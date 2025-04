Cette ramasseuse de balles a créé la sensation

Alessandra Bonomi a marqué l'histoire du tennis, cette semaine lors du tournoi de Barcelone.

Le tournoi ATP 500 de Barcelone se termine ce dimanche avec une très belle affiche entre Carlos Alcaraz et Holger Rune mais cette semaine en Catalogne, c'est une ramasseuse de balles qui a créé la sensation. Son nom est Alessandra Bonomi et elle est devenue la première personne atteinte du syndrome de Down (ou trisomie 21) à officier dans un match officiel au niveau ATP.

Alessandra était sur le court Andrés Gimeno, vendredi lors des quarts de finale du double masculin où, seule et sans assistance, elle a parfaitement rempli sa mission.

Marc Visiedo, responsable des ramasseurs de balles de l’Open de Barcelone Banc Sabadell, était particulièrement ému après la partie:



«Pour nous, il y a énormément de travail derrière tout cela. C’était une idée qui relevait du rêve lorsque nous l’avons proposée, et la concrétiser est très enthousiasmant pour tout le monde.» Marc Visiedo sur le site officiel du tournoi.

Une dépêche de l'agence Reuters rappelait samedi que le syndrome de Down pouvait entraîner «des retards de développement et une déficience intellectuelle, ainsi qu’augmenter le risque de certains problèmes médicaux chez les personnes atteintes de cette condition».

Le responsable des ramasseurs de balles à Barcelone n'en était que plus admiratif: