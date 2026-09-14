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Zverev a offert une scène lunaire au moment de gagner l'US Open

Dans un premier temps, le tennisman allemand n'a pas du tout célébré son sacre à New York, dimanche. Mais il avait une bonne raison.

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Federer qui tombe à genoux après son premier et seul sacre à Roland-Garros, en 2009. Djokovic qui déchire son t-shirt à Melbourne en 2012, après une finale de 5h53 contre Nadal. Ce même Nadal qui s'écroule systématiquement sur les fesses puis s'allonge, sur le dos. Ces trois légendes du tennis nous ont offert des célébrations iconiques après leurs titres du Grand Chelem. Rien de tout ça chez Alexander Zverev, dimanche à New York.

Pourtant, avec ce sacre à l'US Open, l'Allemand de 29 ans n'a remporté «que» son deuxième Majeur (après Roland-Garros cette année). On pouvait donc s'attendre à une explosion de joie juste après la balle de match victorieuse. Elle n'a pas eu lieu. Mais il y a une bonne raison: Zverev n'a pas réalisé qu'il venait de gagner, oubliant complètement le score...

Les images sont cocasses. A 5-2 et 40-15 pour lui dans le quatrième set, l'Allemand sert et son adversaire, Ben Shelton, expédie son retour hors des limites. Zverev a donc gagné. Une partie du public exulte, l'arbitre annonce «Game, set and match, Zverev». Mais le natif de Hambourg n'effectue aucun geste de joie et garde le visage extrêmement fermé et concentré. Il se contente de lancer, avec sa raquette, une balle à un ramasseur et se prépare à jouer le prochain point.

La scène en vidéo Vidéo: watson

Mais à force d'entendre et de voir les spectateurs s'agiter, Alexander Zverev lève une première fois la tête vers le tableau du score, avec un air étonné. Puis une seconde fois. Et là, il comprend enfin. L'Allemand lève les bras, rigole et court au filet saluer son adversaire. Les commentateurs anglophones soulignent, en riant eux aussi:

«Il n'a pas réalisé, il était tellement focus»

Interrogé plus tard sur ce moment cocasse, le vainqueur de l'US Open 2026 a confirmé qu'il avait oublié le score à cause de son extrême concentration sur le jeu:

Je savais que je l'avais breaké deux fois, mais je pensais que le score était de 5-1 et non de 6-2, ce qui m'a aidé d'une certaine manière, car je n'ai pas vraiment été nerveux au moment de servir pour le match. A ce moment-là, j'étais vraiment «dans la zone». Je n'entendais absolument aucun bruit. J'étais dans une sorte de tunnel où je n'entendais rien du tout. Et quand le public fait du bruit, c'est impossible d'entendre l'arbitre, et je ne l'ai pas entendue dire «Jeu, set et match...» Alexander Zverev, dans des propos relayés par L'Equipe

Le compte rendu de cette finale Zverev-Shelton👇 Zverev tient sa revanche à New York

Zverev n'est pas la première star du tennis à vivre pareil moment. Il est arrivé exactement la même chose à Roger Federer, en demi-finale du tournoi de Halle en 2014. Alors qu'il venait de remporter la balle de match contre Kei Nishikori, le Suisse, ultra concentré et le poing serré, se dirigeait au fond du terrain, prêt à disputer un nouveau point.

Devant l'étonnement de son adversaire et du public, Federer a finalement compris qu'il avait gagné cette partie. Une scène amusante qui a bien fait rire le Bâlois.

Federer ne se rend pas compte qu'il a gagné 📺 Vidéo: twitter

Parfois, oublier le score pour éviter la crispation liée à l'enjeu – et ainsi jouer de manière détendue – ou pour rester concentré (ne penser qu'à la prochaine frappe, et rien d'autre) est une stratégie psychologique consciente. C'est ce qu'expliquait la Polonaise Iga Swiatek, après sa victoire 6-0 6-0 en finale du tournoi de Rome 2021:

«A chaque pause, je me mettais dans la tête que je recommençais le match depuis le début. Je l'ai fait si bien que je ne savais même pas qu'il y avait eu 6-0 au premier set, c'était plutôt drôle, je ne savais même pas le score.»

On en parlait ici👇 Iga Swiatek lamine son adversaire mais... oublie le score

Le score est certainement plus difficile à oublier pour celui ou celle qui perd...