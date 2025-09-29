Le coach Luca Cereda et son équipe traverse une crise profonde de résultats. Keystone

Ambri défie la logique avant un derby explosif

Ambri va très mal avant de se déplacer à Lugano ce mardi. Beaucoup d'autres clubs auraient déjà viré leur coach, mais c'est impensable en Léventine. Voici pourquoi.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Une légende soutient que c'est dans les périodes difficiles, entre l’automne et le mois de février, que se forgent les équipes championnes. C'est peut-être vrai. En janvier 2019, les St. Louis Blues étaient la pire équipe de toute la NHL. Quelques mois plus tard, ils remportaient leur unique Stanley Cup à ce jour.

Si l’on veut croire à la légende de l’automne difficile qui forge les grandes équipes, alors c’est en Léventine qu’une formation d’exception est en train d’être façonnée. Après sa victoire inaugurale contre Kloten (2-1), Ambri a enchaîné huit défaites consécutives et glissé à la dernière place. Sur sa glace, le club n’a mené que 8 secondes depuis le début de la saison: du 2-1 contre Kloten, inscrit à 59’52, jusqu’au coup de sifflet final. Depuis, les défaites s’accumulent.

Le classement Image: TXT

Ambri traverse la plus grave crise depuis que, sous l’impulsion du directeur sportif Paolo Duca (44 ans) et de l’entraîneur Luca Cereda (44 ans), une nouvelle ère a débuté à l’été 2017. «C’est exact», confirme Paolo Duca.

«Il nous est déjà arrivé de perdre huit fois de suite. Mais jamais nous n’avions connu un début de saison aussi mauvais» Paolo Duca

C’est d’autant plus dramatique qu’Ambri a souvent été, ces dernières années, un petit «champion d’automne», récoltant des points alors que les châtaigniers avaient encore des feuilles et traversant ensuite la saison sans trop de difficultés. Il y a un an, l’équipe avait remporté huit de ses onze premiers matchs. Selon Paolo Duca, la préparation avait d’ailleurs, cette saison là, été pensée pour atteindre une forme précoce.

Paolo Duca et Luca Cereda entretiennent un lien profond avec Ambri. Image: Marcel Bieri

Que s’est-il passé? Que se passe-t-il? Que faut-il faire? Un directeur sportif «ordinaire» aurait depuis longtemps congédié un entraîneur «ordinaire». Mais Ambri n’a ni l’un ni l’autre. Luca Cereda et Paolo Duca viennent d’entamer leur neuvième saison commune. Dans les neuf années qui ont précédé l’arrivée de Cereda derrière le banc, sept entraîneurs se sont succédé à Ambri.

Argent vs Ame

Changer de coach aurait donc dû être aussi banal que la remise en état de la glace dans la patinoire. Mais aucun de ces hommes n’était «d’Ambri». Tous venaient d’Amérique du Nord et parlaient anglais ou français. Ils n’étaient là que pour gagner de l’argent. Leur départ n’atteignait donc pas l’âme d’Ambri.

Mais aujourd’hui, tout est différent. Pour le dire de façon poétique: le directeur sportif Paolo Duca et l’entraîneur Luca Cereda vivent et respirent Ambri. Ils font partie de l’ADN, de l’âme de cette institution du hockey. Cela les rend en quelque sorte «intouchables». La question angoissante n’est donc pas de savoir si le directeur sportif d’Ambri va licencier son entraîneur, puisqu'il ne le fera jamais.

Un «Roi-Soleil» au Tessin

Tous deux ont lancé cette aventure ensemble en 2017, et jamais leurs prédécesseurs n’étaient restés si longtemps en poste. On peut parier qu’ils mettront fin à cette histoire ensemble, à un moment que même les dieux du hockey ignorent encore. Même le président Filippo Lombardi, en poste depuis 2009, n’osera pas limoger ni le directeur sportif, ni l’entraîneur, ni les deux.

Filippo Lombardi lors de la présentation de l’équipe 2024. Image: keystone

Cela en dit long. Car le flamboyant président se voit comme le Louis XIV («le Roi-Soleil») de la Léventine – voire de la Suisse du Sud –, avec un sens de sa propre importance comparable à celui du célèbre monarque français («Ambri, c’est moi»). Dans les huit années qui ont précédé l’arrivée de Duca et Cereda, il avait congédié cinq entraîneurs et engagé trois directeurs sportifs différents.

La question angoissante n’est donc pas de savoir si l’entraîneur, le directeur sportif ou les deux devront bientôt partir. Mais plutôt: Paolo Duca et Luca Cereda vont-ils abandonner? Vont-ils jeter l’éponge? Et ce n’est nullement une provocation. Au printemps 2023, tous deux avaient discuté ouvertement avec Filippo Lombardi d’une possible démission. Mais après une magnifique journée de ski passée ensemble à Airolo, ils avaient finalement décidé, réarmés de courage, de continuer l’aventure.

Abandonner? «Hors de question»

Dimanche, Paolo Duca et Luca Cereda sont montés de bonne heure en voiture jusqu’à Ambri (ils habitent au Tessin méridional). Objectif: consulter le staff pour décider de la marche à suivre, dans une sorte de réunion de crise. Quand Ambri est en détresse, on travaille même un dimanche de repos. Après 17 heures, ils ont repris la route vers la plaine pour rentrer chez eux.

Le programme de ce mardi Image: TXT

Leur carrière pourrait se résumer à ce seul dimanche. Ensemble, ils sont montés au sommet en offrant à Ambri le plus grand triomphe émotionnel de son histoire (la Coupe Spengler 2022) et, ensemble, ils descendent aujourd’hui dans la plus grave crise connue jusqu’ici. Mais abandonner? «Non, c’est hors de question», assure Paolo Duca au téléphone. Une position que confirme Luca Cereda, présent à ses côtés lors de notre appel.

Mais alors, que faire? Qui est responsable? L’entraîneur? Bien sûr, il porte la responsabilité des résultats. Mais rien n’indique une fracture entre lui et ses joueurs. Sur le plan tactique, il y a peu à redire. Le reproche classique du «pas de système» ne tient pas. Et il n’y peut rien si Dario Bürgler ne rajeunit pas, si André Heim n’accélère pas et si Inti Pestoni ne devient pas plus vif.

Dario Bürgler fêtera ses 38 ans en décembre. Keystone

Et le directeur sportif? En réalité, il a fait les choses correctement. Avec Philip Wüthrich, il a recruté un deuxième gardien suisse aux côtés de Gilles Senn, afin de pouvoir utiliser toutes les licences étrangères pour les joueurs de champ. Ils sont sept sous contrat. En théorie – si l’on s’en tient à leur passé et à leurs références – ils devraient assumer ce rôle central que les étrangers doivent jouer.

Le talent existe

Les défenseurs Tim Heed et Jesse Virtanen en sont déjà à leur quatrième saison. Chris DiDomenico a été un leader passionné la saison passée. Michael Joly vient de Lugano, où il tournait à un point par match, malgré quoi il n’a pas été conservé. Il devrait être doublement, voire triplement motivé. Alex Formenton a été un héros de l’équipe victorieuse de la Coupe Spengler. Nicolas Petan a inscrit presque un point par match la saison dernière en KHL, et Chris Tierney a fait ses preuves en disputant plus de 650 rencontres en NHL.

Qu’est-ce qui a malgré tout mal tourné? Les éclats et les misères de cette saison se résument au match de vendredi dernier contre Zoug: un Ambri plein de passion s’est procuré davantage d’occasions face à l’un des géants de la ligue. Si Michael Joly, seul face à Leonardo Genoni, avait ouvert le score à mi-match, la victoire aurait été possible, voire probable. Mais le Canadien a échoué. Après le 0-1 signé Lino Martschini, la résignation s’est installée. Ambri est resté coincé dans ce no man’s land entre passion et résignation. Dans ce match, comme tout au long de la saison.

Michael Joly avait de quoi se mordre les doigts. Image: keystone

La défaite contre Zoug a commencé avec l’échec de Michael Joly. Et c’est bien là tout le problème. Les cinq attaquants étrangers utilisés jusqu’ici n’ont inscrit qu’un seul but. Les deux défenseurs étrangers, eux, en ont marqué trois. Pire encore: tous les étrangers affichent un différentiel négatif. Nicolas Petan et Tim Heed détiennent même le pire bilan de toute l’équipe (-9). Tout tient dans ce constat: dis-moi comment vont les étrangers d’Ambri, et je te dirai où en est Ambri.

Paolo Duca n’a pas l’argent nécessaire pour recruter de nouveaux joueurs étrangers. Et d’ailleurs, si un attaquant étranger est disponible à ce moment de la saison, ce n’est sans doute pas parce qu’il a brillé chez son dernier employeur. Que faire, alors? Paolo Duca résume la situation en une phrase :

«Simplifier le jeu»

En temps de crise, cela devient le terme générique pour désigner le retour aux bases simples et prévisibles: la rectitude, l’efficacité, la discipline, la détermination, le courage. Des qualités dont Ambri devra faire preuve dès ce mardi soir à Lugano. Une victoire lors du derby apaiserait une équipe en panne de confiance et de résultats, et soulagerait Paolo Duca et Luca Cereda, ce duo iconique d'un club décidément pas comme les autres.

P.S. La mesure la plus décisive prise par les St. Louis Blues pour passer de cancre du championnat à vainqueur de la Coupe Stanley a été le licenciement de leur entraîneur.