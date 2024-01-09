Un 3e succès pour les Devils ++ Sinner victime de crampes

Un 3e succès d'affilée pour les Devils New Jersey a cueilli vendredi un troisième succès d'affilée en NHL, la quatrième dans ses cinq derniers matches. Les Devils sont allés s'imposer 5-4 à Vancouver.

Les trois Suisses de l'effectif des Devils se sont illustrés sur le plan offensif dans cette partie. Le capitaine Nico Hischier a réussi un but et un assist, ses compatriotes Timo Meier et Jonas Siegenthaler réalisant chacun un assist.

Nico Hischier a inscrit le 2-0 en supériorité numérique à la 23e minute, signant sa 16e réussite de la saison, avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 de Connor Brown à la 36e. Meilleur compteur suisse de la saison, le centre valaisan affiche désormais 39 points à son tableau de chasse 2025/26.

Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont pour leur part obtenu un assist respectivement sur le 3-0 (24e) et le 5-3 (5-2), deux buts marqués par l'homme du match Cody Glass (2 buts, 1 assist vendredi). A noter aussi les deux premiers points réussis en NHL par le "rookie" finlandais Lenni Hameenaho (1 but, 1 assist).

Les Devils sont ainsi revenus à 3 points d'une place en play-off grâce à cette victoire, leur 27e de la saison en 51 parties. La franchise de Newark n'avait plus fêté trois succès consécutifs depuis la fin novembre.



Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle La vague de chaleur qui s'est abattue sur Melbourne samedi a failli avoir raison de Jannik Sinner (ATP 2).

Victime de crampes, le double tenant du titre de l'Open d'Australie a frisé la correctionnelle en 16e de finale.

L'Italien s'est finalement imposé 4-6 6-3 6-4 6-4 devant l'Américain Eliot Spizzirri (ATP 85), qui n'a pas su saisir sa chance dans une rencontre qui a duré 3h45. Il s'est en sorti grâce à son talent, mais aussi grâce au règlement.

Jannik Sinner était en effet au bord de la rupture avant 14h30 locales, moment choisi par les organisateurs pour fermer le toit de la Rod Laver Arena en raison d'une température passée au-dessus des 35 degrés. Eliot Spizzirri venait alors de signer le break pour mener 3-1 service à suivre dans la troisième manche.

La petite pause provoquée par la fermeture du toit a permis à Jannik Sinner de retrouver des couleurs, tout comme les quelques degrés de moins affichés. L'Italien a dominé les débats par la suite, même s'il a aussi souffert dans un quatrième set où son adversaire a également réussi le premier break pour mener 3-1.

"J'ai eu des crampes d'abord aux jambes, puis au bras, puis partout. Mais le tennis est un jeu mental. Même sans pouvoir être à mon meilleur niveau, j'ai joué aussi bien que possible", a expliqué le no 2 mondial à l'heure de l'interview sur le court.

"Si je veux aller loin ici comme le reste de la saison, il faut que je joue (bien) quand il fait chaud", a insisté Jannik Sinner, qui affrontera lundi son compatriote Luciano Darderi (ATP 25) pour tenter de retrouver les quarts de finale pour la troisième année consécutive à Melbourne.



Les Rockets battent le leader de la Conférence Est Les Rockets de Clint Capela ont cueilli un succès de prestige vendredi en NBA. Houston a battu le leader de la Conférence Est, Detroit, qui restait sur quatre victoires consécutives.

Quatrième à l'Ouest, la franchise texane s'est imposée 111-104 sur le parquet des Pistons pour décrocher un quatrième succès dans ses cinq dernières sorties. Kevin Durant a une nouvelle fois brillé dans le camp de Houston, cumulant 32 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Alperen Sengun a ajouté 19 points.

Clint Capela a eu droit à 16 minutes de jeu au sein d'une équipe qui a tourné à huit joueurs seulement vendredi. Le pivot genevois a fait le job: s'il n'a réussi que 5 points (à 2/5 au tir), il a capté 9 rebonds - dont 4 en phase offensive - et contré 3 tirs adverses pour un différentiel de +6.

Houston a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-20, alors que les deux équipes étaient à égalité à la mi-match (52-52). Menés 86-72 à l'entame de l'ultime "quarter", les Pistons ont recollé à 4 points (94-91) à 8'12 de la fin, sans parvenir à inverser la tendance.



Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel Marco Odermatt fait face à son grand objectif samedi: remporter la descente de Kitzbühel. Le Nidwaldien, vainqueur du super-G vendredi sur la Streif, espère enfin triompher dans la discipline reine.

Le grand rendez-vous des courses du Hannenkahm débutera sur les coups de 11h30. Odermatt tentera d'imiter son idole d'enfance Didier Cuche, le dernier à avoir réalisé le doublé super-G-descente sur la Streif en 2010.

Le principal contradicteur du patron du Cirque blanc se nomme Franjo von Allmen. Le Bernois skiera sans doute avec un fort esprit de revanche moins de 24 heures après avoir été battu par son chef de file pour seulement trois centièmes.

Justin Murisier, seulement 32e du super-G, doit quant à lui sortir le grand jeu pour décrocher son billet pour les Jeux olympiques. Le skieur du Val de Bagnes n'a encore jamais fait mieux qu'une 16e cette saison en descente.

Les techniciennes en Tchéquie Côté féminin, les skieuses de Coupe du monde se rendent ce week-end en Tchéquie, à Spindleruv Mlyn. Sont au programme un géant (samedi 10h/13h30) et un slalom (dimanche 9h30/12h15) lors desquels la Valaisanne Camille Rast aura forcément envie de briller.



Wawrinka face au défi Fritz au 3e tour à Melbourne Stan Wawrinka (ATP 139) jouera pour la... 43e fois un 16e de finale de Grand Chelem samedi à l'Open d'Australie. Sa tâche s'annonce ardue face à Taylor Fritz, qu'il affrontera à 7h heure suisse.

Le futur retraité des courts affiche un bilan favorable (2-1) face à l'Américain, 9e mondial. Mais ses deux victoires ont été obtenues en 2016 à Wimbledon et en 2018 à Tokyo, quasiment dans une autre vie. Il a perdu leur plus récent duel, en 2023 sur la terre battue de Monte-Carlo, la surface que Taylor Fritz apprécie le moins.

Stan Wawrinka n'a selon l'expression consacrée rien à perdre face à un adversaire qui espère jouer les premiers rôles dans le premier Majeur de la saison. Les efforts consentis jeudi pendant les 4h33 de son affrontement avec Arthur Géa auront certainement laissé des traces dans son organisme.

Mais le compétiteur qu'il est va jouer le coup à fond malgré un contexte défavorable. Et le soutien du public lui permettra certainement de puiser un peu plus dans ses réserves afin de sortir le grand jeu pour prolonger de deux jours au moins son aventure pour son 20e Open d'Australie.

La gestion de la chaleur sera un autre élément peut-être décisif. Le thermomètre va flirter avec les 40 degrés - voire même les dépasser - samedi à Melbourne. Les organisateurs ont d'ailleurs décidé d'avancer d'une demi-heure le début des rencontres et de limiter le nombre de matches en plein après-midi.

Aux portes du Top 100 Même s'il ne parvient pas à atteindre pour la 29e fois le 4e tour d'un Majeur, Stan Wawrinka pourra bomber le torse à l'heure de quitter Melbourne. Le niveau de jeu du vainqueur de l'édition 2014 du Majeur australien est largement supérieur à celui affiché lors de ses deux précédentes saisons, et il est également bien plus affûté physiquement.

Le "quadra" vaudois semble même libéré depuis qu'il a annoncé que cette saison est sa dernière sur le circuit. Il ne veut pas que cette année soit une "simple" tournée d'adieux, et l'a largement prouvé depuis le début de l'année et surtout depuis les trois coups de cet Open d'Australie.

"Stan the Man" a d'ailleurs quasiment rempli l'un de ses objectifs, à savoir un retour dans le Top 100: les points déjà glanés en 2026 lui permettront de figurer parmi les 110 meilleurs mondiaux au terme de la quinzaine. Il n'aura peut-être même pas besoin d'une invitation pour figurer dans le tableau final de Roland-Garros et de Wimbledon, lui qui n'a que 144 points à défendre jusqu'à la fin mai.



Super League: Lausanne-Sport vise un troisième succès de suite Le Lausanne-Sport reçoit Grasshopper ce soir (18h00) lors de la 21e journée de Super League. Les Vaudois visent un troisième succès consécutif en 2026 qui pourrait les rapprocher de la barre.

Après s'être imposés à Genève contre Servette puis à Berne contre YB, les hommes de Peter Zeidler, classés au 7e rang avec 27 points, ont le moral au beau fixe. Un succès contre GC (11e/17 pts) semble donc à leur portée.

A 18h00 aussi, Lugano (3e/36 pts) accueille la lanterne rouge Winterthour (12e/10 pts). Les bianconeri sont en forme, avec quatre victoires consécutives qui leur ont permis de revenir dans la course au titre.

Sion (5e/31 pts) aura pour sa part une occasion de renforcer sa place du bon côté de la barre avec la venue à Tourbillon dès 20h30 de Lucerne (9e/21 pts). Les Valaisans seront favoris de cette confrontation.



L'Inter Milan creuse son avance en tête de la Serie A L'Inter Milan a creusé son avance en tête du championnat d'Italie vendredi. A domicile, les Nerazzurri ont dominé le Pise de Michel Aebischer (6-2), en ouverture de la 22e journée de Serie A.

L'Inter prend ainsi six points d'avance sur son rival, l'AC Milan, qui se déplace sur la pelouse de l'AS Rome dimanche soir pour le choc du week-end en Italie.

Avec Yann Sommer, mais sans Manuel Akanji (entré en jeu à la 80e), le leader a pourtant mal commencé cette partie et l'ancien portier de l'équipe de Suisse n'a pas été en réussite, encaissant deux buts dans les 25 premières minutes.

Les Intéristes ont toutefois vite rectifié le tir, reprenant les devants avant la mi-temps grâce à des buts de Zielinski (penalty), Martinez et Esposito. En fin de match, l'Inter a salé l'addition en frappant trois fois de plus par Dimarco, Thuram et Mkhitaryan, s'assurant un large succès finalement mérité.



Lausanne gâche le retour de Christian Dubé en National League Lausanne cherche toujours les trois points, mais a tout de même battu Bienne en prolongation. Fribourg et Ajoie se sont également imposés, vendredi en National League.

La première de Christian Dubé à la bande du HC Bienne a été gâchée par Jason Fuchs. Le Lausannois a fait plier Bienne en prolongation (2-1).

Après la longue cérémonie de retrait du maillot de Joël Genazzi, le LHC s'est créé les plus grosses occasions en début de match. Mais Toni Rajala a surgi le premier pour dévier un envoi au fond des filets (10e).

Pas de quoi faire douter des Lions pourtant en manque de confiance. Ahti Oksanen a égalisé à 5 contre 3 (28e). Au terme d'une deuxième partie de rencontre équilibrée, Lausanne a été contraint pour la troisième fois de suite à jouer la prolongation.

Les Vaudois, qui ont pu compter sur les retours de Fabian Heldner, Dominik Kahun et Benjamin Bougro, ont finalement fait plier Bienne grâce à un tir précis de Jason Fuchs (63e).

Légers regrets pour Fribourg La rencontre entre Fribourg et Lugano annonçait un duel intéressant entre deux des équipes les plus en forme du championnat. Les Dragons, dominateurs, auraient pu obtenir les trois points, mais ont dû se contenter d'un succès aux tirs au but.

Dans un premier tiers au rythme élevé, Fribourg a ouvert le score par Andrea Glauser, avec un homme de moins sur la glace (17e). Sentant sa formation dominée, l'entraîneur luganais Tomas Mitell a demandé un temps mort à la mi-match. Une décision qui a porté ses fruits puisque Perlini a égalisé dans la foulée (37e).

Julien Sprunger a redonné l'avantage aux siens (41e), mais un cadeau de Michael Kapla a permis à Calvin Thürkauf de remettre les compteurs à zéro (46e).

Il a fallu attendre les tirs au but et la seule réussite d'Henrik Borgström pour donner la victoire aux Fribourgeois, la quatrième de suite.

Hold-up ajoulot Dominé et mené 2-0, Ajoie a tout de même trouvé les ressources pour aller battre Langnau en prolongation (3-2).

Auparavant, Damiano Ciaccio a longtemps repoussé les tentatives emmentaloises, mais a fini par craquer. Juuso Riikola a concrétisé la domination de son équipe en power-play (32e), juste avant qu'Harri Pesonen ne double la mise trente secondes plus tard.

Mais les Jurassiens n'ont pas abdiqué. Des buts de Jonathan Hazen (38e) et Julius Nättinen (56e) ont mené les deux équipes en "overtime".

Et c'est encore le Finlandais qui a frappé après 63 minutes, crucifiant les Tigers. Ajoie s'offre une troisième victoire sur ses quatre derniers matches et engrange de la confiance.

Dans les autres rencontres, Berne est allé gagner 2-0 à Rapperswil. Ce résultat fait les affaires de Lausanne dans la course aux play-off, mais pas celles de Bienne, qui voit les Ours prendre quatre points d'avance.

La première de Benoît Groulx à la bande de l'EV Zoug a permis à la formation de Suisse centrale de mettre fin à une série de neuf défaites en championnat. Les Taureaux ont battu Kloten 2-1. Enfin, le champion en titre Zurich s'est défait d'Ambri 4-2.



Lena Häcki-Gross réalise sa meilleure performance de la saison Lena Häcki-Gross monte en puissance à quelques jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). L'Obwaldienne a terminé à la 5e place de l'épreuve individuelle de Nove Mesto vendredi.

Les Suissesses ont réalisé une excellente performance collective. Amy Baserga (12e), Lea Meier (14e) et Aita Gasparin (15e) ont également terminé dans le top 15. Lydia Mettler s'est aussi classée dans les points (24e).

En confirmant leur sélection a posteriori, elles ont ainsi montré que le comité de sélection pour les JO avait eu raison de leur accorder leur confiance. L'honnêteté commande toutefois de mentionner que quelques biathlètes de haut rang ont renoncé à cette première course du week-end.

Avant cet exploit en Tchéquie, Lena Häck-Gross ne s'était encore jamais classée dans le top 30 en individuel cette saison. Elle avait pourtant fini fort l'exercice précédent en montant sur le podium à Holmenkollen. Avant le début de l'hiver, la biathlète de 29 ans était clairement la cheffe de file de l'équipe de Suisse avec ses deux victoires en Coupe du monde en 2024.

Devant les Suissesses, les Françaises ont dominé l'épreuve. Justine Braisaz-Bouchet a signé sa première victoire de la saison devant sa compatriote Lou Jeanmonnot. L'Allemande Franziska Preuss, vainqueure du dernier classement général de la Coupe du monde, est quant à elle montée pour la première fois sur le podium cette saison.



La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul La Suisse a commencé le tour principal de l'Euro 2026 par un match nul face à la Hongrie vendredi (29-29). A Malmö, elle a gâché une avance de 7 buts et manqué une victoire qui lui tendait les bras.

La sélection d'Andy Schmid, qui s'est qualifiée pour la deuxième partie de la compétition en prenant la 2e place de son groupe préliminaire, menait 20-14 à la mi-temps puis 24-17 à la 36e minute. Mais les Helvètes ont laissé les Magyars revenir petit à petit.

La Suisse doit encore disputer au moins trois matches dans cet Euro, qui se déroule au Danemark, en Suède et en Norvège. Elle se mesurera à la Croatie dimanche (20h30), à l'Islande mardi (15h30) et à la Suède mercredi (20h30). Les deux premiers des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales.



Veysonnaz: Tobias Baur (3e) sauve l'honneur des Suisses Fanny Smith n'a pas été prophète en son pays. La Vaudoise a en effet été sortie dès les quarts de finale à Veysonnaz. Troisième chez les hommes, Tobias Baur a sauvé l'honneur suisse.

Tout comme Fanny Smith, ses compatriotes Sixtine Cousin, Saskja Lack et Talina Gantenbein ont terminé au troisième rang de leur série lors des quarts de finale. La victoire est revenue à la Suédoise Sandra Naeslund, qui a fêté un 44e succès devant l'Allemande Daniela Maier et l'Autrichienne Katrin Ofner.

Chez les messieurs, c'est le Français Youri Duplessis-Kergomard qui l'a emporté devant le Canadien Reece Howden et Baur, qui est monté sur la troisième marche d'un podium en Coupe du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Le Vaudois Romain Détraz a quant à lui pris la 8e place.



Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé Marco Odermatt a remporté le super-G Coupe du monde de Kitzbühel comme déjà l'hiver dernier. Le Nidwaldien a précédé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes.

Grand dominateur du cirque blanc, Odermatt a ainsi fêté sa 53e victoire en Coupe du monde et la 17e en super-G. C'est aussi son 8e succès de la saison. Il espère bien en ajouter un autre samedi lors de la mythique descente, qui constitue l'un de ses grands objectifs de l'hiver.

Franjo von Allmen n'est pas passé loin de battre le maître. Le champion du monde de descente a échoué à trois centièmes, un écart bien frustrant pour lui. Le Bernois va sans doute se demander où il a égaré ces poussières de seconde.

Derrière le duo suisse, le podium a été complété par l'Autrichien Stefan Babinsky, à 0''25. Troisième meilleur Helvète, le Grison Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0''45 dans une course aux écarts serrés. Vu par nombreux comme l'un des grands favoris, le jeune Italien Giovanni Franzoni, victorieux la semaine dernière lors du super-G de Wengen, a cette fois dû se contenter du 12e rang à 0''66.

Tous deux handicapés par une légère grippe, le Valaisan Justin Murisier et le Fribourgeois Alexis Monney n'ont pas réussi à s'illustrer. Ils ont fini au-delà du 20e rang.



Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi des Nuggets jeudi Image: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS Washington a concédé jeudi sa 8e défaite d'affilée en NBA, la 33e en 43 matches joués cette saison.

Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi des Nuggets (107-97), qui étaient pourtant privés pour un 13e match consécutif de la superstar Nikola Jokic (blessure à un genou).

Kyshawn George a brillé dans cette partie, cumulant 20 points, 12 rebonds et 7 assists. L'arrière valaisan a toutefois manqué d'adresse, ne rentrant que 6 de ses 17 tirs (2/6 à 3 points). Les Wizards n'ont d'ailleurs réussi que 38% de leurs tirs (32/84) jeudi.

Washington n'a pourtant rien lâché, recollant à 83-83 à 9'22 de la fin après avoir accusé 9 points de retard au troisième quart. Mais les Dever Nuggets ont repris pour de bon les commandes en signant alors un partiel de 9-0.

Clint Capela a également connu la défaite jeudi avec les Rockets, qui se sont inclinés 128-122 après prolongation à Philadelphie. L'intérieur genevois de Houston n'a réussi que 2 points (à 1/4 au tir) en 15' de jeu, mais il a tout de même capté 7 rebonds.

Sans Yanic Konan Niederhäuser resté sur le banc, les Clippers ont quant à eux dominé les Lakers 112-104 dans le derby de Los Angeles. Kawhi Leonard (28 points) et Ivica Zubac (18 points, 19 rebonds) ont brillé dans le camp des Clippers, qui ont remporté 14 de leurs 17 derniers matches.



Sabalenka bousculée mais qualifiée pour les 8es Aryna Sabalenka a dû batailler vendredi au 3e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Aryna Sabalenka (WTA 1) a souffert vendredi dans son 3e tour de l'Open d'Australie.

Bousculée par l'Autrichienne Anastasia Potapova (WTA 55), la Bélarusse s'est imposée 7-6 (7/4) 7-6 (9/7) en 2h02 pour se hisser en 8es de finale.

"Elle a joué incroyablement bien, j'étais en permanence sur les talons. Je ne sais pas ce qui a fait basculer le match... c'est magique", a commenté Aryna Sabalenka, qui a remporté ses 19e et 19e tie-breaks d'affilée dans le cadre des tournois du Grand Chelem.

Auteure de 44 fautes directes vendredi, la Bélarusse de 27 ans est revenue de loin dans le second jeu décisif. Elle a ainsi dû écarter quatre balles d'égalisation à un set partout, dont trois d'affilée à 6/3, avant de conclure sur sa première balle de match.

Programmé dans la Rod Laver Arena juste après Aryna Sabalenka, le no 1 mondial du tennis masculin Carlos Alcaraz a vécu une après-midi bien plus tranquille. En quête du seul titre majeur manquant à son palmarès, l'Espagnol a dominé le fantasque gaucher français Corentin Moutet (ATP 37) 6-2 6-4 6-1 en 2h05 au 3e tour.

Carlos Alcaraz, qui se frottera à l'Américain Tommy Paul (ATP 20) dimanche pour une place en quarts de finale, a joué à se faire peur au deuxième set. Après avoir pris le large (3-0), il a ainsi concédé quatre jeux d'affilée. Mais sa réaction fut cinglante, puisqu'il a lui-même empoché six jeux de suite dans la foulée.

