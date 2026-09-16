Gregor Kobel deviendra-t-il le premier Suisse à porter le maillot du Real Madrid? image: watson

Le Real Madrid a Gregor Kobel sur son radar

Selon le média espagnol AS, le gardien de l'équipe de Suisse intéresse fortement le mythique club espagnol.

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Gregor Kobel deviendra-t-il le premier Suisse à porter le mythique maillot du Real Madrid ? Le gardien de la Nati semble en tout cas être actuellement l’Helvète le plus proche de rejoindre la «Maison Blanche».

Selon le média sportif espagnol AS, le Real Madrid a Gregor Kobel sur ses tablettes:

«Le gardien du Borussia Dortmund a été proposé au Real Madrid, et le département de recrutement du club madrilène le suit de près.» AS

Gregor Kobel (27 sélections avec la Nati) est suivi de près par le Real Madrid. Image: KEYSTONE

Mais actuellement, la priorité des Merengues est de prolonger leur légendaire gardien, Thibaut Courtois. Son contrat se termine le 30 juin 2027, mais le Real et Courtois «sont désormais sur le point de parvenir à un accord qui prolongerait le contrat du Belge jusqu'au 30 juin 2028», toujours selon l'article d'AS publié dimanche.

Gregor Kobel est, lui, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2028. Le média allemand Bild informe que le club jaune et noir ne souhaite pas laisser partir son gardien (qui évolue à Dortmund depuis 2021). Toujours d'après Bild, le Suisse lui-même n’a pas d’envie de changement: il a refusé cet été une offre de Newcastle, en Premier League anglaise. Kobel y aurait gagné un salaire «nettement supérieur» qu’à Dortmund, mais il a voulu rester fidèle au BVB car il est convaincu qu’il peut y gagner des titres.

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On imagine toutefois qu’une offre concrète du Real Madrid – 15 fois vainqueur de la Champions League, le record – pourrait le faire sérieusement réfléchir. Tout comme le Borussia Dortmund, qui recevrait sans doute une grosse somme (la valeur marchande de Kobel est estimée à 40 millions d'euros sur le site Transfermarkt).

Gregor Kobel sort d’une très belle Coupe du monde avec la Nati, à titres individuel et collectif. Il avait sans doute déjà marqué les esprits du côté du Real Madrid après sa bonne finale de Ligue des champions – perdue contre les Madrilènes (0-2) – en 2024.

(yog)