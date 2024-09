Red Bull a une astuce pour rendre ses bolides plus rapides

Le hockey suisse se révolte contre le plus grand groupe de médias du pays

Paris interdit les bouteilles en plastique. Et en Suisse?

La FIFA est dans le flou le plus total

L'affaire a éclaté juste avant l'US Open, ses deux contrôles positifs ayant été annoncés en même temps que la décision de ne pas le sanctionner. Cela ne l'avait pas empêché de conquérir à New York son deuxième titre du Grand Chelem de l'année.

Le numéro 1 mondial a été blanchi après avoir pourtant été contrôlé positif à deux reprises au clostébol, une substance interdite, en mars 2024. Testé positif le 10 mars durant le tournoi d'Indian Wells et le 18 mars hors compétition, il a simplement perdu les points ATP et les gains du tournoi de Miami.

Plus de «Sport»

On a compilé nos arrêts préférés de Yann Sommer

Les plus lus

La tactique ingénieuse d'Arsenal fait des ravages

Mikel Arteta, le coach des Gunners, a beaucoup insisté auprès de ses joueurs pour modifier une habitude de leur jeu, et ça paie.

Aucun entraîneur de football n'aime quand son équipe encaisse un but, mais il y a pire: quand les joueurs se font avoir sur une action contre laquelle leur coach les avait prévenus avant la partie. Or c'est ce qu'a vécu Pep Guardiola, dimanche dernier, à la 22e minute du match entre son équipe de Manchester City et Arsenal.