayuso va continuer de pédaler, mais chez Lidl-Trek Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'équipe Lidl-Trek a annoncé jeudi la signature jusqu'en 2030 de l'Espagnol Juan Ayuso. Celui-ci quitte la formation UAE de Tadej Pogacar dans un bruit de vaisselle cassée.

A 23 ans, le natif de Barcelone est l'un des coureurs de classement général les plus doués de sa génération, vainqueur notamment du Tour du Pays basque et de Tirreno-Adriatico.

Il a d'entrée terminé 3e du Tour d'Espagne en 2022, mais ce coureur très ambitieux n'a ensuite jamais réussi à trouver sa place au sein de l'équipe UAE dont Pogacar est le leader incontestable.

Plusieurs épisodes de tension ont émaillé ces derniers mois, dès le Tour de France 2024 pendant lequel Ayuso n'a pas fait preuve d'un grand dévouement au service de son leader slovène.

La tension a culminé lors de la dernière Vuelta où il a comparé UAE à une "dictature" lorsque l'équipe a annoncé son départ alors que lui aurait aimé attendre la fin de l'épreuve pour communiquer.

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière (...) le changement apporte toujours une énergie et des ambitions nouvelles, je suis impatient de commencer", a déclaré dans un communiqué Ayuso qui est l'un des principaux outsiders pour le titre mondial dimanche à Kigali avec la sélection espagnole.

"Juan est l'un des plus grands jeunes talents du peloton, a assuré le manager général de Lidl-Trek Luca Guercilena. C'est déjà un des meilleurs grimpeurs et un des meilleurs coureurs de contre-la-montre et il a toujours une belle marge de progression."



Du bronze pour Brunner/Plock Patrick Brunner et Jonah Plock ont obtenu le bronze aux Mondiaux à Shanghaï en deux sans barreur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Patrick Brunner et Jonah Plock ont décroché le bronze en deux sans barreur aux Mondiaux de Shanghai. Et dire que le duo ne court ensemble que depuis cette année.

Brunner et Plock occupaient la 3e place à tous les temps intermédiaires. A mi-course, ils accusaient un retard de 3''10 sur les champions d'Europe roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, finalement deuxièmes. Mais le Lucernois de 24 ans et le Saint-Gallois de 27 ans ont ensuite rattrapé leur retard, et il semblait même à un moment donné qu'ils allaient pouvoir dépasser Arteni/Lehaci.

Ils ont finalement manqué l'argent pour 0''99. Les Néo-Zélandais Taylor et Welch, qui ont triomphé avec une avance de 4''98, n'ont pas eu de rivaux dans cette course.

Bien que Brunner et Plock ne soient ensemble que depuis cette saison, leur médaille n'est pas une surprise. Ils avaient déjà terminé 3e aux régates de la Coupe du monde à Varèse et à Lucerne.

