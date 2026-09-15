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Tennis: Wawrinka peut battre un record en Coupe Davis

epa10861983 Stan Wawrinka of Switzerland before the Davis Cup Finals Group B match between Great Britain and Switzerland at the AO Arena in Manchester, Britain, 15 September 2023. EPA/ADAM VAUGHAN
Le plus beau revers à une main du circuit s'apprête à tirer sa révérence.Image: EPA

Stan Wawrinka peut faire tomber un vieux record suisse

S'il est aligné face au Brésil, cette semaine en Coupe Davis, le Vaudois entrera un peu plus dans l'histoire du tennis suisse.
15.09.2026, 12:0115.09.2026, 12:01
Julien Caloz
Julien Caloz

Stan Wawrinka s'apprête à jouer une ultime rencontre de Coupe Davis, ce vendredi et samedi face au Brésil. Le Vaudois, qui prendra sa retraite au terme de cette saison, pourrait ainsi être aligné une 59e fois (simple et double confondus) pour sa 28e sélection dans la compétition, qu'il n'a plus disputée depuis les finales de 2023.

Toujours numéro 1 suisse grâce à son 134e rang mondial, Wawrinka évoluera à Rio de Janeiro aux côtés du Tessinois Rémy Bertola, de l'Argovien Jérôme Kym, du Bernois Dominic Stricker et du Grison Jakub Paul, spécialiste du double. Il y a donc fort à parier que «Stanimal» foulera le court pour défendre les chances helvétiques. Et s'il dispute un simple ou le double face au Brésil, il entrera dans l'histoire du tennis suisse en devenant le plus vieux joueur à représenter le pays sur le court en Coupe Davis.

Une dernière douloureuse

Swiss Tennis attribue officiellement le record actuel à Dimitri Sturdza, qui avait joué son ultime rencontre à 39 ans et 127 jours, en 1978, et reste «jusqu'à aujourd'hui le plus vieux joueur suisse de Coupe Davis», comme le mentionne le site de la Fédération.

Dimitri Sturdza, der Trainer des Schweizer Davis-Cup-Teams, gibt im Dezember 1992 in Fort Worth, Texas, USA, waehrend dem Davis-Cup Final zwischen der USA und der Schweiz taktische Anweisungen. (KEYST ...
Dimitri Sturdza était le capitaine de l'équipe de Suisse lors de la finale de Coupe Davis 1992 à Fort Worth, perdue 3-1 contre les États-Unis.Image: KEYSTONE

Né le 28 mars 1985, Wawrinka aura 41 ans et 174 jours le vendredi 18 septembre, puis 41 ans et 175 jours le samedi. Il ne se contenterait donc pas de battre le record qui tient depuis mars 1978: il le repousserait de plus de deux ans.

Reste à espérer que l'histoire se terminera mieux pour Wawrinka et la Suisse qu'elle ne s'était achevée pour Sturdza face à l'Allemagne de l'Ouest, en mars 1978 à Zurich. Aligné en double avec Petr Kanderal, il s'était incliné 4-6, 2-6, 3-6 face à Uli Pinner et Reinhart Probst. La Suisse avait finalement subi un sévère 5-0.

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