Le FCA s'est préparé sous le soleil valaisan cette semaine. Image: Frederic Härri

Aarau s'entraîne en Valais et c'est grâce à une star du foot suisse

Devenu coach des Argoviens, Alex Frei a fait jouer ses anciens contacts pour organiser le camp d'entraînement de son équipe à Crans-Montana.

Frederic Härri, Crans-Montana

Le FC Aarau est en camp d'entraînement cette semaine à Crans-Montana, un lieu que connaît bien son entraîneur Alex Frei, puisqu'il s'y était entraîné avec l'équipe de Suisse avant de voyager en Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2010. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'équipe alémanique s'entraîne sur le Haut-Plateau.

Lorsqu'il s'est agi de réserver un camp d'entraînement, les responsables du club avaient en tête un lieu en Allemagne ou en Autriche. Mais presque tous les terrains d'entraînement utilisables étaient complets, raison pour laquelle Alex Frei a fait jouer ses contacts. Il a appelé Walter Loser, l'ancien directeur du tourisme de Crans-Montana. Frei le connaissait encore de 2010. C'est ainsi que Loser a actionné les leviers nécessaires et organisé à un prix raisonnable l'hôtel quatre étoiles et la location de l'endroit pour son vieil ami. Frei lui-même ne pourrait pas être plus satisfait du résultat, comme il le révèle en marge de la séance d'entraînement:

«Ce sont exactement les conditions que nous avions imaginées»

Frei (à droite) avec ses joueurs. Image: Frederic Härri

Le FC Aarau n'est pas le seul club à séjourner à Crans-Montana pour la préparation de la saison. GC est également hébergé dans un hôtel proche, tout comme Servette. Et la semaine dernière, c'est le FC Sion qui était en visite.

Le FCA n'a pas à partager le terrain d'entraînement avec les autres équipes, puisqu'il occupe seul la pelouse du FC Chermignon. De quoi lui permettre de préparer sa saison dans des conditions optimales.

Son premier match est prévu dans deux semaines, à domicile contre Baden. Aarau reviendra une semaine plus tard en Valais, cette fois pour y affronter le FC Sion.