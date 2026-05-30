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Un curieux phénomène inquiète Roland-Garros

Un curieux phénomène inquiète Roland-Garros

Les bâches et les panneaux publicitaires de fond de court ont causé plusieurs blessures cette année. Les joueurs espèrent une réaction des organisateurs.
30.05.2026, 16:0430.05.2026, 16:04
Damien GAUDISSART / afp

Faut-il déplacer les bâches et les panneaux publicitaires de fond de court à Roland-Garros? Iga Swiatek, quatre fois titrée à Paris, et d'autres joueuses ont appelé vendredi les organisateurs du tournoi à réagir après plusieurs blessures ces derniers jours.

Après le Belge Alexander Blockx, forfait pour le deuxième tour après s'être bloqué la cheville droite dans les bâches de fond de court, c'est la Turque Zeynep Sönmez qui s'est pris les pieds dans un panneau publicitaire vendredi lors d'un match de double avec l'Allemande Tatjana Maria. Elle a été contrainte d'abandonner.

«J'ai quitté le court avec deux points de suture et un genou éraflé, heureusement que ça n'était pas plus grave. Est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'un joueur soit sérieusement blessé pour déplacer ces panneaux?»
Zeynep Sönmez (66e mondiale) sur Instagram.
PARIS, FRANCE - MAY 29: Zeynep Sonmez (C) of Turkiye injures during the women&#039;s doubles second round match on day six of the 2026 French Open at Roland Garros in Paris, France on May 29, 2026. (P ...
La blessure de Sönmez lors de son double.Image: Anadolu

En milieu de journée, la Britannique Katie Boulter (71e) avait été plus directe sur X: «Ces trucs doivent disparaître!», avait tranché la droitière de 29 ans.

La veille, la native de Leicester avait trébuché sur un panneau publicitaire lors de sa défaite au deuxième tour contre l'Autrichienne Anastasia Potapova (30e).

«La direction du tournoi de Roland-Garros a bien pris connaissance des retours de certains joueurs et joueuses concernant la disposition des installations sur les courts de Roland-Garros. Dans leur état actuel, l’ensemble des courts de Roland-Garros vont au-delà des minimums requis sur le circuit international concernant la distance de recul entre la ligne de jeu et le fond du court, fixée à 6,4 mètres.»
La Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi.
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«Sur terre battue, on a parfois besoin de plus d'espace car les balles rebondissent plus haut», avait souligné plus tôt dans la journée la numéro 3 mondiale Iga Swiatek, appelant la FFT à «une réaction». «J'espère qu'ils placeront à un autre endroit» les éléments de fond de court «ou que les messages publicitaires seront affichés différemment parce que c'est dangereux», avait poursuivi la quadruple lauréate de Roland-Garros.

Plus tôt vendredi, l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e) avait déjà jugé «très dangereux» les éléments de fond de court, rappelant les blessures des Belges David Goffin à Roland-Garros en 2017 (à cause d'une bâche) et Kirsten Flipkens à Abu Dhabi en 2021 (panneau publicitaire).

«J'essaie d'être très prudente avec ça. Au 2e tour, mon adversaire a joué un lob très profond. Je n'ai pas joué cette balle à fond, je préfère perdre le point que de me blesser»

Interrogée sur l'intérêt qu'il y aurait à enlever les éléments de fond de court, Kostyuk s'est montrée fataliste: «Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai l'impression que certaines règles ne peuvent pas être modifiées, quoi qu'il se passe. Peu importe combien on parle du sujet ou combien tu te bats, ce sont les règles», a-t-elle soupiré.

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Quand Goffin s'était blessé sur le court Suzanne-Lenglen en 2017, Rafael Nadal en personne s'était mêlée à la discussion. "J'ai toujours trouvé que cette bâche était dangereuse et pas placée au bon endroit", avait dit la légende la terre battue, qui allait remporter quelques jours plus tard le dixième de ses quatorze titres à Roland-Garros.

Alors directeur du tournoi, Guy Forget avait répliqué que les joueurs devaient «composer avec les limites du court». «Les bâches (...) font partie du court comme les chaises d'arbitres et les murets», avait-il estimé dans des propos rapportés par RMC.

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Dans son communiqué publié vendredi soir, la FFT a adopté un ton plus conciliant, assurant être «à l'écoute» et «en communication constante avec les joueurs et leurs équipes». «La priorité du tournoi reste d’assurer le bien-être des joueurs et joueuses présents. A ce titre, et sur la base de nos propres observations, des ajustements autour de la surface de jeu sont en cours», ont conclu les organisateurs.

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