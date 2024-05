Ce tennisman français veut faire vivre un enfer à son adversaire

Corentin Moutet a lancé un appel à ses supporters pour que le Chilien Nicolas Jarry, qu'il affronte ce dimanche au 1er tour de Roland-Garros, passe un sale moment. Il faut dire qu'il y a un contentieux entre les deux hommes.

Plus de «Sport»

Depuis le tirage au sort de Roland-Garros, il est beaucoup question des confrontations à venir entre Wawrinka et Murray (dimanche) ou Nadal et Zverev (lundi). Mais il y en a une autre qui est très attendue, et elle oppose le Français Corentin Moutet au Chilien Nicolas Jarry.

La tension est d'ailleurs montée d'un cran depuis que Moutet a lancé un appel sur les réseaux sociaux. «Souvenez‐vous de l’accueil reçu chez lui. J’espère que vous serez chauds pour lui montrer qu’on est chez nous cette fois‐ci. Ici, c’est Paris», a écrit le 79e mondial.

Le post de Moutet

Le contentieux entre le Français et le 16e joueur mondial remonte à leur quart de finale électrique à Santiago le 1er mars dernier. Moutet s'y était imposé en deux sets (7−6, 7–6), mais il avait peu goûté à l'ambiance du public chilien, acquis à la cause de Nicolas Jarry. «Il y avait tellement de gens contre moi, qui me huaient, qui faisaient du bruit quand je servais, avait regretté Corentin Moutet après la partie. C’est triste de jouer contre des joueurs chiliens et que les gens se comportent comme ça.»

Nicolas Jarry, lui, avait fustigé le comportement du Français pendant la partie. La poignée de mains entre les deux joueurs avait été glaciale au filet. «Tu es pathétique», aurait ainsi lancé Jarry à son adversaire. Corentin Moutet avait ensuite provoqué le public en le saluant ironiquement, ce qui n'avait fait qu'agacer un peu plus les spectateurs présents dans les tribunes.

La poignée de mains et le chambrage de Moutet Vidéo: twitter

La revanche entre les deux hommes, trois mois plus tard, se tiendra ce dimanche, en fin d'après-midi, sur le court Simonne-Mathieu, une enceinte de 5000 places qui devrait être bouillante dès le premier jeu de service.

(jcz)