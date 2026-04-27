Un renfort à Ajoie ++ Mbappé blessé

Julius Honka débarque à Ajoie Julius Honka débarque à Ajoie Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de la saison 2026/27 de National League.

Le club jurassien enregistre notamment les arrivées de Julius Honka et de Tim Wolf.

Julius Honka (30 ans) n'est autre que le frère aîné d'Anttoni Honka, meilleur compteur des Ajoulots lors de la saison 2025/26. Le défenseur évoluait à Rapperswil-Jona lors de l'exercice 2025/26, après des passages à Berne, Genève-Servette et Davos.

Tim Wolf est quant à lui de retour au sein d'un club dont il a défendu les couleurs de 2019 à 2024. Le gardien de 34 ans a passé les deux dernières saisons à Zoug. L'attaquant canado-suisse Stefano Bottini (23 ans) rejoint lui aussi les rangs du club ajoulot. La durée des contrats des trois joueurs n'a pas été précisée par le HCA.



Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche Mbappé pourrait manquer le prochain Clasico Image: KEYSTONE/EPA/JULIO MUNOZ La star du Real Madrid Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Le club espagnol l'a confirmé lundi, sans préciser la durée de l'indisponibilité de son attaquant français.

Le capitaine de l'équipe de France, qui était sorti en fin de match face au Betis Séville vendredi en championnat (1-1), est touché au "muscle semi-tendineux de la jambe gauche", un muscle faisant partie des ischio-jambiers situé le long de la cuisse, selon le diagnostic des médecins madrilènes.

Selon les premières informations de la presse espagnole, Mbappé devrait manquer le prochain match de Liga contre l'Espanyol Barcelone dimanche et il est incertain pour le Clasico du 10 mai face au FC Barcelone. Sa présence fin mai pour le rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde 2026 n'est donc pas remise en cause pour l'instant.

Eliminé en Ligue des champions, en Coupe du Roi, et battu par le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real est distancé dans la course au titre en Liga. Il pointe à onze points de son rival catalan, pas encore mathématiquement sacré.



Bencic échoue en 8es de finale, malgré une belle résistance Belinda Bencic a échoué dès les 8es de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic (WTA 12) a échoué dès les 8es de finale du WTA 1000 de Madrid lundi. La St-Galloise a subi la loi de Hailey Baptiste, 32e joueuse mondiale, après plus de 2h40 de lutte.

Demi-finaliste en 2019 sur la terre battue de la capitale espagnole, Belinda Bencic s'est inclinée 6-1 6-7 (14/16) 6-3 devant l'Américaine de 24 ans. Elle a eu le mérite de ne rien lâcher face à une joueuse qui avait sorti Jasmine Paolini (WTA 9) au tour précédent.

Impuissante dans une première manche qui n'a duré que 25 minutes, la championne olympique 2021 est revenue de très loin avant d'égaliser à un set partout sur sa... sixième opportunité. Elle a ainsi effacé pas moins de six balles de match dans la deuxième manche, dont cinq au cours d'un tie-break au scénario complètement fou.

Mais Belinda Bencic n'est pas parvenue à poursuivre sur sa lancée face à la quart de finaliste du récent WTA 1000 de Miami. Elle a concédé son quatrième break de la journée dans le sixième jeu du set décisif. Et Hailey Baptiste, qui avait bénéficié d'une première occasion de conclure à 6-1 6-5 sur son engagement, n'a cette fois-ci pas tremblé au moment de classer l'affaire sur son service.



Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions Marco Bayern'est plus l'entraîneur des Zurich Lions Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions à l'entame de l'exercice 2026/27, a annoncé le club zurichois lundi. Le "Z" se met désormais à la recherche de son successeur.

Bayer avait pris les rênes des Zurich Lions fin décembre 2024 en provenance des GCK Lions, après la démission de Marc Crawford pour raisons de santé. Le technicien de 53 ans a mené les Zurichois à la victoire en Ligue des champions puis au onzième titre de champion de Suisse de l'histoire du club en 2025. Mais cette saison, le "Z" a été éliminé dès les demi-finale face à Davos.

"Je tiens à remercier chaleureusement Marco pour cette bonne collaboration et je le félicite encore une fois pour les deux titres remportés en championnat et en Ligue des champions", souligne le directeur sportif Sven Leuenberger dans un communiqué.



Contrat rompu entre Lugano et Carrick Connor Carrick quitte Lugano malgré un contrat valable jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/TI-PRESS/ANDREA BRANCA Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, "d'un commun accord". Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.

Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.

"Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents", explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.



Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans Le SLO offre le ticket d'entrée pour la finale de Coupe à ses supporters âgés de moins de 16 ans Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de la Coupe de Suisse face à St-Gall.

Le SLO a annoncé lundi qu'il allait offrir un ticket d'entrée à chaque supporter vaudois âgé de six à seize ans.

La formation de Challenge League a droit, comme son adversaire du 24 mai, à un contingent de 12'500 places pour cette finale. Le soutien de l'un de ses partenaires financiers lui permet d'offrir ce cadeau inattendu à ses plus jeunes supporters. La valeur nominative des tickets réservés aux moins de 16 ans est de 40 francs.

Stade Lausanne-Ouchy a l'habitude d'évoluer devant à peine 700 spectateurs en moyenne à domicile à la Pontaise. Les Stadistes rappellent dans leur communiqué que le transport entre le domicile et le stade du Wankdorf est gratuit pour tout détenteur de billet le jour de la finale de Coupe.



Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent Pius Suter rejoint l'équipe de Suisse dès cette semaine Image: KEYSTONE/AP/Connor Hamilton Jan Cadieux procède à de nouveaux ajustements à l'aube de la troisième semaine de préparation au Mondial. Le coach de l'équipe de Suisse a convoqué six nouveaux joueurs, parmi lesquels Pius Suter.

L'attaquant des St. Louis Blues est le premier renfort de NHL à rejoindre la sélection, à un peu plus de deux semaines du championnat du monde qui démarrera le 31 mai à Zurich et Fribourg. Trois joueurs des Zurich Lions (Dean Kukan, Christian Marti et Denis Malgin), Damien Riat (Lausanne) et Tyler Moy (Rapperswil-Jona) font également leur apparition dans l'équipe.

Ces arrivées ont forcément contraint Jan Cadieux à envoyer plusieurs joueurs en vacances. Le jeune défenseur du HC Bienne Niklas Blessing quitte ainsi la sélection, tout comme les attaquants Lorenzo Canonica, Miles Müller et Jonas Taibel.

Trois matches comptant pour le Euro Hockey Tour figurent au menu de la semaine pour la Suisse. Elle affrontera la Suède jeudi à Jönköping, avant de se frotter à la Finlande et à la Tchéquie samedi et dimanche à Ceske Budejovice.



Nadine Riesen et Ella Touon s'illustrent Nadine Riesen a brillé ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE POINT APRES LES PREMIERS MATCHES DES PLAY-OFF. Les matches aller des quarts de finale ont été extrêmement serrés. Presque tous les matches se sont terminés avec un écart d'un seul but - à une exception près: c'est justement le derby zurichois, annoncé comme un duel à armes égales entre le quatrième (GC) et le cinquième (FC Zurich), qui a livré le résultat le plus net. Devant 1570 spectatrices et spectateurs au Letzigrund, le FC Zurich s'est assuré une victoire méritée 2-0 contre les Grasshoppers.

D'autres ont rencontré plus de difficultés que prévu. Le Servette Chênois, vainqueur de la Coupe de Suisse et de la qualification, ne s'est assuré qu'une petite avance grâce à une victoire 2-1 à Aarau. Il en va de même pour le tenant du titre, YB, qui n'a pu s'imposer que 1-0 à Rapperswil-Jona malgré une nette supériorité. Le FC Bâle, qui a terminé la phase de qualification à la 3e place derrière Servette et YB, se retrouve même dos au mur après une défaite 1-0 à Saint-Gall. Les matches retour auront lieu vendredi et samedi.

Les Suissesses à l'étranger ESPAGNE. Mercredi, Sydney Schertenleib a fêté avec le FC Barcelone le titre de champion d'Espagne avant l'heure lors de la victoire 4-1 dans le derby contre l'Espanyol; trois jours plus tard, l'attaquante de 19 ans est restée sur le banc des remplaçantes pendant les 90 minutes du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Six mois après leur victoire 7-1 lors de la phase de ligue, les Catalanes ont dû se contenter d’un nul 1-1 face au champion d’Allemagne, lui aussi fraîchement sacré. Le match retour, dimanche prochain au Camp Nou, sera décisif. Dans l’autre demi-finale, les tenantes du titre d’Arsenal ont pris l’avantage grâce à une victoire 2-1 à domicile contre l’Olympique lyonnais.

ALLEMAGNE. Nadine Riesen a signé un retour probant après la trêve internationale avec l’Eintracht Francfort. La défenseure latérale a contribué à la victoire 3-1 à domicile dans le duel entre poursuivants contre Wolfsburg en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Grâce à cette quatrième victoire consécutive, Francfort a consolidé sa 3e place, qui lui garantira une participation à une compétition européenne.

Ella Touon s’est quant à elle illustrée ce week-end en Bundesliga en inscrivant un doublé. La nouvelle recrue d'Essen, âgée de 22 ans, a marqué le premier et le dernier but de l’équipe locale lors de la victoire 4-3 contre la lanterne rouge Carl Zeiss Jena. Essen garde ainsi espoir dans la lutte contre la relégation, alors qu’il reste trois journées. Lors de la défaite 4-1 de Fribourg à Leverkusen, Alena Bienz a par ailleurs inscrit le but de l'honneur pour les visiteuses en fin de match.

PAYS-BAS. Avec 12 réalisations, Riola Xhemaili est la troisième meilleure buteuse de l’Eredivisie, mais pour une fois, l’attaquante du PSV Eindhoven s’est illustrée en tant que passeuse décisive. Lors de la victoire 1-0 à Heerenveen, elle a délivré l'assist sur le but de la victoire à la 77e minute. Comme son premier poursuivant, l'Ajax, n'a obtenu qu'un match nul, le PSV mène le classement avec désormais quatre points d'avance à trois journées de la fin.



Pas de Mondial pour pour Xavi Simons Xavi Simons est forfait pour le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le Néerlandais Xavi Simons est forfait pour la Coupe du monde.

Blessé au genou droit samedi, le milieu offensif a annoncé qu'il ne serait pas en mesure de terminer la saison avec Tottenham pourtant en lutte pour le maintien en Premier League.

"On dit que la vie peut être cruelle et aujourd'hui c'est ce que je ressens. Ma saison s'arrête brusquement et j'essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le coeur", a écrit le joueur de 23 ans sur les réseaux sociaux dimanche soir.

"Tout ce que je voulais, c'était me battre avec mon équipe et maintenant, j'en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c'est fini", poursuit l'homme aux 34 sélections avec les Pays-Bas.

Simons, vraisemblablement touché aux ligaments croisés du genou droit, a quitté le terrain en boitant samedi lors de la victoire cruciale de Tottenham contre Wolverhampton (1-0) pour le maintien en Premier League. A quatre matchs de la fin de la saison, les Spurs sont 18es du championnat d'Angleterre, à deux points d'assurer leur maintien.



Houston reste en vie face aux Lakers Amen Thompson (1) a brillé dimanche face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Houston a obtenu le succès de l’espoir dimanche face aux Lakers.

Les Rockets se sont imposés 115-96 face à la franchise de Los Angeles, qui ne mène plus que 3-1 dans ce quart de finale de la Conférence Ouest de NBA.

Clint Capela a assisté depuis le banc à cette nette victoire de la franchise texane. L’intérieur genevois n’a pas eu droit à la moindre seconde de jeu, alors que Houston a pourtant abordé le quatrième quart-temps avec une marge de 25 points (90-65). Son coach Ime Udoka a privilégié un jeu plus rapide.

Dos au mur face à des Lakers pourtant privés de leur magicien Luka Doncic, les Rockets ont pu compter sur Amen Thompson (23 points, 7 passes décisives) et Tari Eason (20 points, 8 rebonds) pour faire la différence malgré l’absence dans leurs rangs de Kevin Durant. À noter que les cinq joueurs du cinq majeur de Houston ont inscrit au moins 16 points.

Performant dans les trois premiers matches, LeBron James n’a en revanche guère brillé dans le camp des Lakers dimanche: 9 passes décisives certes, mais seulement 10 points à 2/9 au tir, et surtout 8 pertes de balle. Il a définitivement quitté le parquet à plus de sept minutes de la fin du match.

Victor Wembanyama a par ailleurs sorti le grand jeu dimanche, après avoir manqué l’acte III de la série face à Portland à la suite d’une commotion cérébrale. Le prodige français a compilé 27 points, 12 rebonds et 7 contres dans un match gagné 114-93 par les Spurs sur le terrain des Trail Blazers. San Antonio, qui accusait 17 longueurs de retard à la mi-temps (58-41), mène ainsi 3-1 dans la série.



Le Lightning égalise à 2-2 Janis Moser (90) a réussi 2 assists dimanche Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Le Lightning a égalisé à 2-2 dans le quart de finale de la Conférence Est de NHL qui l’oppose à Montréal.

Tampa Bay s’est imposé 3-2 dimanche sur la glace des Canadiens pour récupérer l’avantage de la glace.

Janis Moser a brillé dans cet acte IV, capital pour son équipe qui aurait pu se retrouver menée 3-1 dans la série. Le défenseur seelandais du Lightning a réussi deux assists pour signer ses deuxième et troisième points dans ces play-off 2026.

L’international helvétique a réalisé une première mention d’assistance sur le premier but de Tampa Bay, inscrit par Jake Guentzel à 54’’ de la fin du tiers médian. La deuxième lui a été accordée sur le 3-2 marqué par Brandon Hagel à la 56e. Hagel avait déjà signé le 2-2 à la 42e pour les Bolts, qui ont renversé la table après avoir été menés 2-0 à la 34e.

Toujours privés de Kevin Fiala, en convalescence après sa grave blessure subie avec la Suisse aux JO, les Kings ont quant à eux vu leur saison se terminer dimanche. Los Angeles s’est incliné 5-1 devant l’Avalanche du Colorado, qui a remporté la série 4-0. Colorado affrontera les Dallas Stars de Lian Bichsel ou le Wild de Minnesota au 2e tour.



L'AC Milan et la Juventus se neutralisent L'AC Milan de Luka Modric conserve sa troisième place à la faveur de ce match nul. Image: KEYSTONE/AP/Alessio Morgese Pas de vainqueur dans le choc de la 34e journée de Serie A. L'AC Milan et la Juventus se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), qui maintient le suspense entier dans la course au top 4.

Après une première période fermée lors de laquelle Képhren Thuram s'est vu refuser une réussite pour une position de hors-jeu (36e), Milan a montré des intentions légèrement plus offensives au retour des vestiaires. Alexis Saelemaekers a notamment trouvé la barre transversale de Michele Di Gregorio (51e), mais personne n'a réussi à faire trembler les filets dans une rencontre qui a fait honneur au "catenaccio" italien.

Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dans la course à la Ligue des Champions, mais elles ne pourront pas non plus s'en plaindre. Les Rossoneri, pour qui Ardon Jashari est entré en jeu à la 80e, restent 3es, trois points devant leurs adversaires du soir. La Vieille Dame ne compte quant à elle que trois longueurs d'avance sur Côme et Rome, ses deux poursuivants.



Battu à Davos, Fribourg-Gottéron n'a plus le droit à l'erreur Davos mène désormais 3-2 dans la finale de National League et n'est plus qu'à une victoire du titre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A Davos, Fribourg s'est incliné 5-4 après prolongation lors de l'acte V de la finale des play-off de National League.

La balle de match sera donc pour Davos. Grâce à Adam Tambellini à la 63e en power-play, les Grisons se sont offert le troisième point. Un joueur va moins bien dormir que les autres: Nathan Marchon. Car c'est lui qui a sorti le puck dans les tribunes et donné cet avantage numérique aux joueurs de Josh Holden. Mardi à Fribourg, Davos pourra aller chercher son 32e titre en cas de victoire.

Et en cette soirée dominicale, on a eu l'impression d'avoir un copié/collé de l'acte III, mais avec davantage de buts. Gottéron pensait avoir trouvé l'ouverture à la 8e lorsque De la Rose a poussé le puck derrière Aeschlimann. Mais un coach's challenge davosien a permis de voir que les Fribourgeois étaient hors-jeu sur la séquence et la réussite a été logiquement annulée.

Mais plutôt que de donner des ailes aux Grisons, ce but annulé a insufflé quelque chose de positif dans les rangs fribourgeois. A la 12e au sortir d'une superbe action, c'est Marcus Sörensen qui a pu battre Aeschlimann. 57 secondes plus tard, en power-play (oui oui, vous avez bien lu), c'est Wallmark qui a doublé la mise. Puis à la 16e, un lancer de Dorthe dévié par la canne d'Andersson a fini au fond pour le 3-0 des Dragons. Irréel.

Mené 3-0, Davos se reprend

Totalement déboussolé, Davos va pourtant montrer que le fameux momentum n'est pas un concept inventé par les sportifs. A une trentaine de secondes de la fin du tiers initial, c'est Calle Andersson qui s'est vengé de son autogoal en trompant Berra avec beaucoup de trafic devant le portier de Gottéron pour la première banderille grisonne.

Ce but fut l'étincelle qui redonna vie à un HCD soudainement ragaillardi. A la 23e, Frehner a réduit le score. A la 31e, c'est Jung qui a pu niveler la marque. Et à la 36e, le top scorer Matej Stransky, assez bien muselé jusqu'ici, a pu donner l'avantage au Rekordmeister après une belle passe de Corvi et faire rugir la cathédrale davosienne.

Seulement cette partie totalement folle a une fois encore offert un scénario fou avec Wallmark qui a égalisé d'un tir lointain qu'Aeschlimann a laissé passer entre ses jambes à la 37e et alors que les Dragons étaient en supériorité numérique. Lors du troisième tiers, Zadina a trouvé le poteau à la 45e, mais Fribourg s'est créé deux très grosses chances à la 58e par Dorthe et Seiler. Aeschlimann a toutefois dit non. Au final, ces arrêts se sont avérés déterminants alors que le portier grison n'a pas donné toutes les garanties.



Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions Dortmund a officialisé sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine face à un Fribourg affaibli. Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile des Jaune et Noir en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.

Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.

