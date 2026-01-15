Wawrinka contre Djere ++ Suisses brillants en NBA

OA: Federer admire la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz Pour Roger Federer, "le meilleur reste à venir". Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Roger Federer a déclaré jeudi trouver "formidable" la rivalité entre le no 1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner. L'Espagnol et l'Italien ont remporté les huit derniers Grand Chelem.

"Ils pratiquent un tennis incroyable, leur rivalité est formidable", a estimé l'ex-no 1 mondial lors d'une conférence de presse à Melbourne, deux jours avant la cérémonie d'ouverture de l'Open d'Australie, une nouveauté introduite cette année dont il sera la principale tête d'affiche. "La finale de Roland-Garros" en juin 2025, où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match contre Jannik Sinner avant d'arracher la victoire au cinquième set après 5h29 de combat, "était irréelle".

"Pour le tennis, c'était fantastique d'avoir un tel match", a affirmé le Suisse, qui a lui-même entretenu une rivalité au long cours avec Rafael Nadal (retraité depuis 2024) et Novak Djokovic, encore présent cette année dans le tableau final de l'Open d'Australie. "J'ai l'impression que l'espace d'un instant, le monde du sport s'est tu et a fixé ses yeux sur Paris et sur ce qui arrivait dans ce cinquième set épique", a poursuivi Federer, retraité du circuit depuis plus de trois ans.

Federer entraîneur? "Aucune chance" à court terme "Et d'un coup, tout cela s'est terminé de la façon la plus folle qui soit. C'était peut-être un des plus grands matches de l'histoire de ce sport", s'est enthousiasmé le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, lui-même acteur de plusieurs matches de légende contre Djokovic ou Nadal. Après Roland-Garros, "ils ont confirmé en s'affrontant dans un tas de finales", notamment à Wimbledon (victoire de Sinner) et à l'US Open (victoire d'Alcaraz), a souligné Federer.

"Je me suis un peu entraîné avec ces gars, ils ont un toucher de balle incroyable. Leur progression ces dernières années a été formidable et (...) le meilleur reste bien sûr à venir. J'espère qu'ils seront épargnés par les blessures", a déclaré le Bâlois. Interrogé sur la possibilité de devenir un jour entraîneur, Federer a écarté cette hypothèse à court terme. "Il ne faut jamais dire jamais" mais "je suis très occupé, j'ai quatre enfants. Donc pour le moment, il n'y a aucune chance", a souri le Suisse.



Open d'Australie: Stan Wawrinka entrera en lice face à Djere Stan Wawrinka connaît son adversaire du 1er tour de l'Open d'Australie, le Serbe Laslo Djere. Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Stan Wawrinka (ATP 139) retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie Laslo Djere (ATP 91). Chez les dames, la Grisonne Simona Waltert (WTA 86) affrontera d'entrée la no 4 mondiale Amanda Anisimova.

Le triple vainqueur en Grand Chelem peut être satisfait du tirage au sort, lui qui doit sa présence à une invitation des organisateurs. Le vainqueur du tournoi en 2014 a remporté deux de ses trois duels face à Djere, mais a perdu le dernier en novembre 2024 à Belgrade.

Wawrinka, qui a annoncé disputer la dernière saison de sa carrière, peut aborder avec une certaine confiance au vu de ses performances abouties à la United Cup. En cas de victoire, il pourrait affronter au 2e tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 17).

Golubic face à Rybakina au 2e tour? Chez les dames, le tirage au sort a été bien moins clément envers Simona Waltert, qui dispute pour la première fois le tableau principal. La Grisonne de 25 ans aura fort à faire face à Amanda Anisimova, finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Meilleur atout de la Suisse à Melbourne, Belinda Bencic (WTA 10) débutera contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113), contre qui elle a remporté leur seul duel en 2022. La première adversaire classée de la Saint-Galloise est, sur le papier, Elise Mertens (WTA 21) au 3e tour, qu'elle a récemment battue après un combat acharné lors de la United Cup.

Viktorija Golubic (WTA 81) pourrait déjà affronter la no 5 mondiale Elena Rybakina au deuxième tour. Pour cela, elle devra d'abord s'imposer face à la Française Varvara Gracheva (WTA 74), qui l'avait battue l'année dernière à Eastbourne sur gazon.



NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel Le Fribourgeois des Los Angeles Clipper Yanic Konan Niederhäuser a réalisé une belle performance face aux Wizards. Image: KEYSTONE/AP/Wally Skalij Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser brillent dans le duel suisse en NBA. Le premier excelle en tant que meilleur marqueur de son équipe, le second égale son meilleur score en carrière.

Yanic Konan Niederhäuser est sorti vainqueur de cette confrontation. Le rookie fribourgeois de 22 ans a passé près de 23 minutes sur le terrain lors de la victoire 119-105 des Los Angeles Clippers à domicile contre les Washington Wizards et a marqué 16 points, égalant ainsi son record personnel. Derrière les superstars Kawhi Leonard (33 points) et James Harden (22), Niederhäuser a été le troisième meilleur marqueur de son équipe. Il a également enregistré cinq rebonds.

De l'autre côté du terrain, son compatriote valaisan Kyshawn George, du même âge, a convaincu avec 23 points et cinq rebonds. Aucun autre joueur des Wizards n'a marqué plus souvent. George n'a marqué plus de points que lors de trois rencontres de cette saison. Il n'a toutefois pas pu empêcher la quatrième défaite consécutive de son équipe. Les Clippers ont quant à eux prolongé leur série de victoires à cinq.



NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils Le Valaisan Nico Hischier a signé un fabuleux doublé pour offrir le succès aux New Jersey Devils. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Le Suisse Nico Hischier s'est illustré avec un doublé mercredi en NHL, dont le but de la victoire. Son équipe des New Jersey Devils s'est imposée face à Seattle Kraken 3-2 après prolongation.

Les Devils ont ainsi enchaîné avec une deuxième victoire de rang. La franchise du New Jersey doit une fière chandelle à son capitaine Hischier, qui a inscrit le 2-1 en supériorité à la 24e. Rejoint moins de deux minutes plus tard à la faveur d'une égalisation signée Jared McCann, New Jersey a été contraint à la prolongation.

Mais l'attaquant valaisan avait encore de la ressource pour marquer son 15e but de la saison, et a validé le succès de son équipe en contre-attaque à la 4e minute de la prolongation. Hischier a été désigné homme du match, tandis que son compatriote Timo Meier a été désigné 3e étoile.

Fiala buteur mais les Kings perdent Le Suisse Kevin Fiala a lui aussi fêté un goal et un assist lors de la défaite après prolongation de sa formation des Los Angeles Kings 3-2 contre les Las Vegas Knights du portier helvétique Akira Schmid. L'attaquant de 27 ans a égalisé à un partout à la 47e, son 17e but cette saison avec la franchise californienne.



Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux Trois semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la crème des sports freestyle se retrouve pour le Laax Open. Iouri Podladtchikov est forfait, sa participation aux JO est incertaine.

Même pendant l'hiver olympique, le Laax Open reste un rendez-vous incontournable du freestyle en Coupe du monde. Les qualifications et les demi-finales sont au programme jeudi et vendredi, tandis que les finales auront lieu samedi (à partir de 13h30 pour le ski slopestyle et dès 19h00 pour le snowboard halfpipe) et dimanche (snowboard slopestyle).

Parmi les participants suisses, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno et Andri Ragettli, notamment, font partie des prétendants à une place dans le haut du classement en ski slopestyle. Pour d'autres athlètes, c'est la dernière occasion de remplir les critères de sélection avant le rendez-vous olympique.

Chez les snowboardeurs, le Thurgovien de 19 ans Jonas Haslers'est encore rapproché des meilleurs mondiaux cette saison. Jan Scherrer, troisième aux Jeux olympiques de 2022 en halfpipe, retrouve peu à peu son meilleur niveau après une longue pause pour blessure. Isabelle Lötscher est montée pour la première fois sur le podium de la Coupe du monde en halfpipe à Calgary en début d'année, tandis qu'Ariane Burri s'est illustrée à Pékin en décrochant la 4e place en Big Air.

Podladtchikov encore absent Le champion olympique de 2014, âgé de 37 ans, qui a fait son retour l'hiver dernier, ne pourra pas participer cette année. Il souffre toujours des séquelles d'une chute à l'entraînement en novembre, raison pour laquelle il n'a encore disputé aucune compétition cette saison. Sa quatrième participation aux Jeux olympiques après 2006, 2010 et 2014 est remise en question.



Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion La joie des Lausannois après le but Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport et le FC Sion ont tous deux ont gagné leur match en retard de Super League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 à Genève contre Servette, alors que Sion a battu Winterthour 2-0.

Le derby lémanique n'a pas proposé un spectacle inoubliable, tant s'en faut. L'enjeu a sans doute crispé les acteurs, cette partie étant importante dans l'optique de la barre. Servette a donc fait la mauvaise opération de la soirée.

Titularisé pour la première fois de sa carrière, Miguel ne gardera pas de cette expérience un souvenir impérissable. Le joueur servettien, déjà averti, a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion, et ce pour une simulation bien mal venue (38e). Cette bêtise a obligé les Grenat à évoluer longuement en infériorité numérique.

Sans briller, le LS a décroché la timbale sur un coup franc excentré de Fofana dévié dans son propre but par Ayé (64e). Deux minutes plus tard, Douline a touché le poteau. Même à dix, Servette n'est pas passé loin de l'égalisation. Conséquence de ce revers, les Genevois accusent neuf points de retard sur les Young Boys, actuels 6es, alors que le LS est revenu à cinq longueurs des Bernois.

Sion repart bien A Tourbillon, où l'émotion était palpable avant la rencontre avec l'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, le FC Sion n'a pas manqué l'occasion de renforcer sa place du bon côté de la barre.

Les Valaisans n'ont pas eu de réussite en première mi-temps. Tant Chouaref (10e) que Kololli (45e) ont vu leurs tirs respectifs s'écraser sur le poteau. Ils ont aussi galvaudé plusieurs occasions nettes dès la reprise. Mais à force de dominer et de tenter, cela a fini par passer, sur une action individuelle de Boteli (70e), qui était entré quatre minutes plus tôt. Chouaref a assuré la victoire à la 76e.



National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC Granlund c閘鑒re l'ouverture du score Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le quatrième et dernier derby lémanique de National League a souri à Genève. A Malley, les Aigles ont dominé Lausanne 3-0.

L'humiliant 11-0 du début de saison semble décidément bien loin. Pour ce quatrième et dernier duel (en saison régulière), ce sont les Genevois qui ont eu le sourire pour la troisième fois. Parce qu'ils se sont montrés plus réalistes et moins maladroits que des Lions en panne sèche.

Lausanne a pourtant pris cette partie à bras le corps en attaquant le but de Charlin dès les premiers coups de patins. A la 7e, Théo Rochette n'a pas réussi à pousser le puck au fond à la suite d'un excellent service de Damien Riat, mais parce que Dave Sutter a pu mettre sa canne. Cinq minutes plus tard, c'est Drake Caggiula qui s'est retrouvé seul dans le slot et qui a manqué la cible. Même constat à la 18e avec Yannick Zehnder.

Le LHC a continué sur sa bonne dynamique lors du tiers médian avec une immense occasion pour Austin Czarnik à la 23e. Le top scorer américain s'est retrouvé seul face à Charlin et malgré deux tentatives n'est pas parvenu à pousser le puck au fond.

Manque d'efficacité Et logiquement, ces multiples chances non converties se sont retournées contre les Vaudois. A la 26e, Niku a perdu le puck en zone défensive face à la première ligne genevoise qui jouait sans Manninen. Vesey a transmis à Puljujärvi qui s'est amusé avec Granlund pour ouvrir le score. Plus entreprenants, les Aigles ont tenté davantage de tirs sur le but de Connor Hughes. Résultat, ils ont doublé la mise à la 35e grâce à Ignatavicius dans un angle relativement fermé.

Les Vaudois ont poussé dans le troisième tiers, mais avec cette incapacité chronique à tromper Stéphane Charlin qui a signé un très joli blanchissage. Battu 4-0 par Fribourg, Lausanne subit une nouvelle défaite sans parvenir à inscrire un but. Et dire que le LHC avait l'une des attaques les plus prolifiques il n'y a pas si longtemps. Lausanne, 5e, enchaîne un cinquième revers consécutif, alors que Genève, 3e, continue sa remontée avec un septième succès de rang.

Dans le même temps, Lugano a triomphé de Zoug 3-2, ce qui fait les affaires des Vaudois pour rester dans le top 6.



CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané Sadio Mané a été décisif mercredi à Tanger Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Sénégal est le premier finaliste de la CAN 2025. A Tanger, les Lions de la Teranga ont battu une décevante Egypte 1-0 au terme d'une demi-finale peu spectaculaire.

La décision est venue d'une frappe précise de Sadio Mané à la 78e, alors que le spectre des prolongations se profilait. Le succès des Sénégalais est mérité, car ils ont fait l'essentiel du jeu mais ont peiné à se créer des occasions.

Les Pharaons se sont massés en défense en abandonnant quasiment toute ambition offensive. Leur premier tir cadré, par Marmoush, a ainsi été enregistré à la... 95e. Cette tactique attentiste et incompréhensible n'a au final pas été couronnée de succès. Il y a parfois un semblant de justice dans le football.



FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison Marwin Hitz: le chapitre FC Bâle se refermera cet été Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marwin Hitz (38 ans) ne portera plus le maillot de Bâle la saison prochaine. Selon un communiqué du club diffusé mercredi, le gardien a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire cet été.

"Il était très important pour moi de communiquer ma décision à l'avance afin que le club puisse planifier la suite en toute transparence et éviter toute spéculation", a déclaré Hitz, cité dans le communiqué.

Hitz a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FCB à l'été 2022 et a remporté le doublé avec le club rhénan la saison dernière. On ne sait pas encore si le Saint-Gallois poursuivra sa carrière.



National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat L'international suisse M20 Jamiro Reber rejoint Fribourg Gottéron avec effet immédiat. (Archives) Image: KEYSTONE/AP TT/ADAM IHSE Jamiro Reber quitte le club de 1re division suédoise HV71 avec effet immédiat mercredi pour rejoindre Fribourg en National League. L'attaquant avait déjà signé un contrat de 2 ans valable dès cet été.

Jamiro Reber a expliqué dans le communiqué de l'équipe suédoise mercredi qu'il ressentait "le besoin de se rapprocher de sa famille et de s'installer en Suisse". En 69 matches de SHL avec HV71, le Suisse de 19ans a réalisé onze buts, dont trois cette saison, et sept assists.

Aligné lors du Mondial M20 à St-Paul avec la sélection suisse, l'Emmentalois y avait marqué à deux reprises et effectué une passe décisive. Il est désormais à disposition de Gottéron, actuel 2e du championnat.



Open d'Australie: Echec des Suisses en qualifications Leandro Riedi n'est pas parvenu à capitaliser sur le gain du premier set lors du 2e tour des qualifications pour l'Open d'Australie. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA Quatre joueurs suisses seront présents dans le tableau principal de l'Open d'Australie. Tous les Suisses engagés dans les qualifications ont été éliminés.

Après Henry Bernet au 1er tour, Jérôme Kym, Rebeka Masarova et Leandro Riedi ont également mordu la poussière lors du 2e tour. Alors que Kym s'est incliné en deux sets face à l'Australien Dane Sweeny, Masarova et surtout Riedi étaient plus près de se qualifier pour le 3e et dernier tour de ces qualifications. Le joueur de 23 ans s'est incliné face au Belge Kimmer Coppejans après avoir remporté le premier set 3-6 6-3 6-4.

Stan Wawrinka sera donc le seul Suisse en lice dans le tableau masculin. Le Vaudois de 40 ans, qui a remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem à Melbourne en 2014, a reçu une invitation des organisateurs. Chez les dames, trois Suissesses sont présentes dans le tableau principal: Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Simona Waltert.



NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators Le Suisse Roman Josi (à droite) a inscrit le but de la victoire face aux Nashville Predators. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le Bernois Roman Josi a été décisif lors du succès 4-3 face aux Edmonton Oilers en NHL. Le défenseur a inscrit un doublé, dont le but de la victoire en prolongation pour Nashville Predators.

Alos mené 3-2, Josi est parvenu à ramener les Predators à trois partout à la 34e. En prolongation, celui qui a été désigné meilleur joueur de la partie a inscrit le but décisif après 3'30 de jeu lors d'une contre-attaque éclair pour surprendre le gardien des Oilers Tristan Jarry.

Il y a deux jours, lors de la victoire 3-2 contre Washington, Josi avait déjà été le héros de son équipe avec un but et deux passes décisives. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Nashville continue de gagner du terrain dans la lutte pour les places en play-off.

Janis Moser également buteur Le Tampa Bay Lightning, meilleure équipe de la Conférence Est, a remporté une onzième victoire consécutive face aux Pittsburgh Penguins 2-1 aux tirs au but. Le Biennois Janis Moser a inscrit le seul but de son équipe dans le temps réglementaire à six minutes de la dernière période sur une erreur du portier des Penguins Arturs Silovs, qui a relâché le puck devant le Suisse.

Enfin, les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter ont remporté un troisième succès d'affilée 5-4 face aux New York Islanders, après une série de onze défaites. Menée 3-0 après 26 minutes, la franchise du Manitoba a renversé la rencontre pour mener 5-3 au terme du deuxième tiers.



Kimmy Repond de retour après des mois de souffrance Kimmy Repond va disputer sa première compétition de la saison aux Européens de Sheffield, qui débutent mercredi. La Bâloise est de retour après des mois de souffrance et de diagnostics erronés.

À la mi-novembre, l'état d'esprit de Kimmy Repond était encore tout autre. Pour cause, son rêve olympique menace de s'effondrer en raison d'une blessure inconnue au pied gauche, qui fait l'objet de diagnostics divergents. Personne ne parvient à identifier clairement l'origine de ses douleurs et une opération semble inéluctable.

La patineuse de 19 ans soupçonne alors un changement de patins effectué novembre 2024. D'ordinaire, elle prend du temps pour s'y habituer, pour assouplir la nouvelle paire. Mais à l'époque, l'échéance rapide des Championnats de Suisse la force à sauter immédiatement. Elle a un peu mal, mais ça reste supportable.

Avec ses nouveaux patins, elle est sacrée championne de Suisse pour la deuxième fois consécutive, termine quatrième aux Européens, échouant de peu au pied du podium, puis conclut la saison au 12e rang lors des Championnats du monde.

Des hauts et des bas Mais juste après les Mondiaux, les douleurs s'intensifient brutalement. Kimmy Repond part en vacances au Mexique en espérant une amélioration. Mais dès qu'elle recommence à sauter, les problèmes reviennent. S'ensuit une période de hauts et de bas, avec ces pénibles douleurs constamment présentes.

"Au début, je ne pouvais plus faire le flip ni le lutz", explique-t-elle à Keystone-ATS. Le rittberger la fait souffrir également, puis toutes les réceptions deviennent douloureuses. "Ca empirait toujours plus. J'essayais de rester en forme autant que possible en m'entraînant plusieurs fois par jour à la salle."

Sur la glace, elle travaille ce qui est encore possible, jusqu'à ce que plus rien ne le soit. "C'était vers septembre, octobre", se souvient la médaillée de bronze européenne en 2023. "J'ai tout essayé, mais aucun traitement ne fonctionnait. Je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, mais c'était une période extrêmement difficile. D'abord parce que j'étais très triste de ne pas pouvoir participer à des compétitions. Et puis, bien sûr, il y avait les Jeux olympiques qui approchaient. Mais surtout, je me demandais si j'allais pouvoir un jour sauter à nouveau."

Enfin le bon diagnostic Kimmy Repond sait déjà ce qu'elle aimerait faire après sa carrière: étudier la médecine. Mais à ce moment-là, ce serait pour elle une obligation plutôt qu'un choix, "parce que ce que j'aime avant tout, c'est le patinage artistique", lance-t-elle. Elle continue donc à chercher des solutions. Et la veille de l'opération prévue, le bon diagnostic est enfin posé: une intervention n'est pas nécessaire.

"Le problème ne venait ni de l'os ni du tendon, comme on le pensait initialement au départ, mais d'un autre endroit. Et tout était extrêmement enflammé », explique la Bâloise. Elle reçoit une injection de cortisone décisive, "au bon endroit cette fois".

Aucune autre piqûre n'est nécessaire et la physiothérapie suffit. Depuis un mois, Kimmy Repond s'entraîne à nouveau pleinement. Il ne reste certes plus beaucoup de temps avant les Européens - le programme court est prévu mercredi -, mais sa préparation s'est bien déroulée. "Je ne pensais pas que les sauts reviendraient aussi vite", lâche-t-elle, soulagée.

Un top 6 jugé réaliste Malgré cette période difficile, la meilleure patineuse du pays estime pouvoir viser une place dans le top 6 européen. Elle ne veut toutefois pas se mettre trop de pression et vise avant tout deux prestations propres.

Dans le programme court, sur une musique orientale, elle montre une nouvelle facette d'elle-même: patiner dans un nouveau style durant une saison olympique a demandé un certain dépassement de soi. "Mais j'aime énormément ce programme et je me réjouis beaucoup de le présenter", dit-elle.

Kimmy Repond espère retrouver sa meilleure forme pour les Jeux olympiques. A Milan, elle visera une place dans le top 8, synonyme de diplôme olympique. Toutes les épreuves qu'elle a traversées ces derniers mois auront alors valu la peine.



Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League Thoune champion en mai ? Bâle et YB vont-ils se réveiller et le FC Sion finira-t-il meilleur romand ? Voici les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League.

La Super League reprend ses droits mercredi avec deux matches en retard du premier tour, dont un Servette - Lausanne-Sport déjà primordial pour les deux rivaux lémaniques. Avant le coup d'envoi de la deuxième partie de saison, voici les cinq grandes questions entourant la course au titre et les ambitions des clubs romands.

Thoune peut-il aller au bout ? Néo-promu, Thoune a surpris tous les observateurs dès l'entame de l'exercice. Dirigé par un trio d'anciennes gloires - l'entraîneur Mauro Lustrinelli, son assistant Nelson Ferreira et le président Andres Gerber avaient vécu l'aventure en Ligue des champions en 2005 -, le club de l'Oberland bernois produit un jeu cohérent et conquérant qui lui a déjà permis de créer de nombreuses surprises.

Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et décrocher un premier titre de champion de Suisse ? Le léger coup de moins bien subi entre novembre et décembre - trois défaites en quatre matches - a toutefois permis aux poursuivants des Bernois de se rapprocher. Saint-Gall, qui avait battu le leader le 13 décembre (2-0), n'est qu'à trois longueurs.

Mais une statistique parle en faveur du FC Thoune. La dernière fois qu'une équipe a passé les fêtes avec 40 points au compteur, elle a fini par soulever le trophée du champion (Zurich en 2021-22).

Bâle et YB vont-ils se réveiller ? Saint-Gall (37 pts) et Lugano (33 pts), qui a fini l'année en trombe, forment pour l'heure les deux principales menaces à un premier sacre thounois. A moins que l'un des deux ogres ensommeillés du football suisse ne finisse par se réveiller.

Champion en titre, Bâle (32 pts) a du travail s'il entend revenir sur la tête du classement. La troupe de Ludovic Magnin, qui ne fait toujours pas l'unanimité dans la cité rhénane, fait en outre face à un vrai problème d'efficacité. Même ses tireurs de penalty - Xherdan Shaqiri en tête - ont de la peine à faire trembler les filets.

Surtout que, contrairement à Saint-Gall et Lugano, les Bâlois sont encore engagés sur la scène européenne - ils ont encore de bonnes chances de disputer la phase à élimination directe de l'Europa League. Tout comme les Young Boys (29 pts), chez qui l'éviction de Giorgio Contini et le retour fin octobre de Gerardo Seoane, qui a mené YB à trois titres de champion (2019-2021), n'a pour l'instant pas produit l'effet escompté.

Sion va-t-il finir meilleur romand ? Depuis le début de la saison, le FC Sion (27 pts) n'a pas lâché l'étiquette de meilleur club romand. Les Valaisans n'ont presque jamais quitté le top 6 et comptent désormais une belle marge sur leurs rivaux lausannois (9es, 21 pts) et genevois (10es, 20 pts).

Le choix de la stabilité - Didier Tholot est le premier entraîneur de l'ère Constantin à connaître une telle longévité - porte ses fruits du côté de Tourbillon. Toujours en lice en Coupe de Suisse (quart de finale contre Grasshopper le 3 février), Sion joue aussi sur plusieurs tableaux, mais il pourrait bien regoûter à l'Europe d'ici quelques mois.

L'Europe ou le championnat pour Lausanne ? Depuis le début de la campagne européenne du Lausanne-Sport en Conference League, son entraîneur Peter Zeidler n'a cessé d'affirmer que la priorité du club restait le championnat. Mais certaines performances vaudoises tendent à faire penser le contraire. Avant la trêve, l'exploit contre la Fiorentina (1-0) a été suivi par une sortie de route dommageable face à Lucerne (4-0).

Avec les six points de retard sur Sion, le risque que le LS ne puisse pas se battre pour les places européennes en fin de saison est réel. Suffisant pour que le club aille jusqu'au bout de son ambition en C4 ? On en saura sans doute plus d'ici les 19 et 26 février prochains, dates du barrage d'accession aux 8es de finale face aux Tchèques d'Olomouc ou aux Bosniens de Mostar.

Servette peut-il relever la tête ? Le Servette FC n'est qu'à un point du LS et pourrait le dépasser en cas de victoire dans le derby lémanique mercredi à Genève (20h30). Mais, paradoxalement, la première partie de saison servettienne est jugée bien moins bonne, sans doute compte tenu des promesses estivales et du parcours européen des Lausannois.

Sur le podium lors des trois précédentes saisons, les Grenat ne peuvent pas se satisfaire de terminer sous la barre. Eliminés de la Coupe, ils n'ont plus que le championnat pour se consoler. L'arrivée de l'ancien capitaine lucernois Marco Burch incite toutefois à l'optimisme: l'ambition affichée est bel et bien celle de vouloir inverser la tendance.

Reste à savoir si Jocelyn Gourvennec, qui avait semblé enfin lancer la machine entre fin septembre et octobre (quatre victoires en six matches de Super League) avant de voir ses hommes impuissants lors d'une fin d'année compliquée (une victoire, trois nuls, trois défaites), est bel et bien l'homme de la situation.

